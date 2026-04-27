Новости Отношения России с Ираном
Путин сказал главе МИД Ирана Арагчи, что РФ "будет делать все возможное" для мира на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи и российский диктатор Владимир Путин
Фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS)

Глава Кремля Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Петербурге 27 апреля.

Об этом сообщает российская служба Би-би-си, передает Цензор.НЕТ.

Поддержка Ирана

Путин рассказал, что на прошлой неделе получил послание от нового верховного лидера Ирана, аятоллы Моджтабы Хаменеи, но не стал раскрывать содержание этого послания. Он попросил Арагчи передать Хаменеи пожелания благополучия и всего наилучшего, а также подтвердить, что Москва, как и Иран, "намерена продолжать стратегические отношения".

  • Путин также заявил, что Россия "сделает все для скорейшего мира" на Ближнем Востоке.

"Россия - хороший союзник"

"Со своей стороны, будем делать все, что соответствует вашим интересам, соответствует интересам всех народов региона, для того, чтобы этот мир был достигнут как можно скорее... Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет", - заверил диктатор РФ.

Арагчи, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и отметил, что Иран будет продолжать борьбу с Соединенными Штатами, пишет Al Jazeera. Россию глава МИД Ирана назвал "хорошим союзником и другом".

Топ комментарии
***** сказав - далі можна не читати
27.04.2026 20:57 Ответить
Мирно постачати розвідувальну інформацію для ударів по збройним силам сша.
27.04.2026 20:58 Ответить
Ви там держіться - всіх благ - путлєр
27.04.2026 20:52 Ответить
27.04.2026 20:52 Ответить
Совдепія, все своє існування, теж так само теліпала язиком, а ****** -продовжувач!!!
27.04.2026 21:48 Ответить
Біба та боба.....старі пердуни....най вас шляк трафить....уроди мерзенні.... Слава Україні !!!
27.04.2026 20:56 Ответить
27.04.2026 20:57 Ответить
27.04.2026 20:58 Ответить
Трамп і нітаняху, дуже задоволені допомогою ****** озброєнням з мацковії для хамасу ,хуситам та КСІР!!
27.04.2026 21:50 Ответить
А ***** не сказав, що треба іранським бабусям носочки плести щоб пАбЄдіть?
27.04.2026 20:58 Ответить
Може хто тепер запитає у трампа: путлєр ще чудовий хлопець чи вже ні?
27.04.2026 20:59 Ответить
Вовк заявив, що зробить усе, щоб вівці, на пасовищі, паслися у мирі та спокої...
27.04.2026 21:00 Ответить
А шо він може зробить?Навіть квакнуть сцить на козиря. Ця гнида не хоче щось зробить для миру в Європі?
27.04.2026 21:01 Ответить
Іран пропонує США розблокувати Ормузьку протоку та припинити війну, але при цьому не порушувати питання ядерної програми Тегерана, його хочуть перенести на пізніший час.
Свої пропозиції Іран передав через Пакистан.
Про це повідомляє Axios з покликанням на посадовців обізнаних з перебігом закритих переговорів.
Тегеран також вимагає від США припинити морську блокаду іранських портів, мовляв, це є однією з умов для продовження подальших консультацій. Втім, як пише видання, такий крок Вашингтону не вигідний, адже може позбавити Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо іранських запасів збагаченого урану.
27.04.2026 21:01 Ответить
Приехал пожаловаться крыше на гопников,а крыша оказалась не крышей,а простым чмом на дешёвых понтах.
27.04.2026 21:05 Ответить
просто путін не знав, як на фарсі звучить "іди *****".
27.04.2026 21:09 Ответить
ПТН сказав, що як тільки "рєшит укрАінскій вапрос", так одразу візьметься за "єврєйскій".
27.04.2026 21:14 Ответить
не доживе він до "єврєйскава вапроса", жаба цицьки дасть ще на українському.
27.04.2026 22:39 Ответить
росія, як ніхто інший зацікавлена у подальшому конфлікті і робитиме через своїх агентів у США та Ірані все можливе для його затягування.
27.04.2026 21:14 Ответить
Миротворец.
27.04.2026 22:07 Ответить
Тобто ***** не буде робити.
27.04.2026 22:28 Ответить
Іранці зовсім тупі?
27.04.2026 23:19 Ответить
 
 