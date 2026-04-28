РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13310 посетителей онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
2 956 17

Россия в ООН поддержала Иран по вопросу Ормузского пролива

Небензя обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации в Ормузском проливе

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в защиту Ирана, заявив о его праве ограничивать движение через Ормузский пролив.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Была попытка возложить всю ответственность на Иран, якобы именно Иран напал на своих соседей и умышленно препятствует судоходству через Ормузский пролив.

В военное время прибрежное государство, подвергающееся нападению, может ограничивать судоходство в своих территориальных водах с целью обеспечения безопасности", - заявил Небензя.

Что предшествовало

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Автор: 

Иран (2854) ООН (4234) Небензя Василий (54) Ормузский пролив (128)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Якби в світі панувала справедливість і турки закрили для кацапів Босфор, щоб тоді верещало це кацапське смердюче лайно
показать весь комментарий
28.04.2026 07:24 Ответить
+6
Трамп сидить і плаче. Він налаштував більшу частину американців, що пуйло його друг і він за Америку. А що робити тим солдатам, які стелили червону доріжку і віддавали пуйлу честь?
показать весь комментарий
28.04.2026 07:20 Ответить
+5
Хай застрелиться від сорому.... але їм пох.за гроші вони і дияволу доріжку розстелять..
показать весь комментарий
28.04.2026 07:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не бе не зя
показать весь комментарий
28.04.2026 07:17 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
********* вміє плавати, бо гі...но не тоне.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:29 Ответить
Зачєм уси сбріл - дурік?
показать весь комментарий
28.04.2026 07:36 Ответить
Напевно, справд,і Іран має формальне право обмежувати рух через Ормузьку протоку.

Але ж той же Кремль систематично, нагло-цинічно порушує всі права.

"Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.

У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки"

Приклад ХУЦПИ проголошеної на засіданні правління колгоспу ООН - власне ООН для того і є щоб "гнать" ХУЦПУ
**********************************************************************
Хуцпа - це надзвичайна, зухвала нахабність, безсоромність або цинізм, що виходять за межі людського розуміння, часто поєднані з брехнею. Використовується логіка ХУЦПИ з метою паралізувати опонента своєю абсурдністю.

Класичний приклад: син, який вбив батьків, просить у суду поблажливості, бо він сирота.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:08 Ответить
Половина пролива принадлежит Оману. Какое формальное право перекрывать весь пролив может быть у Ирана?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:12 Ответить
А Ізраїль купує у кацапії, яка щонайменше підтримує його найлютішого, смертельного ворога в ООН, хоча насправді ще й постачає Ірану озброєння, крадене українське зерно. При Нетаньяху кояться речі, які приведуть до знищення Ізраїлю, як держави євреїв. Найбільшими антисемітами схоже є ізраїльське керівництво.
показать весь комментарий
28.04.2026 08:19 Ответить
І що цікаво Тромб все одно буде називати Ху'йла кращим другом. А якби у Тромба було хоч трохи розуму то воно б перед нападом на іран допомогло б Україні знищити Сосію вибивши у іранського режиму найбільшого союзника. І тепер сша втрачає трильйони доларів американських платників податків, воюючи з іраном замість того щоб допомогти Україні на буквально мізерну суму відносно тих втрат які сша несуть зараз
показать весь комментарий
28.04.2026 08:39 Ответить
Арабам варто швидше побудувати нафто- та газопроводи через Ірак та Сирію та закрити ту протоку нафіг. Ось тоді Іран взвиє.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:16 Ответить
Ширина этого пролива в самом узком месте 21 миля Территориальными водами прибрежного государства в соответствии с международными правилами считается 12 мильная зона .
показать весь комментарий
28.04.2026 09:27 Ответить
Если 12 миль у Ирана, Оману остаются только 9?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:20 Ответить
Правовой режим Ормузского пролива регулируется нормами обычного международного права и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), обеспечивающими право транзитного прохода для всех судов.

В 2026 году режим ИРАНА ввел жесткий контроль со стороны Ирана, ограничивающему проход для «недружественных» судов.

И что такое колхоз ООН?

Представим себе что эта гора родить мышенка/Резулюцию ООН по проливу ОРМУЗ, а РФ НАЛОЖИТ на эту туалетную бумагу... И наложит... Тот Небендзя уже высказался
показать весь комментарий
28.04.2026 12:36 Ответить
Дуже гарно! Браво! Ще б назвав Трампа жовтою рибою та земляним хробаком!!....хоча рудофіл скаже,що його друг путін нічого про Іран не знає і від нього приховують...
показать весь комментарий
28.04.2026 09:32 Ответить
США проголосували за резолюцію Росії, про підтримку Ірана у війні з США
показать весь комментарий
28.04.2026 11:31 Ответить
в хто викопав Ормузьку протоку, невже перси? А якщо ні то якого хера вони її контролюють?
показать весь комментарий
28.04.2026 12:06 Ответить
 
 