Путін сказав главі МЗС Ірану Арагчі, що РФ "робитиме все можливе" для миру на Близькому Сході
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Петербурзі 27 квітня.
Про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка Ірану
Путін розповів, що минулого тижня отримав послання від нового верховного лідера Ірану, аятоли Моджтаби Хаменеї, але не став розкривати зміст цього послання. Він попросив Арагчі передати Хаменеї побажання благополуччя та всього найкращого, а також підтвердити, що Москва, як і Іран, "має намір продовжувати стратегічні відносини".
- Путін також заявив, що Росія "зробить все для якнайшвидшого миру" на Близькому Сході.
"Росія — добрий союзник"
"Зі свого боку, робитимемо все, що відповідає вашим інтересам, відповідає інтересам усіх народів регіону, для того, щоб цей світ був досягнутий якнайшвидше... Ми бачимо, як мужньо й героїчно бореться народ Ірану за свою незалежність, за свій суверенітет", - запевнив диктатор РФ.
Арагчі своєю чергою подякував Москві за підтримку Тегерана та зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу зі Сполученими Штатами, пише Al Jazeera. Росію глава МЗС Ірану назвав "добрим союзником і другом".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свої пропозиції Іран передав через Пакистан.
Про це повідомляє Axios з покликанням на посадовців обізнаних з перебігом закритих переговорів.
Тегеран також вимагає від США припинити морську блокаду іранських портів, мовляв, це є однією з умов для продовження подальших консультацій. Втім, як пише видання, такий крок Вашингтону не вигідний, адже може позбавити Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо іранських запасів збагаченого урану.