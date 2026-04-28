Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України

Король Британії Чарльз Третій виступив у Конгресі

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав союзників посилити підтримку України. Його промова пролунала на тлі дискусій щодо подальшої допомоги Києву з боку Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час виступу монарха у Конгресі США, який транслював Sky News.

Заклик до єдності: історичні паралелі і підтримка України

У своїй промові Чарльз III наголосив, що союзники мають проявити таку ж єдність і рішучість, як у ключові періоди світової історії. Він згадав Другу світову війну, холодну війну та інші моменти, коли США і Велика Британія діяли разом.

"Та сама непохитність, яку американці та британці продемонстрували протягом двох світових воєн, холодної війни, Афганістану та в моменти, що визначили нашу спільну безпеку, необхідна для захисту України та її найсміливішого народу, щоб забезпечити справді справедливий та тривалий мир", – заявив король.

За інформацією ЗМІ, згадка про Україну викликала оплески серед американських законодавців.

Виступ у Конгресі: сигнал союзникам і новий етап відносин

Монарх також провів паралелі з терактами 11 вересня 2001 року, підкресливши спільну боротьбу США та Великої Британії проти загроз.

"Ми стояли з вами тоді. І ми стоїмо з вами зараз", – наголосив Чарльз III.

Зазначається, що нинішній візит є першим державним візитом британського монарха до США з 2007 року. Чарльз III став другим монархом Великої Британії, який виступив у Конгресі, після королеви Єлизавети II у 1991 році.

Топ коментарі
Дякуємо Вам ...Ваша Величність, Король Великої Британії Чарльз III🇬🇧 ❤️🇺🇦...
28.04.2026 23:47 Відповісти
Дійсно Король!
28.04.2026 23:47 Відповісти
Дякуємо, Ваша Величність !
Дякуємо, Великобританії !

28.04.2026 23:50 Відповісти
Ваша високосте, конгресс не проти, ви це Трампу кажіть.
28.04.2026 23:45 Відповісти
Таким їбанькам, як трампакс треба говорити тільки публічно, бо воно завтра скаже, що не чув такого
29.04.2026 00:17 Відповісти
в королівській родині Великобританії "нє у дєл" є принц Гаррі.
він хоч і трішки шалопай, але хлопець порядний та щирий - треба брати !
не вийшло свого часу з Василем Вишиваним із Габсбургів, то треба зараз переходити Україні до конституційної монархії.

"мудрому українському наріту" все одно якийсь сцар в голові потрібний, то хай буде із гарним родоводом, а не якась шавка безродна ЗЄльона

29.04.2026 00:47 Відповісти
а с Зеленским что делать? он еще такой молодой.
29.04.2026 01:24 Відповісти
🤡 клоуном в худ. самодіяльності на зоні буде зеків смішити.

29.04.2026 02:00 Відповісти
квн в зоні це щось нове !!! це так прикольно буде як в 19році
29.04.2026 06:27 Відповісти
Ну, голобородько вже готовий зайняти свої цілком заслужені нари і подальший спосіб життя...
29.04.2026 08:42 Відповісти
28.04.2026 23:47 Відповісти
як тебе корьожит, підкацапник ЗЄльоний !

подивись виступ Його Величності в Конгресі США, де він кілька разів каже про героїчний Український Народ.
і як конгресмени кожного разу встають і аплодують !
така підтримка для України дорогого стоит !

29.04.2026 02:05 Відповісти
28.04.2026 23:47 Відповісти
28.04.2026 23:50 Відповісти
28.04.2026 23:50 Відповісти
Зараз Трамп заявить, що це який не той король.
28.04.2026 23:53 Відповісти
Мужик, людина🫡🤝
29.04.2026 00:06 Відповісти
Королю Чарльзу респект, Людина порядна і справедлива. Бережи Боже королівську родину.
29.04.2026 00:13 Відповісти
Трамп скаже, що якби я був король, та вiйна нiколи б не почалась..
29.04.2026 00:13 Відповісти
Будем надеяться, что поможет.
29.04.2026 00:40 Відповісти
люди подякували, що ви якісь конфлікти вигадуєте?
29.04.2026 01:52 Відповісти
що ти мелеш, маня?
29.04.2026 01:51 Відповісти
Оце Трампа попердолило, невже знов в штани наклав..
29.04.2026 05:37 Відповісти
Боже бережи короля!
29.04.2026 06:01 Відповісти
 
 