У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії Чарльза ІІІ

Візит Чарльза ІІІ до США

У Вашингтоні відбулася безпрецедентна подія під час державного візиту британського монарха.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп організував військовий парад на території Білого дому на честь короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

Церемонія пройшла на Південній галявині резиденції американського президента. Лідери двох держав разом із першими леді спостерігали за подією з балкона Трумена.

Урочистості за участі всіх родів військ

У параді взяли участь близько 500 військовослужбовців. У марші були представлені всі шість родів військ США: армія, морська піхота, військово-морські сили, військово-повітряні сили, берегова охорона та космічні сили.

Останні долучилися до такого заходу вперше. Цей підрозділ було створено під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Подія стала історичною, адже раніше військові паради такого масштабу не проводилися безпосередньо на території Білого дому.

Очікується, що пізніше цього дня Чарльз ІІІ виступить перед обома палатами Конгресу США. Він стане другим британським монархом після Єлизавети ІІ, який матиме таку можливість. Увечері заплановано офіційний бенкет на честь королівського подружжя.

Що передувало?

  • 27 квітня король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.
  • Експерти з читання по губах повідомили, що Дональд Трамп під час зустрічі із Королем Чарльзом III, ймовірно, говорив про Путіна та те, що російський диктатор хоче війни.

Нажаль немає бальної зали. А то там би парад провели.
28.04.2026 19:56 Відповісти
Визит будущих "линкоров Трампа"(по 12-15 млрд. долл штука) будет еще круче.
28.04.2026 20:05 Відповісти
там кіпіт стройка

28.04.2026 20:10 Відповісти
а на будівництво бальної зали короля водив?
28.04.2026 19:55 Відповісти
28.04.2026 20:10 Відповісти
28.04.2026 19:56 Відповісти
з американськими гусарами під мазурку

28.04.2026 20:11 Відповісти
стосовно військових парадів в США:

знайдіть відео параду влітку 2025-го року.
це якась хода фермерів на щорічній сільськогосподарській ярмарці на Арканзащині

28.04.2026 20:19 Відповісти
З кіньми верхи на неграх з прутнями до колін?
28.04.2026 20:30 Відповісти
Нема нічого таємного, що не стало б відомим (с)
Читайте Біблію
28.04.2026 20:03 Відповісти
за тимчасової відсутності лінкорів класу "Дональд Трамп" по галявині перед Білим Домом могли б протягти авіаносці класу "Джордж Вашингтон".

дебіли, блд. !
в прілічних країнах під час державних візитів обмежуються ходою почесної варти.

28.04.2026 20:16 Відповісти
Трамп шуткуе так. Стармеру дулю, королю почет).
28.04.2026 20:17 Відповісти
як "король" королю.

а Стармер хто такий ?
він не те що не король, а навіть не Застройщик !

28.04.2026 20:21 Відповісти
Тромб провів парад голих хлопчиків Епштейна?
28.04.2026 20:13 Відповісти
Політичне бидло брязкало своїми нікчемними білозубо-трансгендерними солдатиками перед втомленим життям монархом, який ні на що ні в своїй країні, ні в світі впливає. Тільки не треба писати про право британського короля ветувати закон. Востаннє це право "royal asset" застосовувалося у 1708 році. А ******* уламки британської імперії, що формують British Commonwealth, це скоріше культурне об'єднання. Канадські, індійські та австралійські солдати не підуть помирати за британців, якщо бойові дії почнуться на території туманного Альбіону.
28.04.2026 20:27 Відповісти
не ветував король бо НЕ було потреби - парламент сам вирішував проблеми.

стосовно ж "англійського мира", то він реально існує по всьому світу у вигляді англійської мови, а не так як "рузький мир", який представлений тільки в окремо взятих засіданнях ООН в матюкливих виступах представника рашки

28.04.2026 20:33 Відповісти
Репортери прочитали по губах Тромба, коли той намагався переконувати Карла III-го, що мовляв ***** неадекват: "він хоче війни", "він хоче знищити все населення".
Тобто, іншими словами: треба капітулювати перед пітьмою, інакше нам ппць.
28.04.2026 20:33 Відповісти
короче, ганяв понти перед англо-саксонським бритом.

теж знайшов кого лякати

28.04.2026 20:35 Відповісти
Стісняюсь спитать: червону доріжку стелили? Трамп на прес- конференції вже назвав короля "гарним хлопцем", з яким у нього (Трампа) "чудові стосунки"?
28.04.2026 20:43 Відповісти
У путина краснофф научился. Абсолютно ненужный цирк и балаган.. Лучше бы в Фонд бездомных животных отослали эти миллионы.
28.04.2026 20:49 Відповісти
папа, хочу слоников посмотреть! рота, газы!
28.04.2026 20:57 Відповісти
Трамп несколько раз подшутил над Карлом III.
1. «Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления - ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», - сказал трамп.
2. После этого трамп, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство «маленьким». Кроме того, вспоминая о своей матери, трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля - на тот момент еще принца Чарльза...
Ну шут и должен шутить и развлекать короля. Правда шутки дибильные. Я бы на месте короля Карла III приказал отрубить голову придурку трампу....
28.04.2026 21:02 Відповісти
Червона доріжка була для короля чи то лише для пуйла?
