Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт
Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підозрюваний у збройному інциденті під час заходу у Вашингтоні міг мати намір здійснити напад на президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соціальній мережі X.
У Білому домі заявили про спробу замаху на Трампа
За словами Левітт, інцидент стався під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка мала проходити у форматі урочистого заходу. Вона зазначила, що подія була зірвана через спробу збройного нападу.
"Божевільний прагнув убити президента і якомога більше високопоставлених чиновників адміністрації Трампа", — заявила Левітт.
Вона також повідомила, що перебувала разом із президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією під час евакуації, яку оперативно провела Секретна служба США.
За її словами, Трамп зберігав спокій, а його позиція щодо політичного насильства залишається незмінною — воно має бути припинене.
Окремо Левітт подякувала правоохоронцям за швидку реакцію, зазначивши, що один із агентів отримав поранення під час нейтралізації стрільця.
Що передувало?
- Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
- Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
до кінця президентства НЕ доживе
схоже цирк Рудого вже всім приївся та набрид
понять, простіть, наградіть !
Фрейд десь там ховався біля неї....))))
ТО може вони його заказали ?
Лише згодом вивели і президента - дорогою він ще й упав (с)
Він даже в зал не заходив
а на суді скаже
що на трампона даже дробі жалковикоростати
Трампу ще рости та рости до головного українського піарника.
На кого цей цирк розрахований?
