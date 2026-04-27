США не приймуть контроль Ірану над Ормузькою протокою, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, і підкреслив, що така позиція є неприйнятною для Вашингтона.

За словами Рубіо, Сполучені Штати не допустять ситуації, за якої Іран визначатиме умови проходження суден через одну з ключових світових транспортних артерій. Він наголосив, що свобода навігації має залишатися гарантованою для всіх країн.

США відкидають умови Ірану щодо протоки

Американський держсекретар прокоментував повідомлення про можливу ініціативу Тегерана відкрити Ормузьку протоку після скасування переговорів. За його словами, йдеться не про реальне відкриття, якщо Іран висуває додаткові вимоги.

"Якщо під відкриттям протоки вони мають на увазі: "так, протока відкрита, але лише за умови, що ви узгоджуєте свої дії з Іраном, отримуєте наш дозвіл, інакше ми вас підірвемо, і ви нам заплатите", – це не відкриття протоки", – заявив Рубіо.

Переговори з Іраном залишаються під питанням

Раніше стало відомо, що американські представники не братимуть участі у переговорах з Іраном у Пакистані. За інформацією, озвученою Дональдом Трампом, до поїздки не долучаться Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Водночас Трамп зазначив, що Іран має можливість напряму звернутися до США для досягнення домовленостей щодо завершення конфлікту. 

Топ коментарі
+10
У вас немає карт!
27.04.2026 21:17 Відповісти
+8
А на хрєна було це все починати??? До 28.02.26 все було нормально
27.04.2026 21:17 Відповісти
+2
США витратили 1000 Тамагавків, як лужу перднулі
27.04.2026 21:21 Відповісти
позвонили из тель-авива и сказали надо
27.04.2026 22:40 Відповісти
Я скрутю Іран в бараній ріг - Трамп
27.04.2026 21:20 Відповісти
... сказав деменційний баран трамп.
27.04.2026 21:29 Відповісти
Вы сионисты *******, какая причина и цель нападения на Иран?! Контроль на нефтью?!
27.04.2026 21:28 Відповісти
Подібно яке в Іраку. Шукали хімічну зброю - знайшли нафту.
В Ірані шукали уран - теж хотіли знайти нафту, але отримали по рилі.
27.04.2026 21:31 Відповісти
Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, а Трампу дозволяє контролювати Панамський канал.
27.04.2026 21:30 Відповісти
Кацапам Беринговый, а ******** (вы,не подумайте, это люди такие) Баб Аль Мандебский.
28.04.2026 06:51 Відповісти
Багато чого можна не приймати але як ********** кацапи з америкосами твердіти Україні "нужна саблюдать реалии на земле епта"
27.04.2026 21:34 Відповісти
а хто у вас про це питатиме дозволу?-ви вже ніхто -тільки й можете що щоки роздувати пихато
27.04.2026 21:35 Відповісти
Та хто вас питати буде, паперові півні
27.04.2026 21:37 Відповісти
Вже прийняли, з обох сторін...
27.04.2026 21:42 Відповісти
Можете мені скаргу написати.Тільки ретельно опишіть чого не сприймаєте , як не сприймаєте , і що та скільки часу вам необхідно щоб сприйняли.
27.04.2026 22:02 Відповісти
Кажется Иран и не спрашивал мнение тампакса и его прихлебателей. Не потому что Иран великий, а потому что тампакса идиот.
28.04.2026 00:22 Відповісти
 
 