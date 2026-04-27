Путин сказал главе МИД Ирана Арагчи, что РФ "будет делать все возможное" для мира на Ближнем Востоке
Глава Кремля Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Петербурге 27 апреля.
Об этом сообщает российская служба Би-би-си, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Ирана
Путин рассказал, что на прошлой неделе получил послание от нового верховного лидера Ирана, аятоллы Моджтабы Хаменеи, но не стал раскрывать содержание этого послания. Он попросил Арагчи передать Хаменеи пожелания благополучия и всего наилучшего, а также подтвердить, что Москва, как и Иран, "намерена продолжать стратегические отношения".
- Путин также заявил, что Россия "сделает все для скорейшего мира" на Ближнем Востоке.
"Россия - хороший союзник"
"Со своей стороны, будем делать все, что соответствует вашим интересам, соответствует интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно скорее... Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", - заверил диктатор РФ.
Арагчи, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и отметил, что Иран будет продолжать борьбу с Соединенными Штатами, пишет Al Jazeera. Россию глава МИД Ирана назвал "хорошим союзником и другом".
Свої пропозиції Іран передав через Пакистан.
Про це повідомляє Axios з покликанням на посадовців обізнаних з перебігом закритих переговорів.
Тегеран також вимагає від США припинити морську блокаду іранських портів, мовляв, це є однією з умов для продовження подальших консультацій. Втім, як пише видання, такий крок Вашингтону не вигідний, адже може позбавити Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо іранських запасів збагаченого урану.