Россия в ООН поддержала Иран по вопросу Ормузского пролива

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в защиту Ирана, заявив о его праве ограничивать движение через Ормузский пролив.

"Была попытка возложить всю ответственность на Иран, якобы именно Иран напал на своих соседей и умышленно препятствует судоходству через Ормузский пролив.

В военное время прибрежное государство, подвергающееся нападению, может ограничивать судоходство в своих территориальных водах с целью обеспечения безопасности", - заявил Небензя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не хочу, чтобы Иран зарабатывал 500 млн долларов в день: Трамп заявил, что лично закрыл Ормузский пролив

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия войны в Иране: европейские компании ожидают повышения цен и затрат на производство