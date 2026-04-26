Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Кэролайн Левитт о покушении на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подозреваемый в вооруженном инциденте во время мероприятия в Вашингтоне, возможно, намеревался совершить нападение на президента США Дональда Трампа и представителей его администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети X.

В Белом доме заявили о попытке покушения на Трампа

По словам Левитт, инцидент произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который должен был проходить в формате торжественного мероприятия. Она отметила, что мероприятие было сорвано из-за попытки вооруженного нападения.

"Сумасшедший стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа", - заявила Левитт.

Она также сообщила, что находилась вместе с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией во время эвакуации, которую оперативно провела Секретная служба США.

По ее словам, Трамп сохранял спокойствие, а его позиция в отношении политического насилия остается неизменной - оно должно быть прекращено.

Отдельно Левитт поблагодарила правоохранителей за быструю реакцию, отметив, что один из агентов получил ранение во время нейтрализации стрелка.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  • Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Читайте также: Стрельбы не произошло бы, если бы в Белом доме был бальный зал, - Трамп

хотів би - вбив би
26.04.2026 21:42 Ответить
Кумедія.....
26.04.2026 21:43 Ответить
А ще він назвав Трампа "земляним черв'яком"... І "жовтою жабою"...
26.04.2026 21:44 Ответить
хотів би - вбив би
26.04.2026 21:42 Ответить
за рік два конкретних замахи на Руду Повтору.

до кінця президентства НЕ доживе
26.04.2026 22:08 Ответить
Не соглашусь с Вами. Нападения на тампакс почему-то всегда происходят, когда ему нужно поднять рейтинг. И проводят их всегда какие-то бараны.
26.04.2026 23:01 Ответить
Кумедія.....
26.04.2026 21:43 Ответить
більше всього сподобалось відео як якась дамочка цинічно та холоднокровно забрала дві невідкоркованих пляшки вина в своє розкішне манто

схоже цирк Рудого вже всім приївся та набрид

26.04.2026 22:14 Ответить
смішніше було відео з-за куліс - охорона витягла Венса за шкірку, а охорона Тромба тим часом просто стояла і втикала. І тільки коли солдати прибігли вдруге, то почали виводити чубчика - але він упав. А Меланія за ними навкарачки лізла
26.04.2026 22:24 Ответить
мазілла
26.04.2026 21:44 Ответить
Герой !

понять, простіть, наградіть !

26.04.2026 22:09 Ответить
А ще він назвав Трампа "земляним черв'яком"... І "жовтою жабою"...
26.04.2026 21:44 Ответить
Циркачі однако
26.04.2026 21:45 Ответить
"Невловимий Джо 2.0"😂
26.04.2026 21:45 Ответить
Кому цікаво... послухайте інтерв*ю Керолайн Левітт про постріли..які відвідувачі повинні були **почути** на цьому збіговиську..
https://antikor.ua/articles/834912-neudachnaja_shutka_v_vashingtone_kerolajn_levitt_poobeshchala_vystrely_v_zale_za_schitannye_chasy_do_realjnoj_streljby
Фрейд десь там ховався біля неї....))))
26.04.2026 21:48 Ответить
у тій адміністрації таємниць нікому не можна довірити, все розбовкають, причому не за гроші, а через уроджений ідіотизм.
26.04.2026 21:55 Ответить
.. міняємо назву Адміністрація президента США на Офіс президента ..і опа-на!! У них то хоч Директор Національної розвідки не розповідає про свої плани..як це робив командир розвідроти по рівню...цілий генерал Буданов... ))) А про всяких пресссссссекретарів.... і говорити нема сенсу.
26.04.2026 22:01 Ответить
міняти можно на що завгодно. Какістократичних тенденцій позбавлені хіба що скандинавські країни.
26.04.2026 22:35 Ответить
Вас дуже турбують какістократичні тенденції в інших країнах? Вас турбує..як живе і що планує Ваш сусід з будинку напроти Вашого? Може почнемо вже думати (функція... для більшості нашого народу недоступна апріорі)... !!! Але спробувати то треба. Безнадійність очевидна... але може чудо і буде?!
26.04.2026 22:55 Ответить
а дійно, і чому мене так турбують какістократичні тенденції у США... хай собі далі зходять з розуму, нас все ж таки розділяє чудовий океан.
26.04.2026 23:03 Ответить
"... стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому не сталося б..." якщо би Трамп не був президентом!
26.04.2026 21:49 Ответить
Вітьок і Зятьок у списку були ?
ТО може вони його заказали ?
26.04.2026 21:52 Ответить
Хабад береже Трампа як зіницю ока! Для них Трамп як Зєлєнскій для ***** - джекпот.
26.04.2026 21:59 Ответить
Тупа мавпа виповзла байки розповідати. Краще б не випускали.
26.04.2026 21:57 Ответить
Повні сполучені штати зброї, і жодного вправного стрільця.
26.04.2026 21:57 Ответить
звичайно-звичайно... тіко трумпю І красуня не згадує відомого вже пресі і публіці листа в якому цей кент каже що хоче повбивати чиновників! Ні трамп і тільки потім... інші
26.04.2026 21:58 Ответить
Може - але він якось був легко озброєний - йому в зо дві "мухи" .......
26.04.2026 21:58 Ответить
Під час стрілянини агенти Секретної служби спочатку евакуювали не Дональда Трампа, а Джей Ді Венса.

Лише згодом вивели і президента - дорогою він ще й упав (с)

Відео - https://t.me/JeniokSay/132185
26.04.2026 22:01 Ответить
Упав - а за ним шей якась жіночка виповзала
26.04.2026 22:07 Ответить
Заідки вона це взяла???
Він даже в зал не заходив
а на суді скаже
що на трампона даже дробі жалковикоростати
26.04.2026 22:01 Ответить
"11 замахів на Порошенка попередили минулого року - Гелетей" 31 січня 2019.
******Т
Трампу ще рости та рости до головного українського піарника.
26.04.2026 22:05 Ответить
Ти краще згадай скільки вже замахів було на зеленого лунолікого, чого копатися в такій далекій історії? Чи на зеленого в тебе табу?
26.04.2026 22:20 Ответить
Коли нагадаєш, тоді і згадаю. А взагалі я цього п'ятого лідора і баригу намагаюся не згадувати. Бо він уже на звалищі історії з 2019 року.
26.04.2026 22:29 Ответить
Бугогагага
26.04.2026 22:06 Ответить
Чим намагався вбити - ножем...? Чи тими "двома одиницями вогнепальної зброї"?
26.04.2026 22:12 Ответить
Ножі тримав для скальпів))
26.04.2026 22:14 Ответить
А скільки поранив?)))Попередній аж в вухо попав,а цей ...за грати попав))
26.04.2026 22:13 Ответить
Так хотів, що аж нікого не пошкрябав!
На кого цей цирк розрахований?
26.04.2026 22:17 Ответить
На тому збіговиську найбільшу загрозу представляла наша послиця Стефанішина - чудо в пір'ї. Мабуть планувала залоскотати Трампа тим пір'ям до смерті
27.04.2026 00:05 Ответить
З таким бажанням, живе пів-світу...
26.04.2026 22:19 Ответить
Послухати цю божевільну і можна подумати що кілером був Джон Мантрікс або Джон Рембо.
26.04.2026 22:26 Ответить
Хтось же мусить хоч через сраку народити імпічмент, якщо Конгрес яловий.
26.04.2026 22:28 Ответить
Так так але він не добіг до залу і цього разу навіть вушко підофіла не заділо...сорри бойз але на оскара ця вистава не дотягує
26.04.2026 22:44 Ответить
Конченная страна США. В Белом Доме сидит её враг, шпион, а они в ус не дуют!
26.04.2026 22:46 Ответить
Это мосейчук?
расказывает анекдот про неуловимого Джо.
Посетитель спрашивает бармена в баре, а что это за загадочный человек сидит за дальним столиком, возле сортира?
Это неуловимый Джо, отвечает бармен.
Его ни кто не может поймать? - спрашивает посетитель.
Да нет, отвечает бармен, он просто на хер некому не нужен.
26.04.2026 22:55 Ответить
Кажуть, що саме ця ледя у чорному анонсувала замах буквально перед початком стрілянини.
26.04.2026 23:22 Ответить
А могла постраждати і наша "послиця"...

26.04.2026 23:47 Ответить
26.04.2026 23:50 Ответить
Та ти шо-о!!! Як жалко, що не зміг!
26.04.2026 23:59 Ответить
повторяющаяся трагедия превращается в фарс
27.04.2026 00:17 Ответить
А хто стріляв? Бо в такому натовпі і в притул важко промахнутися.
27.04.2026 00:31 Ответить
Міг мати...а міг не мати...
27.04.2026 00:33 Ответить
Наступну зустрiч з пресою Трамп проведе зi танка)😁
27.04.2026 00:34 Ответить
Симпатичная девчонка, неужели не может найти другую работу? Это же потом как волчий билет будет🙈 пальцем будут показывать..
27.04.2026 01:12 Ответить
намальована оклахомська селючка.
27.04.2026 01:23 Ответить
Ну так, на любителя конечно, там темнокожая была симпатяшка и Псаки тоже такая интересная 🙂 конечно для своего возраста я имею в виду
27.04.2026 01:33 Ответить
По крайней мере стыдно не было за Америку при них, это по сути "лицо" администрации, там не должна быть сильно молодая к тому же блондинка (не обижаю блондинок😀🙏)
27.04.2026 01:40 Ответить
в циеї нуль витонченості, за товстим шаром макіяжу нічим не примітне лице, риторика відверто хамська. неприємна особа
27.04.2026 01:50 Ответить
Ну она говорит то что ей пишут мага-дебилы, вот и все.. И манеры в том числе, просто работа.. Но в принципе согласен🙂
27.04.2026 01:59 Ответить
Може то Венса робота - хоче до керма добратись.
27.04.2026 01:16 Ответить
починати треба з венса, лошари
27.04.2026 01:21 Ответить
Ви просто погляньте на цю мордяку на фото. Ну просто еталонна тупа *****.
27.04.2026 02:16 Ответить
Моніка левінські 2
27.04.2026 04:45 Ответить
 
 