УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12903 відвідувача онлайн
Новини Замах на Трампа
3 515 59

Речниця Білого дому пов'язала насильство проти Трампа з демократами

Керолайн Левітт звинуватила демократичну партію США в замаху на Трампа

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа частково лежить на представниках Демократичної партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.

За словами Левітт, публічні заяви демократів нібито сприяють зростанню політичної напруги та можуть підштовхувати до насильства.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Білому домі звинуватили демократів

Речниця навела приклади висловлювань окремих політиків, які, на її думку, мають агресивний характер. Вона стверджує, що подібна риторика може впливати на людей із нестабільним психічним станом.

"Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників", – заявила Левітт.

Вона додала, що такі висловлювання протягом тривалого часу можуть провокувати небезпечні дії окремих осіб.

Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув’язнення

Як ми писали раніше, підозрюваному у справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа може загрожувати довічне позбавлення волі.

Йдеться про 31-річного Коула Аллена, якого американська прокуратура підозрює у спробі вбивства глави держави та низці інших тяжких злочинів. Суд уже дозволив оприлюднення матеріалів справи.

За даними слідства,  Аллену інкримінують три основні епізоди. Серед них — замах на життя президента США, незаконне перевезення зброї між штатами та її використання під час насильницького злочину.

Що передувало?

  • Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
  • Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Автор: 

замах (602) Трамп Дональд (8755) Левітт Керолайн (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
А речниця Білого дому пам'ятає, як Трамп підюжував реднеків на штурм Капітолія?
І чому Байден тоді не посадив Трампа?
Палата представників оголосила Трампу імпічмент за статтею «підбурювання до заколоту».
Проте Сенат його виправдав, оскільки не набрав необхідних 2/3 голосів.
28.04.2026 02:13 Відповісти
28.04.2026 02:13 Відповісти
+17
та вже відомо - Камала Харіс найняла.
28.04.2026 01:48 Відповісти
28.04.2026 01:48 Відповісти
+16
У нас теж є такий - цеж Порошенко не хотів закінчувати війну - бо наживався. А я(він) хотів миру, тому розводив, забороняв стріляти, розміновував, ліквідовував ЗСУ та ракетні програми.
28.04.2026 03:25 Відповісти
28.04.2026 03:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та вже відомо - Камала Харіс найняла.
28.04.2026 01:48 Відповісти
28.04.2026 01:48 Відповісти
Нi, Байден !
показати весь коментар
28.04.2026 02:37 Відповісти
ні, Байден про нього не знав, а у штабі Харіс він "засвітився", бо задонатив на її виборчу кампанію 25$.
28.04.2026 03:20 Відповісти
28.04.2026 03:20 Відповісти
А все одно у всьому винен Байден у Трумпа
28.04.2026 03:30 Відповісти
28.04.2026 03:30 Відповісти
Ні, Порошенко!
показати весь коментар
28.04.2026 08:22 Відповісти
28.04.2026 09:22 Відповісти
28.04.2026 09:22 Відповісти
Навіщо наймати коли можна просто насрати в голову? "Пирятин" рулить на всій планеті.
28.04.2026 05:46 Відповісти
28.04.2026 05:46 Відповісти
Якщо постріл чуєш ти - винні тут демократИ.
28.04.2026 02:00 Відповісти
28.04.2026 02:00 Відповісти
А в нас партія ''ЄС'' і без пострілів у всьому винна.
28.04.2026 07:12 Відповісти
28.04.2026 07:12 Відповісти
Трамп помилував близько 1600 засуджених за штурм Капітолія.
Yказ, підписаний Трампом, надав "повне, абсолютне і безумовне помилування" приблизно 600 особам із тяжкими звинуваченнями у нападі на поліцейських або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.
28.04.2026 02:28 Відповісти
28.04.2026 02:28 Відповісти
Капітолій - публічна будівля. Кожний громадянин теоретично має право туди вільно зайти. Вже де, а на Цензорі мають знати різницю між мирним протестом, і заколотом з метою повалення влади.
28.04.2026 05:44 Відповісти
28.04.2026 05:44 Відповісти
Вільно зайти з зброєю, сріляниною на фізичним насильством.

Ну за такою логікою вільно носити зброю та стріляти теж мають право. Просто так вийшло, що це трапилося у готелі з Трампом. До чого тут демократи навіть, якщо б вони прямо до цього закликали, як Трамп до штурму Капітолію...
28.04.2026 06:57 Відповісти
28.04.2026 06:57 Відповісти
Право іде рука обруч з відповідальністю. Хочеш стріляти - розумій можливість посидіти на електрочному стільці.
28.04.2026 07:07 Відповісти
28.04.2026 07:07 Відповісти
Та Ви що? І не поважати закони? І зі зброєю в руках можуть заходити з метою повалити вибрану владу? А де це можна прочитати?. Я цього не знав і мабуть не знала їх поліція, що порушили 1600 кримінальних справ.
28.04.2026 07:15 Відповісти
28.04.2026 07:15 Відповісти
Ану поясніть нам, українцям, як саме заходять американці з метою повалення влади?
28.04.2026 08:08 Відповісти
28.04.2026 08:08 Відповісти
Здається у нас тут українець-трамполюб зʼявився )))
28.04.2026 08:23 Відповісти
28.04.2026 08:23 Відповісти
А начебто критикував свого трампакса. Чи шифрувався?
28.04.2026 09:25 Відповісти
28.04.2026 09:25 Відповісти
28.04.2026 09:24 Відповісти
28.04.2026 09:24 Відповісти
Да, да,.. пане.
Всі хто голосують за демократів винні - бо демократи виступають проти республіканців і Трампа.
... ой... так це ж демократія немо би.
Любий може ввірватися і сісти за на місце спікера Парламенту. Як казав чЛєнін - "человек с ружьем делает политику"
28.04.2026 10:21 Відповісти
28.04.2026 10:21 Відповісти
Попередники винні - завжди винні папереднікі, чую доведеться рудому відміняти вибори не просто в цьому році а взагалі, бо з такими "професіоналами" репсів скоро просто не стане як політ сили - насрали просто всім під двері, підпалили і дзвонять в дзвінки з довільними рожами от тільки прикол не зайде на цей раз
28.04.2026 03:17 Відповісти
28.04.2026 03:17 Відповісти
неудивительно,
это было так легко предсказуемо что даже не интересно
28.04.2026 03:25 Відповісти
28.04.2026 03:25 Відповісти
А якої заяви очікувати від розумово ушкоджений? Та саме на Трампа роблять ставку демократи, щоб у пішно і з тріумфом забрати на наступних виборах Сенат і Конгрес, а ще зч два роки і Білий дім! Та вони зацікавлені більше за нчйрадикальнвших ресаубліканців, щоб з Трампа волосина жодна не впала! Абсолютно без великих зусиль, без грошей зі сторони демократів саме Трамп веде їхню успішну передвиборчу кампанвю. 😊
28.04.2026 08:27 Відповісти
28.04.2026 08:27 Відповісти
У нас теж є такий - цеж Порошенко не хотів закінчувати війну - бо наживався. А я(він) хотів миру, тому розводив, забороняв стріляти, розміновував, ліквідовував ЗСУ та ракетні програми.
28.04.2026 03:25 Відповісти
28.04.2026 03:25 Відповісти
Якби все пішло по його оманському плану, то війни дійсно не було б.
Як і держави України...
І воно досі при владі
28.04.2026 09:22 Відповісти
28.04.2026 09:22 Відповісти
Цікаво - а у цієї речниці, також крива спина, які у Юлі Мендель? Бо язик такий самий... У Зеленського у всьому винен Порошенко, а у Трампа - Байден, з демократами...
28.04.2026 05:30 Відповісти
28.04.2026 05:30 Відповісти
Точно. А я думаю, кого вона мені нагадує...
28.04.2026 07:03 Відповісти
28.04.2026 07:03 Відповісти
Вона абсолютно права. Ньюсома з Прицкером прямо закликають до класової війни. Толерасти в Калтеку і не тільки засирають голови нашим дітям після чого діти не думають про бізнес, сім'ю, дітей а дрочать на портрети Че Гевари і чекають всесвітнього потопу.
Той же стрілок, він же недурна людина якщо зміг закінчити Калтек але в голові у нього було явно гівно.
28.04.2026 05:42 Відповісти
28.04.2026 05:42 Відповісти
Та ладно. Ліквідація Трампа скоро стане видом спорту. І винен у цьому виключно сам Трамп.
28.04.2026 07:00 Відповісти
28.04.2026 07:00 Відповісти
Та стрільба у Трампа вже стала видом спорту. Ні Сплячий Джо, ні Св. Барак таких емоцій не викликали. Що зайвий раз свідчить про незаперечну харизму і самостійну політичну значимість Трампа незалежно від його персональних якостей.
А тепер порівняйте його з надутою пустишкою Камалою. Зрозуміло чому в неї не було шансів?
28.04.2026 07:12 Відповісти
28.04.2026 07:12 Відповісти
Ви кепочку з написом MAGA мабуть з голови не знімаєте? Там здалося б ще дві літери додати: "MAGAAT" (After Trump)...
28.04.2026 09:08 Відповісти
28.04.2026 09:08 Відповісти
О, з'явилося! Авокад трумпа (і це не одруківка!). Давно тут просроченими гуакамолями не тхнуло!
28.04.2026 09:25 Відповісти
28.04.2026 09:25 Відповісти
Можно и Зеленского приплести к покушению.
28.04.2026 06:08 Відповісти
28.04.2026 06:08 Відповісти
https://tsn.ua/svit/tramp-ia-ne-gvaltivnyk-i-ne-pedofil-3070289.html Трамп: "Я не ґвалтівник і не педофіл"
28.04.2026 06:17 Відповісти


показати весь коментар
28.04.2026 06:17 Відповісти
Папєрєднікі в усьому винні
28.04.2026 06:27 Відповісти
28.04.2026 06:27 Відповісти
Я теж так вважаю, навіть не частково, а повністю. Вони знали, що це за фрукт і злочинно тягнули час не засадивши це чмо в тюрягу за довгих 4 роки, і тим самим угробили не тільки США.
28.04.2026 06:38 Відповісти
28.04.2026 06:38 Відповісти
Сарказм, якщо що, але…
28.04.2026 06:39 Відповісти
28.04.2026 06:39 Відповісти
А сам факт наявності трампа й такої "речниці" у Білому домі, демократи пов'язують з відсутністью фахових психіатрів у країні...
28.04.2026 06:44 Відповісти
28.04.2026 06:44 Відповісти
Блондинка , що ще сказати ?
28.04.2026 06:45 Відповісти
28.04.2026 06:45 Відповісти
Білий дурдом.
28.04.2026 06:50 Відповісти
28.04.2026 06:50 Відповісти
Це та дурепа, яка перед замахом заявила про постріли на вечірці:



https://streamable.com/r2lg8m
28.04.2026 06:56 Відповісти
28.04.2026 06:56 Відповісти
Дурепа каже; дурні вірять...
28.04.2026 07:49 Відповісти
28.04.2026 07:49 Відповісти
Наш сонцесяйнийьПортрет і Слуги теж все з папіпедниками пов'язують. І з Порошенко.
28.04.2026 07:06 Відповісти
28.04.2026 07:06 Відповісти
Вибори, вибори....
28.04.2026 07:25 Відповісти
28.04.2026 07:25 Відповісти
Так би вже прямо й казала (для самих тупих!): голосуйте за республіканців.
28.04.2026 07:46 Відповісти
28.04.2026 07:46 Відповісти
28.04.2026 07:50 Відповісти
28.04.2026 07:50 Відповісти
28.04.2026 07:51 Відповісти
28.04.2026 07:51 Відповісти
Відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа частково лежить на представниках Демократичної партії.

Байден - відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа.

Напевно одночасно шукають слід України ?
28.04.2026 08:11 Відповісти
28.04.2026 08:11 Відповісти
Частково, це наскільки? На 25 долярів? Та ну на - трамп такими сумами не цікавиться взагалі
28.04.2026 08:48 Відповісти
28.04.2026 08:48 Відповісти
Десь я вже це чуй))) так само орбан говорив що винні українці
28.04.2026 09:01 Відповісти
28.04.2026 09:01 Відповісти
У кожній країні є своя "мосейчук"
28.04.2026 09:01 Відповісти
28.04.2026 09:01 Відповісти
Схоже Трамп і вся його шобла придворних мріють про однопартійну систему в США., це очевидно з того, як Трамп явно заздрить путіним, кім чен инам, тощо. Коли вже прості американці зрозуміють всю небезпеку цього?
28.04.2026 09:15 Відповісти
28.04.2026 09:15 Відповісти
для цього та вистава імені Трампа і затівалась, всі співчувають жертві, холять і лелеять. Тупі рейтинги, дурний Іран
28.04.2026 09:19 Відповісти
28.04.2026 09:19 Відповісти
- Хто всравсь?
- Невістка!
- Так її ж дома не було!
- Але хустка ж висить!
показати весь коментар
28.04.2026 09:21 Відповісти
Шехерезада бореться за свого старого бордельного лева як левиця в прайді.
показати весь коментар
28.04.2026 09:34 Відповісти
Она права
показати весь коментар
28.04.2026 15:49 Відповісти
 
 