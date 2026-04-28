Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України
Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав союзників посилити підтримку України. Його промова пролунала на тлі дискусій щодо подальшої допомоги Києву з боку Заходу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час виступу монарха у Конгресі США, який транслював Sky News.
Заклик до єдності: історичні паралелі і підтримка України
У своїй промові Чарльз III наголосив, що союзники мають проявити таку ж єдність і рішучість, як у ключові періоди світової історії. Він згадав Другу світову війну, холодну війну та інші моменти, коли США і Велика Британія діяли разом.
"Та сама непохитність, яку американці та британці продемонстрували протягом двох світових воєн, холодної війни, Афганістану та в моменти, що визначили нашу спільну безпеку, необхідна для захисту України та її найсміливішого народу, щоб забезпечити справді справедливий та тривалий мир", – заявив король.
За інформацією ЗМІ, згадка про Україну викликала оплески серед американських законодавців.
Виступ у Конгресі: сигнал союзникам і новий етап відносин
Монарх також провів паралелі з терактами 11 вересня 2001 року, підкресливши спільну боротьбу США та Великої Британії проти загроз.
"Ми стояли з вами тоді. І ми стоїмо з вами зараз", – наголосив Чарльз III.
Зазначається, що нинішній візит є першим державним візитом британського монарха до США з 2007 року. Чарльз III став другим монархом Великої Британії, який виступив у Конгресі, після королеви Єлизавети II у 1991 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він хоч і трішки шалопай, але хлопець порядний та щирий - треба брати !
не вийшло свого часу з Василем Вишиваним із Габсбургів, то треба зараз переходити Україні до конституційної монархії.
подивись виступ Його Величності в Конгресі США, де він кілька разів каже про героїчний Український Народ.
подивись виступ Його Величності в Конгресі США, де він кілька разів каже про героїчний Український Народ.
і як конгресмени кожного разу встають і аплодують !
така підтримка для України дорогого стоит !
Дякуємо, Великобританії !
