Білий дім перегляне протоколи безпеки для Трампа, - Reuters

Білий дім перегляне протоколи безпеки після стрілянини на вечері для кореспондентів, на якій були також присутні президент Дональд Трамп та американські високопосадовці.

Про це пише агентство Reuters.

Протоколи безпеки переглянуть

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз цього тижня обговорить з представниками правоохоронних органів зміни до протоколів безпеки під час великих заходів за участю Трампа.

За словами посадовця, на зустрічі розглянуть реакцію відповідних служб на суботню стрілянину та безпеку майбутніх заходів за участю глави держави. Зокрема, очікується, що цього літа Трамп відвідає урочистості з нагоди 250-річчя створення США та Чемпіонат світу з футболу.

Виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш заявив, що президент та інші урядовці, які були присутні на вечері у готелі, ймовірно, були цілями підозрюваного стрільця.

Що передувало?

Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.

Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.

Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Згодом чоловіку, якого підозрюють у стрілянині під час вечері, де перебував президент Дональд Трамп разом із дружиною, висунули звинувачення.

