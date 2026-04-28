Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув’язнення

Підозрюваному у справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа може загрожувати довічне позбавлення волі.

Fox News із посиланням на матеріали суду.

Йдеться про 31-річного Коула Аллена, якого американська прокуратура підозрює у спробі вбивства глави держави та низці інших тяжких злочинів. Суд уже дозволив оприлюднення матеріалів справи.

Обвинувачення та можливе покарання

За даними слідства, Аллену інкримінують три основні епізоди. Серед них — замах на життя президента США, незаконне перевезення зброї між штатами та її використання під час насильницького злочину.

У разі доведення вини максимальне покарання може передбачати довічне ув’язнення.

Під час першого судового засідання підозрюваний не визнав провини та не давав показань. Наступні етапи процесу вже призначені: розгляд запобіжного заходу заплановано на 30 квітня, а попереднє засідання — на 11 травня.

Деталі інциденту у Вашингтоні

Інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходив захід за участі президента США та представників медіа. Невідомий чоловік увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після початку стрілянини Дональда Трампа та інших посадовців оперативно евакуювали. За інформацією правоохоронців, під час інциденту було поранено офіцера, однак його врятував бронежилет. Нападника затримали на місці події.

Після нападу Білий дім перегляне протоколи безпеки для Трампа.

