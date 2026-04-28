Підозрюваному у замаху на Трампа загрожує довічне ув’язнення

Підозрюваному у справі про стрілянину під час заходу за участі президента США Дональда Трампа може загрожувати довічне позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Fox News із посиланням на матеріали суду.

Йдеться про 31-річного Коула Аллена, якого американська прокуратура підозрює у спробі вбивства глави держави та низці інших тяжких злочинів. Суд уже дозволив оприлюднення матеріалів справи.

Обвинувачення та можливе покарання

За даними слідства, Аллену інкримінують три основні епізоди. Серед них — замах на життя президента США, незаконне перевезення зброї між штатами та її використання під час насильницького злочину.

У разі доведення вини максимальне покарання може передбачати довічне ув’язнення.

Під час першого судового засідання підозрюваний не визнав провини та не давав показань. Наступні етапи процесу вже призначені: розгляд запобіжного заходу заплановано на 30 квітня, а попереднє засідання — на 11 травня.

Деталі інциденту у Вашингтоні

Інцидент стався в ніч на 26 квітня в готелі Washington Hilton, де проходив захід за участі президента США та представників медіа. Невідомий чоловік увірвався до будівлі та відкрив вогонь.

Після початку стрілянини Дональда Трампа та інших посадовців оперативно евакуювали. За інформацією правоохоронців, під час інциденту було поранено офіцера, однак його врятував бронежилет. Нападника затримали на місці події.

Топ коментарі
+13
живемо в йібануті часи: адекватну людину-довічно, а довбойоба в президенти. і це не тільки в омерикі.
28.04.2026 00:49 Відповісти
+8
Протягом "замаху" Трампу нічого не загрожувало взагалі. Жодної жертви "замаху" немає. Постріл в бронежилет (офіцер не поранений) не можна інтерпретувати як спробу вбивства. Звідси, на довічне це вже не тягне.
28.04.2026 00:53 Відповісти
+7
За те що не влучив ?
28.04.2026 00:54 Відповісти
28.04.2026 00:32 Відповісти
Краснов що це за закон ти придумав? Не дуркуй, краще особисто розстріляй цього бідака з зенітного кулемета як це робить твій товаріщ Кім Хом'як. Будеш як твої старші товаріщі.
28.04.2026 00:34 Відповісти
То він ще розгублений, зараз оговтається та може й схопить щось, наприклад бензопилу як маск.
28.04.2026 00:41 Відповісти
Це за те, що не попав, мазило!
Попав би, дали б нобельку миру
28.04.2026 00:38 Відповісти
Повернуться демократи - випустять, дадуть компенсацію і зроблять конгресменом.
28.04.2026 00:39 Відповісти
28.04.2026 00:49 Відповісти
посидит, раскается, напишет письмо президенту демократу, может сделать не пожизненное, а лет 15-25
28.04.2026 00:50 Відповісти
28.04.2026 00:53 Відповісти
28.04.2026 00:54 Відповісти
Так він наскільки я розумію навіть не встиг побачити Краснова. Про стрільбу по цілі тут і мови нема.
28.04.2026 01:26 Відповісти
А чому образу на президента? Може він хотів діванича грохнути так мовити на випередження працював і охра його першим вивела в взагалі вистава так собі, навіть свої не зацінили
28.04.2026 01:29 Відповісти
За що йому довічне ув'язнення? Він навіть жодного вуха Тромбу не відстрелив. І взагалі його вимусили. Потрібно з ним підписати мірну угоду і подарувати йому половину територій білого дому.
28.04.2026 01:56 Відповісти
На електричний стілець його, занадто дорого буде утримувати наступні 50 років.
28.04.2026 05:24 Відповісти
Коли Трамп здохне і американці зрозуміють у який блуд цей старий маразматик їх втягнув- цей хлопець ще стане національним героєм Америки.
28.04.2026 05:41 Відповісти
OMG, ще один вкушений Рашкіним.
28.04.2026 05:47 Відповісти
Дурнику, перемога Трампа- найбільша геополітична перемога Кремля за всю її історію. В результаті облізлий і глистявий кацапський медвідь грає на балалайці, а колись могутня Америка під цю музичку танцює ;бариню;.
28.04.2026 05:59 Відповісти
Ніякого довічного. Він хотів спасти світ. Наступний, любий президент США в пустить його по амністії.
28.04.2026 07:21 Відповісти
На Обаму похож,только тон другой.
28.04.2026 07:49 Відповісти
Для пердуна знову інсценують "замах". Перший раз взагалі шедеврально - куля вухо зацепила .
28.04.2026 08:12 Відповісти
Рафік ніучьом не віноват
28.04.2026 09:03 Відповісти
 
 