Трамп скептически относится к новому мирному предложению Ирана, - WSJ

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение по поводу последнего предложения Ирана о прекращении войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal

Отмечается, что предложение Ирана предусматривает открытие стратегически важного Ормузского пролива в обмен на перенос дискуссий вокруг ядерной программы на более поздний срок.

Во время совещания с помощниками Трамп не стал полностью отвергать предложение, однако выразил серьезные опасения. Президент подозревает Иран в отсутствии искренних намерений, поскольку Тегеран до сих пор не согласился выполнить его основное условие – полностью прекратить обогащение урана и предоставить официальные гарантии отказа от разработки ядерного оружия.

Несмотря на скептицизм, Белый дом планирует продолжать переговорный процесс и готовит встречные условия, которые будут представлены в ближайшее время. В то же время Трамп предупредил о возможности возобновления авиаударов по территории Ирана, если дипломатические усилия не дадут желаемого результата. Несмотря на такую воинственную риторику, в администрации президента все больше склоняются к мнению, что Трамп на самом деле пытается избежать нового этапа активных боевых действий.

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

28.04.2026 08:04 Ответить
Ця пропозиція несерйозна - вони мене беруть на понт - Трамп
28.04.2026 08:08 Ответить
Какие могут во переговоры с этими персами,Валериан уже когда-то пытался это делать,был жестоко наказан, Трамп - учись на чужих ошибках.
28.04.2026 08:09 Ответить
Вліз дєдушка Доні в Іран, а тепер не знає, як звідти вилізти.
28.04.2026 08:11 Ответить
пуйло сказав не вилазити
28.04.2026 08:12 Ответить
Попри таку войовничу риторику, в адміністрації президента дедалі більше схиляються до думки, що Трамп насправді намагається уникнути нового етапу активних бойових дій.

Це було зрозуміло одразу після проголошення цього т.з. "перемир'я". Це типово тампонівська манера - розпочати, кинути на півшляху і пісділити.
28.04.2026 08:16 Ответить
Ну - прямо, як у "сімейних розборках"... Щоб "довести своє", жінка "хряпнула" об підлогу, столовий сервіз. Вийшло "голосно" і "ефектно"... А тепер змітає осколки, і розуміє, що старий, назад, не зліпиш, а на новий - грошей немає... І з чоловіком "горщики побиті"...
28.04.2026 08:29 Ответить
28.04.2026 08:32 Ответить
мирна пропозиція не співпадає з планами трампона спекулювати на стрибках цін на нафту ? ))
28.04.2026 08:32 Ответить
дональд трамп. мистецтво угоди. Коли не можеш потрапити стрілою в ціль, намалюй її після пострілу.
28.04.2026 08:43 Ответить
Може і так але скоріше йому її якщо і прочитали, то не розтулмачили. Чекає поки таргани у голові розберуться
28.04.2026 08:50 Ответить
Та добивай той Ісран.
28.04.2026 09:14 Ответить
Ну, торги идут. Это уже не война, так что. С каждым днём таких торгов шанс возобновления горячей фазы все меньше. Даже если конкретики ещё долг не будет.
28.04.2026 09:15 Ответить
"Велика перемога" вже близько!! Просто "перемога" про це не знає...
28.04.2026 09:24 Ответить
Ттільки з лідерами які стелять червоні доріжки можна знайти порозуміння
28.04.2026 10:06 Ответить
Трамп знає що робити...під час розмови з другом Владіміром, останній дав настанови як краще діяти
28.04.2026 11:38 Ответить
Ця ситуація Штати влаштовує. Протока перекрита - ціни зросли, Іран свою нафту не може продати, на відміну від Штатів.
Україні треба мінімізувати вплив підняття цін для рашки, що ми і бачимо на прикладі Туапсе.
