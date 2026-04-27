1 798 20

Путін сказав главі МЗС Ірану Арагчі, що РФ "робитиме все можливе" для миру на Близькому Сході

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі й російський диктатор Володимир Путін
Фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Петербурзі 27 квітня.

Про це повідомляє російська служба Бі-бі-сі, передає Цензор.НЕТ.

Підтримка Ірану

Путін розповів, що минулого тижня отримав послання від нового верховного лідера Ірану, аятоли Моджтаби Хаменеї, але не став розкривати зміст цього послання. Він попросив Арагчі передати Хаменеї побажання благополуччя та всього найкращого, а також підтвердити, що Москва, як і Іран, "має намір продовжувати стратегічні відносини".

  • Путін також заявив, що Росія "зробить все для якнайшвидшого миру" на Близькому Сході.

"Росія — добрий союзник"

"Зі свого боку, робитимемо все, що відповідає вашим інтересам, відповідає інтересам усіх народів регіону, для того, щоб цей світ був досягнутий якнайшвидше... Ми бачимо, як мужньо й героїчно бореться народ Ірану за свою незалежність, за свій суверенітет", - запевнив диктатор РФ.

Арагчі своєю чергою подякував Москві за підтримку Тегерана та зазначив, що Іран продовжуватиме боротьбу зі Сполученими Штатами, пише Al Jazeera. Росію глава МЗС Ірану назвав "добрим союзником і другом".

***** сказав - далі можна не читати
27.04.2026 20:57
Мирно постачати розвідувальну інформацію для ударів по збройним силам сша.
27.04.2026 20:58
Ви там держіться - всіх благ - путлєр
27.04.2026 20:52
Ви там держіться - всіх благ - путлєр
27.04.2026 20:52 Відповісти
Совдепія, все своє існування, теж так само теліпала язиком, а ****** -продовжувач!!!
27.04.2026 21:48 Відповісти
Біба та боба.....старі пердуни....най вас шляк трафить....уроди мерзенні.... Слава Україні !!!
27.04.2026 20:56 Відповісти
Трамп і нітаняху, дуже задоволені допомогою ****** озброєнням з мацковії для хамасу ,хуситам та КСІР!!
27.04.2026 21:50 Відповісти
А ***** не сказав, що треба іранським бабусям носочки плести щоб пАбЄдіть?
27.04.2026 20:58 Відповісти
Може хто тепер запитає у трампа: путлєр ще чудовий хлопець чи вже ні?
27.04.2026 20:59 Відповісти
Вовк заявив, що зробить усе, щоб вівці, на пасовищі, паслися у мирі та спокої...
27.04.2026 21:00 Відповісти
А шо він може зробить?Навіть квакнуть сцить на козиря. Ця гнида не хоче щось зробить для миру в Європі?
27.04.2026 21:01 Відповісти
Іран пропонує США розблокувати Ормузьку протоку та припинити війну, але при цьому не порушувати питання ядерної програми Тегерана, його хочуть перенести на пізніший час.
Свої пропозиції Іран передав через Пакистан.
Про це повідомляє Axios з покликанням на посадовців обізнаних з перебігом закритих переговорів.
Тегеран також вимагає від США припинити морську блокаду іранських портів, мовляв, це є однією з умов для продовження подальших консультацій. Втім, як пише видання, такий крок Вашингтону не вигідний, адже може позбавити Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо іранських запасів збагаченого урану.
27.04.2026 21:01 Відповісти
Приехал пожаловаться крыше на гопников,а крыша оказалась не крышей,а простым чмом на дешёвых понтах.
27.04.2026 21:05 Відповісти
просто путін не знав, як на фарсі звучить "іди *****".
27.04.2026 21:09 Відповісти
ПТН сказав, що як тільки "рєшит укрАінскій вапрос", так одразу візьметься за "єврєйскій".
27.04.2026 21:14 Відповісти
не доживе він до "єврєйскава вапроса", жаба цицьки дасть ще на українському.
27.04.2026 22:39 Відповісти
росія, як ніхто інший зацікавлена у подальшому конфлікті і робитиме через своїх агентів у США та Ірані все можливе для його затягування.
27.04.2026 21:14 Відповісти
Миротворец.
27.04.2026 22:07 Відповісти
Тобто ***** не буде робити.
27.04.2026 22:28 Відповісти
Іранці зовсім тупі?
27.04.2026 23:19 Відповісти
 
 