Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України

Король Великої Британії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав союзників посилити підтримку України. Його промова пролунала на тлі дискусій щодо подальшої допомоги Києву з боку Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час виступу монарха у Конгресі США, який транслював Sky News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заклик до єдності: історичні паралелі і підтримка України

У своїй промові Чарльз III наголосив, що союзники мають проявити таку ж єдність і рішучість, як у ключові періоди світової історії. Він згадав Другу світову війну, холодну війну та інші моменти, коли США і Велика Британія діяли разом.

"Та сама непохитність, яку американці та британці продемонстрували протягом двох світових воєн, холодної війни, Афганістану та в моменти, що визначили нашу спільну безпеку, необхідна для захисту України та її найсміливішого народу, щоб забезпечити справді справедливий та тривалий мир", – заявив король.

За інформацією ЗМІ, згадка про Україну викликала оплески серед американських законодавців.

Виступ у Конгресі: сигнал союзникам і новий етап відносин

Монарх також провів паралелі з терактами 11 вересня 2001 року, підкресливши спільну боротьбу США та Великої Британії проти загроз.

"Ми стояли з вами тоді. І ми стоїмо з вами зараз", – наголосив Чарльз III.

Зазначається, що нинішній візит є першим державним візитом британського монарха до США з 2007 року. Чарльз III став другим монархом Великої Британії, який виступив у Конгресі, після королеви Єлизавети II у 1991 році.

