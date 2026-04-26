Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підозрюваний у збройному інциденті під час заходу у Вашингтоні міг мати намір здійснити напад на президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.

За словами Левітт, інцидент стався під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка мала проходити у форматі урочистого заходу. Вона зазначила, що подія була зірвана через спробу збройного нападу.

"Божевільний прагнув убити президента і якомога більше високопоставлених чиновників адміністрації Трампа", — заявила Левітт.

Вона також повідомила, що перебувала разом із президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією під час евакуації, яку оперативно провела Секретна служба США.

За її словами, Трамп зберігав спокій, а його позиція щодо політичного насильства залишається незмінною — воно має бути припинене.

Окремо Левітт подякувала правоохоронцям за швидку реакцію, зазначивши, що один із агентів отримав поранення під час нейтралізації стрільця.

Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.

Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Також читайте: Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп