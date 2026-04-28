Россия в ООН поддержала Иран по вопросу Ормузского пролива
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в защиту Ирана, заявив о его праве ограничивать движение через Ормузский пролив.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Была попытка возложить всю ответственность на Иран, якобы именно Иран напал на своих соседей и умышленно препятствует судоходству через Ормузский пролив.
В военное время прибрежное государство, подвергающееся нападению, может ограничивать судоходство в своих территориальных водах с целью обеспечения безопасности", - заявил Небензя.
Что предшествовало
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.
Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.
- Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.
Але ж той же Кремль систематично, нагло-цинічно порушує всі права.
"Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.
У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки"
Приклад ХУЦПИ проголошеної на засіданні правління колгоспу ООН - власне ООН для того і є щоб "гнать" ХУЦПУ
Хуцпа - це надзвичайна, зухвала нахабність, безсоромність або цинізм, що виходять за межі людського розуміння, часто поєднані з брехнею. Використовується логіка ХУЦПИ з метою паралізувати опонента своєю абсурдністю.
Класичний приклад: син, який вбив батьків, просить у суду поблажливості, бо він сирота.
В 2026 году режим ИРАНА ввел жесткий контроль со стороны Ирана, ограничивающему проход для «недружественных» судов.
И что такое колхоз ООН?
Представим себе что эта гора родить мышенка/Резулюцию ООН по проливу ОРМУЗ, а РФ НАЛОЖИТ на эту туалетную бумагу... И наложит... Тот Небендзя уже высказался