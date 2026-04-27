Стрельба на ужине с участием Трампа: в США предъявили обвинение нападающему

В США предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в стрельбе во время ужина, на котором присутствовал президент Дональд Трамп вместе с женой.

Як повідомляє Цензор.НЕТ

По данным следствия, 31-летний Коул Томас Аллен впервые появился в федеральном суде 27 апреля. Ему инкриминируют покушение на убийство президента США, а также ряд преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому

В настоящее время подозреваемый будет находиться под стражей. Судебное слушание по вопросу о дальнейшей мере пресечения назначено на конец текущей недели.

По информации СМИ, Аллен оставил манифест, в котором прямо заявлял о намерении совершить нападение на представителей американской администрации. Следователи изучают эти материалы в рамках уголовного производства.

В то же время Дональд Трамп прокомментировал инцидент, заявив, что подобной ситуации можно было бы избежать при наличии более защищенной инфраструктуры. В частности, он высказал мнение, что строительство большого и безопасного бального зала на территории Белого дома могло бы предотвратить инцидент.

Что предшествовало?

Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.

Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

