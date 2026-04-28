Росія в ООН підтримала Іран щодо Ормузької протоки

Постпред РФ в ООН Василь Небензя виступив на захист Ірану, заявивши про його право обмежувати рух через Ормузьку протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.

У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки", - заявив Небензя.

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

