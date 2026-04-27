Стрілянина на вечері за участю Трампа: у США висунули обвинувачення нападнику
У США висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у стрілянині під час вечері, де перебував президент Дональд Трамп разом із дружиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
За даними слідства, 31-річний Коул Томас Аллен уперше з’явився у федеральному суді 27 квітня. Йому інкримінують спробу вбивства президента США, а також низку злочинів, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Наразі підозрюваний перебуватиме під вартою. Судове слухання щодо подальшого запобіжного заходу призначене на кінець поточного тижня.
За інформацією ЗМІ, Аллен залишив маніфест, у якому прямо заявляв про намір здійснити напад на представників американської адміністрації. Слідчі вивчають ці матеріали в межах кримінального провадження.
Водночас Дональд Трамп прокоментував інцидент, заявивши, що подібної ситуації можна було б уникнути за наявності більш захищеної інфраструктури. Зокрема, він висловив думку, що будівництво великої та безпечної бальної зали на території Білого дому могло б запобігти інциденту.
Що передувало?
- Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
- Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
