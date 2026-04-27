Стрілянина на вечері за участю Трампа: у США висунули обвинувачення нападнику

Фото: Getty Images

У США висунули звинувачення чоловіку, якого підозрюють у стрілянині під час вечері, де перебував президент Дональд Трамп разом із дружиною.

Як повідомляє Bloomberg.

За даними слідства, 31-річний Коул Томас Аллен уперше з’явився у федеральному суді 27 квітня. Йому інкримінують спробу вбивства президента США, а також низку злочинів, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Наразі підозрюваний перебуватиме під вартою. Судове слухання щодо подальшого запобіжного заходу призначене на кінець поточного тижня.

За інформацією ЗМІ, Аллен залишив маніфест, у якому прямо заявляв про намір здійснити напад на представників американської адміністрації. Слідчі вивчають ці матеріали в межах кримінального провадження.

Водночас Дональд Трамп прокоментував інцидент, заявивши, що подібної ситуації можна було б уникнути за наявності більш захищеної інфраструктури. Зокрема, він висловив думку, що будівництво великої та безпечної бальної зали на території Білого дому могло б запобігти інциденту.

Що передувало?

Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.

Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.

Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

