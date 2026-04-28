Трамп скептически относится к новому мирному предложению Ирана, - WSJ

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение по поводу последнего предложения Ирана о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal

Отмечается, что предложение Ирана предусматривает открытие стратегически важного Ормузского пролива в обмен на перенос дискуссий вокруг ядерной программы на более поздний срок.

Во время совещания с помощниками Трамп не стал полностью отвергать предложение, однако выразил серьезные опасения. Президент подозревает Иран в отсутствии искренних намерений, поскольку Тегеран до сих пор не согласился выполнить его основное условие – полностью прекратить обогащение урана и предоставить официальные гарантии отказа от разработки ядерного оружия.

Несмотря на скептицизм, Белый дом планирует продолжать переговорный процесс и готовит встречные условия, которые будут представлены в ближайшее время. В то же время Трамп предупредил о возможности возобновления авиаударов по территории Ирана, если дипломатические усилия не дадут желаемого результата. Несмотря на такую воинственную риторику, в администрации президента все больше склоняются к мнению, что Трамп на самом деле пытается избежать нового этапа активных боевых действий.

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

