Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что подозреваемый в вооруженном инциденте во время мероприятия в Вашингтоне, возможно, намеревался совершить нападение на президента США Дональда Трампа и представителей его администрации.

По словам Левитт, инцидент произошел во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который должен был проходить в формате торжественного мероприятия. Она отметила, что мероприятие было сорвано из-за попытки вооруженного нападения.

"Сумасшедший стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа", - заявила Левитт.

Она также сообщила, что находилась вместе с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией во время эвакуации, которую оперативно провела Секретная служба США.

По ее словам, Трамп сохранял спокойствие, а его позиция в отношении политического насилия остается неизменной - оно должно быть прекращено.

Отдельно Левитт поблагодарила правоохранителей за быструю реакцию, отметив, что один из агентов получил ранение во время нейтрализации стрелка.

Что предшествовало?

Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

