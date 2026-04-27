Путін сказав главі МЗС Ірану Арагчі, що РФ "робитиме все можливе" для миру на Близькому Сході

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Петербурзі 27 квітня.

Підтримка Ірану

Путін розповів, що минулого тижня отримав послання від нового верховного лідера Ірану, аятоли Моджтаби Хаменеї, але не став розкривати зміст цього послання. Він попросив Арагчі передати Хаменеї побажання благополуччя та всього найкращого, а також підтвердити, що Москва, як і Іран, "має намір продовжувати стратегічні відносини".

Путін також заявив, що Росія "зробить все для якнайшвидшого миру" на Близькому Сході.

"Росія — добрий союзник"

"Зі свого боку, робитимемо все, що відповідає вашим інтересам, відповідає інтересам усіх народів регіону, для того, щоб цей світ був досягнутий якнайшвидше... Ми бачимо, як мужньо й героїчно бореться народ Ірану за свою незалежність, за свій суверенітет", - запевнив диктатор РФ.

Арагчі своєю чергою подякував Москві за підтримку Тегерана та зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу зі Сполученими Штатами, пише Al Jazeera. Росію глава МЗС Ірану назвав "добрим союзником і другом".

