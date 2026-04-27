Стрельба на ужине с участием Трампа: в США предъявили обвинение нападающему

В США предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в стрельбе во время ужина, на котором присутствовал президент Дональд Трамп вместе с женой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным следствия, 31-летний Коул Томас Аллен впервые появился в федеральном суде 27 апреля. Ему инкриминируют покушение на убийство президента США, а также ряд преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому

В настоящее время подозреваемый будет находиться под стражей. Судебное слушание по вопросу о дальнейшей мере пресечения назначено на конец текущей недели.

По информации СМИ, Аллен оставил манифест, в котором прямо заявлял о намерении совершить нападение на представителей американской администрации. Следователи изучают эти материалы в рамках уголовного производства.

В то же время Дональд Трамп прокомментировал инцидент, заявив, что подобной ситуации можно было бы избежать при наличии более защищенной инфраструктуры. В частности, он высказал мнение, что строительство большого и безопасного бального зала на территории Белого дома могло бы предотвратить инцидент. 

Читайте также: Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Что предшествовало?

  • Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
  • Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Читайте: Мы осуждаем стрельбу на ужине корреспондентов Белого дома, - Сибига

Я мабудь сильно передився вестернів у дитинстві, про цих чотких пациків у шляпах, з лассо и револьверами, що на єкрані комару яйця з кілометра відстрілювали. Але питання таки є - ви там всі шо, бл*дь, взагалі стріляти розучилися???
27.04.2026 22:04 Ответить
Дiйсно дивно, стрiляють у того Трумпа, стрiляють та нiяк нiхто влучити не може, диво дивне якесь
27.04.2026 22:33 Ответить
Шоб одночасно у країні зникли й фахові психіатри, й влучні стрільці - це не "диво", це, ****, ЦИРК!!!
27.04.2026 23:23 Ответить
Kлована нахлобучили еще в прихожей. До того он успел стрельнуть в агента охраны, того спас только бронежилет.
28.04.2026 00:08 Ответить
А може його відпустять як того негра що нашу дівчину зарізав?
27.04.2026 22:07 Ответить
того павiана закрили у дурдомi, нiхто його не вiдпускав. Якщо вiн колись i вийде звiдти, то овочем, буде сцять в штани та їсти своє лайно.
28.04.2026 00:11 Ответить
Дурбецал що стрiляв в Рейгана досi на дуркє.
28.04.2026 00:13 Ответить
Яке обвинувачення? Тромб повинен з нападником підписати мірну угоду і ще й подарувати нападнику пару кімнат в білому домі.
27.04.2026 22:12 Ответить
 
 