Речниця Білого дому пов’язала насильство проти Трампа з демократами

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа частково лежить на представниках Демократичної партії.

За словами Левітт, публічні заяви демократів нібито сприяють зростанню політичної напруги та можуть підштовхувати до насильства.

Речниця навела приклади висловлювань окремих політиків, які, на її думку, мають агресивний характер. Вона стверджує, що подібна риторика може впливати на людей із нестабільним психічним станом.

"Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників", – заявила Левітт.

Вона додала, що такі висловлювання протягом тривалого часу можуть провокувати небезпечні дії окремих осіб.

Як ми писали раніше, підозрюваному у справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа може загрожувати довічне позбавлення волі.

Йдеться про 31-річного Коула Аллена, якого американська прокуратура підозрює у спробі вбивства глави держави та низці інших тяжких злочинів. Суд уже дозволив оприлюднення матеріалів справи.

За даними слідства, Аллену інкримінують три основні епізоди. Серед них — замах на життя президента США, незаконне перевезення зброї між штатами та її використання під час насильницького злочину.

