Білий дім перегляне протоколи безпеки для Трампа, - Reuters

Білий дім посилює захист Трампа

Білий дім перегляне протоколи безпеки після стрілянини на вечері для кореспондентів, на якій були також присутні президент Дональд Трамп та американські високопосадовці.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Протоколи безпеки переглянуть 

Керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз цього тижня обговорить з представниками правоохоронних органів зміни до протоколів безпеки під час великих заходів за участю Трампа.

За словами посадовця, на зустрічі розглянуть реакцію відповідних служб на суботню стрілянину та безпеку майбутніх заходів за участю глави держави. Зокрема, очікується, що цього літа Трамп відвідає урочистості з нагоди 250-річчя створення США та Чемпіонат світу з футболу.

Виконувач обов'язків генпрокурора Тодд Бланш заявив, що президент та інші урядовці, які були присутні на вечері у готелі, ймовірно, були цілями підозрюваного стрільця.

Що передувало?

  • Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
  • Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
  • Згодом чоловіку, якого підозрюють у стрілянині під час вечері, де перебував президент Дональд Трамп разом із дружиною, висунули звинувачення. 

27.04.2026 23:50 Відповісти
+7
Є одна ідея!
Викопуєте неглибоку ямку, метра два-три, кладете туди трампа і прикриваете його зверху чимось мало-помітним, тіпа ось -
27.04.2026 23:50
+5
броньованы памперси будуть надягати.
27.04.2026 23:55
показати весь коментар
27.04.2026 23:50 Відповісти
Є одна ідея!
Викопуєте неглибоку ямку, метра два-три, кладете туди трампа і прикриваете його зверху чимось мало-помітним, тіпа ось -
показати весь коментар
27.04.2026 23:50 Відповісти
Жарти в сторону - це реальність. В нас її звуть Obama Tomb - Саркофаг Обами.
Знайомий архітектор з наших українців брав участь у проекті інтер'єра, так минулого року втік аж на Пуерто Ріко, бо задовбали кпинами.
28.04.2026 05:53
Охтижйоооо....
28.04.2026 06:33
При чому під це одоробло ще й віджали здоровенний шмат парку біля озера.
Ну і на додачу - Св. Барак має маєтки від Массачусетса до Гаваїв, але не в Чікаго, бо Чікаго для нього жопа світу (справедливо) і просто трамплін.
28.04.2026 06:37
Згадав!
Коли син був малий, ми дивились "Губку Боба", там половина персонажів у чомусь схожому мешкала...
28.04.2026 06:48
броньованы памперси будуть надягати.
27.04.2026 23:55 Відповісти
Вуха намазувати клеєм!! Щоб тримались.
Накривати титановими пвтельнями.
Тримати поруч скотч
28.04.2026 00:08
Запхайте його в одне місце,ніяка ракета не дістане
28.04.2026 00:29
Да застрелите его уже, в конце концов, и не мучайтесь
28.04.2026 00:37
Дозволять переходити дорогу на червоне світло, приберуть охорону, і заборонять носити броник?
28.04.2026 00:38
Я давно казав що Тромба потрібно ізолювати в підземному бункері в кімнаті без вікон і з м'якими стінами щоб жоден вбивця до нього не дістався
28.04.2026 02:01
Я не знаю що там ще можна переглядати. Колись, десь біля 2000го в Білий Дім можна було на екскурсію зайти просто відстоявши чергу. Потім, після 9.11, екскурсію треба було замовляти наперед через свого сенатора, а на вулиці понаставляли огорож. Потім, при Обамі, огорож поставили в три ряди і Вашингтон став нагадувати більше зону ніж столицю. Що було за Трампа Першого і за Сплячого Джо я вже не знаю, бо плюнув і об'їзджав Вашингтон по окружній дорозі, а стояв у готелі в Bethesda не заїзджаючи в середмістя.
Поверніть нам столицю без бомжів та огорож! Право вистрілити в президента це невід'ємна частина демократії, щоб президенти не втрачали грунт під ногами!
28.04.2026 05:30
дії трампа все більше і більше починають нагадувати дії римського іператора нерона...дай бог щоб закінчив так само
28.04.2026 06:39
Точно! Закрийте його та не випускайте взагалі!! Телефон відберіть!!
28.04.2026 07:11
більші вуха йому пришийте
28.04.2026 07:24
 
 