Стрілянина на вечері за участю Трампа: у США висунули обвинувачення нападнику

Фото: Getty Images

У США висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у стрілянині під час вечері, де перебував президент Дональд Трамп разом із дружиною.

За даними слідства, 31-річний Коул Томас Аллен уперше з’явився у федеральному суді 27 квітня. Йому інкримінують спробу вбивства президента США, а також низку злочинів, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Наразі підозрюваний перебуватиме під вартою. Судове слухання щодо подальшого запобіжного заходу призначене на кінець поточного тижня.

За інформацією ЗМІ, Аллен залишив маніфест, у якому прямо заявляв про намір здійснити напад на представників американської адміністрації. Слідчі вивчають ці матеріали в межах кримінального провадження.

Водночас Дональд Трамп прокоментував інцидент, заявивши, що подібної ситуації можна було б уникнути за наявності більш захищеної інфраструктури. Зокрема, він висловив думку, що будівництво великої та безпечної бальної зали на території Білого дому могло б запобігти інциденту. 

Що передувало?

  • Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
  • Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Я мабудь сильно передився вестернів у дитинстві, про цих чотких пациків у шляпах, з лассо и револьверами, що на єкрані комару яйця з кілометра відстрілювали. Але питання таки є - ви там всі шо, бл*дь, взагалі стріляти розучилися???
27.04.2026 22:04 Відповісти
Дiйсно дивно, стрiляють у того Трумпа, стрiляють та нiяк нiхто влучити не може, диво дивне якесь
27.04.2026 22:33 Відповісти
Шоб одночасно у країні зникли й фахові психіатри, й влучні стрільці - це не "диво", це, ****, ЦИРК!!!
27.04.2026 23:23 Відповісти
Kлована нахлобучили еще в прихожей. До того он успел стрельнуть в агента охраны, того спас только бронежилет.
28.04.2026 00:08 Відповісти
А може його відпустять як того негра що нашу дівчину зарізав?
27.04.2026 22:07 Відповісти
того павiана закрили у дурдомi, нiхто його не вiдпускав. Якщо вiн колись i вийде звiдти, то овочем, буде сцять в штани та їсти своє лайно.
28.04.2026 00:11 Відповісти
Дурбецал що стрiляв в Рейгана досi на дуркє.
28.04.2026 00:13 Відповісти
Яке обвинувачення? Тромб повинен з нападником підписати мірну угоду і ще й подарувати нападнику пару кімнат в білому домі.
27.04.2026 22:12 Відповісти
 
 