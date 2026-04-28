Росія в ООН підтримала Іран щодо Ормузької протоки

Небензя звинуватив Захід у лицемірстві через ситуацію в Ормузькій протоці

Постпред РФ в ООН Василь Небензя виступив на захист Ірану, заявивши про його право обмежувати рух через Ормузьку протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.

У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки", - заявив Небензя.

Що передувало

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Топ коментарі
Якби в світі панувала справедливість і турки закрили для кацапів Босфор, щоб тоді верещало це кацапське смердюче лайно
28.04.2026 07:24 Відповісти
Трамп сидить і плаче. Він налаштував більшу частину американців, що пуйло його друг і він за Америку. А що робити тим солдатам, які стелили червону доріжку і віддавали пуйлу честь?
28.04.2026 07:20 Відповісти
Хай застрелиться від сорому.... але їм пох.за гроші вони і дияволу доріжку розстелять..
28.04.2026 07:52 Відповісти
не бе не зя
28.04.2026 07:17 Відповісти
28.04.2026 07:20 Відповісти
28.04.2026 07:52 Відповісти
28.04.2026 07:24 Відповісти
********* вміє плавати, бо гі...но не тоне.
28.04.2026 07:29 Відповісти
Зачєм уси сбріл - дурік?
28.04.2026 07:36 Відповісти
Напевно, справд,і Іран має формальне право обмежувати рух через Ормузьку протоку.

Але ж той же Кремль систематично, нагло-цинічно порушує всі права.

"Була спроба покласти всю відповідальність на Іран, нібито саме Іран напав на своїх сусідів і навмисно перешкоджає судноплавству через Ормузьку протоку.

У воєнний час прибережна держава, яка зазнає нападу, може обмежувати судноплавство у своїх територіальних водах з метою забезпечення безпеки"

Приклад ХУЦПИ проголошеної на засіданні правління колгоспу ООН - власне ООН для того і є щоб "гнать" ХУЦПУ
**********************************************************************
Хуцпа - це надзвичайна, зухвала нахабність, безсоромність або цинізм, що виходять за межі людського розуміння, часто поєднані з брехнею. Використовується логіка ХУЦПИ з метою паралізувати опонента своєю абсурдністю.

Класичний приклад: син, який вбив батьків, просить у суду поблажливості, бо він сирота.
28.04.2026 08:08 Відповісти
Половина пролива принадлежит Оману. Какое формальное право перекрывать весь пролив может быть у Ирана?
28.04.2026 10:12 Відповісти
А Ізраїль купує у кацапії, яка щонайменше підтримує його найлютішого, смертельного ворога в ООН, хоча насправді ще й постачає Ірану озброєння, крадене українське зерно. При Нетаньяху кояться речі, які приведуть до знищення Ізраїлю, як держави євреїв. Найбільшими антисемітами схоже є ізраїльське керівництво.
28.04.2026 08:19 Відповісти
І що цікаво Тромб все одно буде називати Ху'йла кращим другом. А якби у Тромба було хоч трохи розуму то воно б перед нападом на іран допомогло б Україні знищити Сосію вибивши у іранського режиму найбільшого союзника. І тепер сша втрачає трильйони доларів американських платників податків, воюючи з іраном замість того щоб допомогти Україні на буквально мізерну суму відносно тих втрат які сша несуть зараз
28.04.2026 08:39 Відповісти
Арабам варто швидше побудувати нафто- та газопроводи через Ірак та Сирію та закрити ту протоку нафіг. Ось тоді Іран взвиє.
28.04.2026 09:16 Відповісти
Ширина этого пролива в самом узком месте 21 миля Территориальными водами прибрежного государства в соответствии с международными правилами считается 12 мильная зона .
28.04.2026 09:27 Відповісти
Если 12 миль у Ирана, Оману остаются только 9?
28.04.2026 10:20 Відповісти
Правовой режим Ормузского пролива регулируется нормами обычного международного права и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), обеспечивающими право транзитного прохода для всех судов.

В 2026 году режим ИРАНА ввел жесткий контроль со стороны Ирана, ограничивающему проход для «недружественных» судов.

И что такое колхоз ООН?

Представим себе что эта гора родить мышенка/Резулюцию ООН по проливу ОРМУЗ, а РФ НАЛОЖИТ на эту туалетную бумагу... И наложит... Тот Небендзя уже высказался
28.04.2026 12:36 Відповісти
Дуже гарно! Браво! Ще б назвав Трампа жовтою рибою та земляним хробаком!!....хоча рудофіл скаже,що його друг путін нічого про Іран не знає і від нього приховують...
28.04.2026 09:32 Відповісти
США проголосували за резолюцію Росії, про підтримку Ірана у війні з США
28.04.2026 11:31 Відповісти
в хто викопав Ормузьку протоку, невже перси? А якщо ні то якого хера вони її контролюють?
28.04.2026 12:06 Відповісти
 
 