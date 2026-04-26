2 563 61

Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт

Керолайн Левітт про замах на Трампа

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що підозрюваний у збройному інциденті під час заходу у Вашингтоні міг мати намір здійснити напад на президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала у соціальній мережі X.

У Білому домі заявили про спробу замаху на Трампа

За словами Левітт, інцидент стався під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка мала проходити у форматі урочистого заходу. Вона зазначила, що подія була зірвана через спробу збройного нападу.

"Божевільний прагнув убити президента і якомога більше високопоставлених чиновників адміністрації Трампа", — заявила Левітт.

Вона також повідомила, що перебувала разом із президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією під час евакуації, яку оперативно провела Секретна служба США.

За її словами, Трамп зберігав спокій, а його позиція щодо політичного насильства залишається незмінною — воно має бути припинене.

Окремо Левітт подякувала правоохоронцям за швидку реакцію, зазначивши, що один із агентів отримав поранення під час нейтралізації стрільця.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Також читайте: Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп

хотів би - вбив би
Кумедія.....
А ще він назвав Трампа "земляним черв'яком"... І "жовтою жабою"...
хотів би - вбив би
за рік два конкретних замахи на Руду Повтору.

до кінця президентства НЕ доживе
Не соглашусь с Вами. Нападения на тампакс почему-то всегда происходят, когда ему нужно поднять рейтинг. И проводят их всегда какие-то бараны.
Кумедія.....
більше всього сподобалось відео як якась дамочка цинічно та холоднокровно забрала дві невідкоркованих пляшки вина в своє розкішне манто

схоже цирк Рудого вже всім приївся та набрид

смішніше було відео з-за куліс - охорона витягла Венса за шкірку, а охорона Тромба тим часом просто стояла і втикала. І тільки коли солдати прибігли вдруге, то почали виводити чубчика - але він упав. А Меланія за ними навкарачки лізла
мазілла
Герой !

понять, простіть, наградіть !

А ще він назвав Трампа "земляним черв'яком"... І "жовтою жабою"...
Циркачі однако
"Невловимий Джо 2.0"😂
Кому цікаво... послухайте інтерв*ю Керолайн Левітт про постріли..які відвідувачі повинні були **почути** на цьому збіговиську..
https://antikor.ua/articles/834912-neudachnaja_shutka_v_vashingtone_kerolajn_levitt_poobeshchala_vystrely_v_zale_za_schitannye_chasy_do_realjnoj_streljby
Фрейд десь там ховався біля неї....))))
у тій адміністрації таємниць нікому не можна довірити, все розбовкають, причому не за гроші, а через уроджений ідіотизм.
.. міняємо назву Адміністрація президента США на Офіс президента ..і опа-на!! У них то хоч Директор Національної розвідки не розповідає про свої плани..як це робив командир розвідроти по рівню...цілий генерал Буданов... ))) А про всяких пресссссссекретарів.... і говорити нема сенсу.
міняти можно на що завгодно. Какістократичних тенденцій позбавлені хіба що скандинавські країни.
Вас дуже турбують какістократичні тенденції в інших країнах? Вас турбує..як живе і що планує Ваш сусід з будинку напроти Вашого? Може почнемо вже думати (функція... для більшості нашого народу недоступна апріорі)... !!! Але спробувати то треба. Безнадійність очевидна... але може чудо і буде?!
а дійно, і чому мене так турбують какістократичні тенденції у США... хай собі далі зходять з розуму, нас все ж таки розділяє чудовий океан.
"... стрілянини під час вечері кореспондентів Білого дому не сталося б..." якщо би Трамп не був президентом!
Вітьок і Зятьок у списку були ?
ТО може вони його заказали ?
Хабад береже Трампа як зіницю ока! Для них Трамп як Зєлєнскій для ***** - джекпот.
Тупа мавпа виповзла байки розповідати. Краще б не випускали.
Повні сполучені штати зброї, і жодного вправного стрільця.
звичайно-звичайно... тіко трумпю І красуня не згадує відомого вже пресі і публіці листа в якому цей кент каже що хоче повбивати чиновників! Ні трамп і тільки потім... інші
Може - але він якось був легко озброєний - йому в зо дві "мухи" .......
Під час стрілянини агенти Секретної служби спочатку евакуювали не Дональда Трампа, а Джей Ді Венса.

Лише згодом вивели і президента - дорогою він ще й упав (с)

Відео - https://t.me/JeniokSay/132185
Упав - а за ним шей якась жіночка виповзала
Заідки вона це взяла???
Він даже в зал не заходив
а на суді скаже
що на трампона даже дробі жалковикоростати
"11 замахів на Порошенка попередили минулого року - Гелетей" 31 січня 2019.
******Т
Трампу ще рости та рости до головного українського піарника.
Ти краще згадай скільки вже замахів було на зеленого лунолікого, чого копатися в такій далекій історії? Чи на зеленого в тебе табу?
Коли нагадаєш, тоді і згадаю. А взагалі я цього п'ятого лідора і баригу намагаюся не згадувати. Бо він уже на звалищі історії з 2019 року.
Бугогагага
Чим намагався вбити - ножем...? Чи тими "двома одиницями вогнепальної зброї"?
Ножі тримав для скальпів))
А скільки поранив?)))Попередній аж в вухо попав,а цей ...за грати попав))
Так хотів, що аж нікого не пошкрябав!
На кого цей цирк розрахований?
На тому збіговиську найбільшу загрозу представляла наша послиця Стефанішина - чудо в пір'ї. Мабуть планувала залоскотати Трампа тим пір'ям до смерті
З таким бажанням, живе пів-світу...
Послухати цю божевільну і можна подумати що кілером був Джон Мантрікс або Джон Рембо.
Хтось же мусить хоч через сраку народити імпічмент, якщо Конгрес яловий.
Так так але він не добіг до залу і цього разу навіть вушко підофіла не заділо...сорри бойз але на оскара ця вистава не дотягує
Конченная страна США. В Белом Доме сидит её враг, шпион, а они в ус не дуют!
Это мосейчук?
расказывает анекдот про неуловимого Джо.
Посетитель спрашивает бармена в баре, а что это за загадочный человек сидит за дальним столиком, возле сортира?
Это неуловимый Джо, отвечает бармен.
Его ни кто не может поймать? - спрашивает посетитель.
Да нет, отвечает бармен, он просто на хер некому не нужен.
Кажуть, що саме ця ледя у чорному анонсувала замах буквально перед початком стрілянини.
А могла постраждати і наша "послиця"...

Та ти шо-о!!! Як жалко, що не зміг!
повторяющаяся трагедия превращается в фарс
А хто стріляв? Бо в такому натовпі і в притул важко промахнутися.
Міг мати...а міг не мати...
Наступну зустрiч з пресою Трамп проведе зi танка)😁
Симпатичная девчонка, неужели не может найти другую работу? Это же потом как волчий билет будет🙈 пальцем будут показывать..
намальована оклахомська селючка.
Ну так, на любителя конечно, там темнокожая была симпатяшка и Псаки тоже такая интересная 🙂 конечно для своего возраста я имею в виду
По крайней мере стыдно не было за Америку при них, это по сути "лицо" администрации, там не должна быть сильно молодая к тому же блондинка (не обижаю блондинок😀🙏)
в циеї нуль витонченості, за товстим шаром макіяжу нічим не примітне лице, риторика відверто хамська. неприємна особа
Ну она говорит то что ей пишут мага-дебилы, вот и все.. И манеры в том числе, просто работа.. Но в принципе согласен🙂
Може то Венса робота - хоче до керма добратись.
починати треба з венса, лошари
Ви просто погляньте на цю мордяку на фото. Ну просто еталонна тупа *****.
Моніка левінські 2
