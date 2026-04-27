США не приймуть контроль Ірану над Ормузькою протокою, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, і підкреслив, що така позиція є неприйнятною для Вашингтона.

За словами Рубіо, Сполучені Штати не допустять ситуації, за якої Іран визначатиме умови проходження суден через одну з ключових світових транспортних артерій. Він наголосив, що свобода навігації має залишатися гарантованою для всіх країн.

Також читайте: Іран "принижує" всю американську націю, США не знають, як вийти з війни, - Мерц

США відкидають умови Ірану щодо протоки

Американський держсекретар прокоментував повідомлення про можливу ініціативу Тегерана відкрити Ормузьку протоку після скасування переговорів. За його словами, йдеться не про реальне відкриття, якщо Іран висуває додаткові вимоги.

"Якщо під відкриттям протоки вони мають на увазі: "так, протока відкрита, але лише за умови, що ви узгоджуєте свої дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, і ви нам заплатите", – це не відкриття протоки", – заявив Рубіо.

Також читайте: Вперше в історії: Ізраїль розгорнув "Залізний купол" в ОАЕ на тлі атак Ірану

Переговори з Іраном залишаються під питанням

Раніше стало відомо, що американські представники не братимуть участі у переговорах з Іраном у Пакистані. За інформацією, озвученою Дональдом Трампом, до поїздки не долучаться Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Водночас Трамп зазначив, що Іран має можливість напряму звернутися до США для досягнення домовленостей щодо завершення конфлікту.