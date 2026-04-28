У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії Чарльза ІІІ

У Вашингтоні відбулася безпрецедентна подія під час державного візиту британського монарха.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп організував військовий парад на території Білого дому на честь короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

Церемонія пройшла на Південній галявині резиденції американського президента. Лідери двох держав разом із першими леді спостерігали за подією з балкона Трумена.

Урочистості за участі всіх родів військ

У параді взяли участь близько 500 військовослужбовців. У марші були представлені всі шість родів військ США: армія, морська піхота, військово-морські сили, військово-повітряні сили, берегова охорона та космічні сили.

Останні долучилися до такого заходу вперше. Цей підрозділ було створено під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Подія стала історичною, адже раніше військові паради такого масштабу не проводилися безпосередньо на території Білого дому.

Очікується, що пізніше цього дня Чарльз ІІІ виступить перед обома палатами Конгресу США. Він стане другим британським монархом після Єлизавети ІІ, який матиме таку можливість. Увечері заплановано офіційний бенкет на честь королівського подружжя.

Що передувало?

27 квітня король Великої Британії Чарльз III прибув до США з чотириденним державним візитом разом із королевою Каміллою.

Експерти з читання по губах повідомили, що Дональд Трамп під час зустрічі із Королем Чарльзом III, ймовірно, говорив про Путіна та те, що російський диктатор хоче війни.

