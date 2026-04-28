Речниця Білого дому пов’язала насильство проти Трампа з демократами
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа частково лежить на представниках Демократичної партії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі CNN.
За словами Левітт, публічні заяви демократів нібито сприяють зростанню політичної напруги та можуть підштовхувати до насильства.
У Білому домі звинуватили демократів
Речниця навела приклади висловлювань окремих політиків, які, на її думку, мають агресивний характер. Вона стверджує, що подібна риторика може впливати на людей із нестабільним психічним станом.
"Це обрані представники Демократичної партії, які закликають до війни проти президента Сполучених Штатів та його прихильників", – заявила Левітт.
Вона додала, що такі висловлювання протягом тривалого часу можуть провокувати небезпечні дії окремих осіб.
Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув’язнення
Як ми писали раніше, підозрюваному у справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа може загрожувати довічне позбавлення волі.
Йдеться про 31-річного Коула Аллена, якого американська прокуратура підозрює у спробі вбивства глави держави та низці інших тяжких злочинів. Суд уже дозволив оприлюднення матеріалів справи.
За даними слідства, Аллену інкримінують три основні епізоди. Серед них — замах на життя президента США, незаконне перевезення зброї між штатами та її використання під час насильницького злочину.
Що передувало?
- Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
- Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І чому Байден тоді не посадив Трампа?
Палата представників оголосила Трампу імпічмент за статтею «підбурювання до заколоту».
Проте Сенат його виправдав, оскільки не набрав необхідних 2/3 голосів.
Yказ, підписаний Трампом, надав "повне, абсолютне і безумовне помилування" приблизно 600 особам із тяжкими звинуваченнями у нападі на поліцейських або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.
Ну за такою логікою вільно носити зброю та стріляти теж мають право. Просто так вийшло, що це трапилося у готелі з Трампом. До чого тут демократи навіть, якщо б вони прямо до цього закликали, як Трамп до штурму Капітолію...
Всі хто голосують за демократів винні - бо демократи виступають проти республіканців і Трампа.
... ой... так це ж демократія немо би.
Любий може ввірватися і сісти за на місце спікера Парламенту. Як казав чЛєнін - "человек с ружьем делает политику"
это было так легко предсказуемо что даже не интересно
Як і держави України...
І воно досі при владі
Той же стрілок, він же недурна людина якщо зміг закінчити Калтек але в голові у нього було явно гівно.
А тепер порівняйте його з надутою пустишкою Камалою. Зрозуміло чому в неї не було шансів?
Байден - відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа.
Напевно одночасно шукають слід України ?
