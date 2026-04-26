Стрельба в Белом доме: Стрелок передал семье манифест с намерением атаковать администрацию Трампа
Подозреваемый в стрельбе во время ужина для корреспондентов Белого дома написал манифест, в котором "четко указывалось, что он хочет напасть на представителей администрации".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили в Белом доме.
Манифест
Так, отмечается, что нападавший передал этот документ членам своей семьи, которые, в свою очередь, передали его полиции за несколько минут до инцидента.
Сообщается, что брат Коула Томас Аллен сообщил в полицию о возможном манифесте, который Аллен отправил членам своей семьи за несколько минут до инцидента в субботу вечером. Представитель Белого дома сказал, что затем семья Аллена сообщила в полицию, также за несколько минут до инцидента.
Склонность к радикальным заявлениям
В Белом доме также сообщили, что Секретная служба США и полиция округа Монтгомери опросили сестру подозреваемого в доме семьи в Роквилле, и она рассказала им, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям, а его риторика намекала на план "что-то сделать".
Также она подтвердила, что Аллен приобрел два пистолета и ружье в компании CAP Tactical Firearms и хранил их в доме родителей, о чем они, по ее словам, не знали.
Кроме того, она сообщила, что ее брат регулярно посещал тир, чтобы тренироваться с оружием, и был членом группы под названием The Wide Awakes. Она также сказала, что ее брат ранее посещал антитрамповский протест "Без королей" (No Kings) в Калифорнии.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наприклад,
друге вухо відстрелити 👂
або
зааятолити пуйла і його банду 💀💀💀
тоді Трампса, як Рузвельта, і втретє і вчетверте обрали б президентом США
Мова оригіналу: англійська
Коул Аллен, 31-річний стрілець на вечері кореспондентів Білого дому, надіслав маніфест членам сім'ї приблизно за 10 хвилин до того, як почав стріляти на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, називаючи себе «Дружнім федеральним убивцею» і заявляючи, що намагався вбити посадовців адміністрації Трампа, повідомляє The New York Post. «Підставляти іншу щоку - це для тих випадків, коли ви самі пригнічені. Я не та особа, яку зґвалтували в таборі утримання. Я не той рибалка, якого стратили без суду», - написав Аллен у документі, який родич передав поліції, повідомив американський посадовець. «Я більше не готовий дозволити педофілу, ґвалтівнику та зраднику забруднити мої руки своїми злочинами», - написав він.
Але більш цікаво не хто а чому. Поцікавтеся історією батька JFK, Joseph Patrick Kennedy, хто він був, чим займався, як направляв синів. Al Capone тихо плаче у кутку. Для того щоб повністю оцінити масштаб і історичне значення папаши рекомендую також дізнатися хто був James Whitey Bulger, і поставте собі питання як так він спокійно жив стільки років аж поки не помер сенатор Тед Кеннеді.
Убивство Кеннеді до чого тут?
А стосовно повагу до вибору народу у мене до вас цілком конкретне питання: у кого там popular vote у 2016 був, а хто став президентом? Хіба це не була неповага до вибору народу?
а зараз якраз момент, коли Україна мала б продемонструвати шляхетну солідарність з американським лідером, який робить немало в економіці своєї країни
робить таке, яке не встигли зробити в українській економіці радники Порошенка Бальцерович та Бендукідзе...
так, трамп помиляється у зовнішній політиці, але на нього можна впливати - як впливав орбан - бо трамп дуже комунікативна і відкрита особистість
але нинішня влада (і "тусовка") України нездатна переступити через нездарність і зробити хоч щось неординарне