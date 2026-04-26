Стрельба в Белом доме: Стрелок передал семье манифест с намерением атаковать администрацию Трампа

Подозреваемый в стрельбе во время ужина для корреспондентов Белого дома написал манифест, в котором "четко указывалось, что он хочет напасть на представителей администрации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили в Белом доме.

Манифест

Так, отмечается, что нападавший передал этот документ членам своей семьи, которые, в свою очередь, передали его полиции за несколько минут до инцидента.

Сообщается, что брат Коула Томас Аллен сообщил в полицию о возможном манифесте, который Аллен отправил членам своей семьи за несколько минут до инцидента в субботу вечером. Представитель Белого дома сказал, что затем семья Аллена сообщила в полицию, также за несколько минут до инцидента.

Склонность к радикальным заявлениям

В Белом доме также сообщили, что Секретная служба США и полиция округа Монтгомери опросили сестру подозреваемого в доме семьи в Роквилле, и она рассказала им, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям, а его риторика намекала на план "что-то сделать".

Также она подтвердила, что Аллен приобрел два пистолета и ружье в компании CAP Tactical Firearms и хранил их в доме родителей, о чем они, по ее словам, не знали.

Кроме того, она сообщила, что ее брат регулярно посещал тир, чтобы тренироваться с оружием, и был членом группы под названием The Wide Awakes. Она также сказала, что ее брат ранее посещал антитрамповский протест "Без королей" (No Kings) в Калифорнии.

Что предшествовало?