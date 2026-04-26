Стрельба в Белом доме: Стрелок передал семье манифест с намерением атаковать администрацию Трампа

Подозреваемый в стрельбе во время ужина для корреспондентов Белого дома написал манифест, в котором "четко указывалось, что он хочет напасть на представителей администрации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщили в Белом доме.

Манифест

Так, отмечается, что нападавший передал этот документ членам своей семьи, которые, в свою очередь, передали его полиции за несколько минут до инцидента.

Сообщается, что брат Коула Томас Аллен сообщил в полицию о возможном манифесте, который Аллен отправил членам своей семьи за несколько минут до инцидента в субботу вечером. Представитель Белого дома сказал, что затем семья Аллена сообщила в полицию, также за несколько минут до инцидента.

Склонность к радикальным заявлениям

В Белом доме также сообщили, что Секретная служба США и полиция округа Монтгомери опросили сестру подозреваемого в доме семьи в Роквилле, и она рассказала им, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям, а его риторика намекала на план "что-то сделать".

Также она подтвердила, что Аллен приобрел два пистолета и ружье в компании CAP Tactical Firearms и хранил их в доме родителей, о чем они, по ее словам, не знали.

Кроме того, она сообщила, что ее брат регулярно посещал тир, чтобы тренироваться с оружием, и был членом группы под названием The Wide Awakes. Она также сказала, что ее брат ранее посещал антитрамповский протест "Без королей" (No Kings) в Калифорнии.

Что предшествовало?

  Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
  Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Ех жаль подмога нє прішла... © Наєπалі...
26.04.2026 20:58 Ответить
ось подробиці маніфесту - шкода хлопця. Недостатньо було підготовки до акції..

https://x.com/RpsAgainstTrump

Republicans against Trump



https://x.com/RpsAgainstTrump

@RpsAgainstTrump

·https://x.com/RpsAgainstTrump/status/2048442402768072890 1 год

Мова оригіналу: англійська
Коул Аллен, 31-річний стрілець на вечері кореспондентів Білого дому, надіслав маніфест членам сім'ї приблизно за 10 хвилин до того, як почав стріляти на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, називаючи себе «Дружнім федеральним убивцею» і заявляючи, що намагався вбити посадовців адміністрації Трампа, повідомляє The New York Post. «Підставляти іншу щоку - це для тих випадків, коли ви самі пригнічені. Я не та особа, яку зґвалтували в таборі утримання. Я не той рибалка, якого стратили без суду», - написав Аллен у документі, який родич передав поліції, повідомив американський посадовець. «Я більше не готовий дозволити педофілу, ґвалтівнику та зраднику забруднити мої руки своїми злочинами», - написав він.
26.04.2026 21:04 Ответить
Всратий каліфорнійський лівак. Сподіваюсь його підсмажать на електричному стільці. Розкажіть мені тепер про повагу толерастів до вибору народу.
26.04.2026 21:10 Ответить
Написав - іду на ви - поліція проморгала?
26.04.2026 21:00 Ответить
Сценарій-їбонарій, не витягне вже трампона з гімна.
26.04.2026 21:02 Ответить
так, щоб з гімна треба щось набагато більше ніж пару пострілів від вчителя у холлі,
зааятолити пуйла і його банду 💀💀💀

тоді Трампса, як Рузвельта, і втретє і вчетверте обрали б президентом США
26.04.2026 21:28 Ответить
Якщо навіть дилетант так близько підліз до Трампа, то що може зрoбити професіонал?
26.04.2026 21:07 Ответить
Щось трамп занадто спокійним виглядав на відео під час нападу та після. Схоже або на постанову, або на те що внутрішні таргани відключили інстинкти у найкрасивішої людини планети (якою він себе вважає).
26.04.2026 21:17 Ответить
Висновок: ніколи нічого не розказуй родичам.
26.04.2026 21:09 Ответить
Всратий каліфорнійський лівак. Сподіваюсь його підсмажать на електричному стільці. Розкажіть мені тепер про повагу толерастів до вибору народу.
26.04.2026 21:10 Ответить
А хто ж тоді вбив 35-го президента США Джона Кеннеді ?
26.04.2026 21:19 Ответить
Читайте офіційні документи і дізнаєтесь. Тим більше, все недавно розсекречено.
Але більш цікаво не хто а чому. Поцікавтеся історією батька JFK, Joseph Patrick Kennedy, хто він був, чим займався, як направляв синів. Al Capone тихо плаче у кутку. Для того щоб повністю оцінити масштаб і історичне значення папаши рекомендую також дізнатися хто був James Whitey Bulger, і поставте собі питання як так він спокійно жив стільки років аж поки не помер сенатор Тед Кеннеді.
26.04.2026 21:28 Ответить
James Whitey Bulger - чувак, якого Ніколсон у "Відступниках" класно зіграв. Ну був інформатором ФБР, єдиний зв'язок із родиною Кеннеді, який видає пошук - це він кинув коктейль Молотова в їх будинок, бо Тед Кеннеді вирішив дозволити білим і чорношкірим в одних школах вчитися в Бостоні.
Убивство Кеннеді до чого тут?
26.04.2026 21:49 Ответить
Я не про кіно, я про життя.
26.04.2026 21:51 Ответить
Так будинок Кеннеді він не в кіно хотів спалити, а в житті... У кіно цього немає ж! Так до чого тут вбивство Кеннеді?
26.04.2026 21:54 Ответить
Звідки я знаю до чого тут убивство Кеннеді? Питайте Victor Litarchuk, це його питання.
26.04.2026 22:50 Ответить
дуже кумедно це читати від адепта пацієнта, котрий сам не визнає результатів виборів, в яких програв
26.04.2026 21:37 Ответить
Посилання на пост що демонструє факт "адепції" в студію або ви простий звіздун.
26.04.2026 21:49 Ответить
Хіба за спробу замаху на стілець саджають? Ну свій строк тюремний отримає...

А стосовно повагу до вибору народу у мене до вас цілком конкретне питання: у кого там popular vote у 2016 був, а хто став президентом? Хіба це не була неповага до вибору народу?
26.04.2026 21:52 Ответить
Треба саджати, бо годувати його ще 50 років немає жодного бажання.
26.04.2026 22:51 Ответить
26.04.2026 21:23 Ответить
Для чего эти потоки мыслей с матом через слово тут?
26.04.2026 22:02 Ответить
Селфі на згадку - "Ми на замаху на президента". )))
26.04.2026 23:36 Ответить
Тут головне почати. Зламати "печатку" недоторканості Трампа в головах. Тепер зявляться не тільки одинаки, а й організовані групи людей здатних планувати і реалізовувати плани. Крім того нападник в маніфесті вказав на адмінстрацію Трампа, завдяки якій Трамп досі "в сідлі". Будуть напади та тиск на представників адміністрації. Ризикувати за Трампа це теж саме що "відсидіти за Розєнблата" у нас.
26.04.2026 21:23 Ответить
Очевидно, ця мавпа дуже хотіла Венса президентом, з великими шансами переобрання.
26.04.2026 21:33 Ответить
Такий самий цирк, як стрільці усюди по Україні. Закручують гайки, тепер поліцаї будуть на кожному кутку і скажуть, що без них ні як
26.04.2026 21:47 Ответить
Це було зроблено в інтересах Венса. Який ще гірший за Трампа і до того ж молодий, довше гадитиме.
26.04.2026 21:59 Ответить
... може шефір порадив?
26.04.2026 22:35 Ответить
безсила лють в коментарях

а зараз якраз момент, коли Україна мала б продемонструвати шляхетну солідарність з американським лідером, який робить немало в економіці своєї країни

робить таке, яке не встигли зробити в українській економіці радники Порошенка Бальцерович та Бендукідзе...

так, трамп помиляється у зовнішній політиці, але на нього можна впливати - як впливав орбан - бо трамп дуже комунікативна і відкрита особистість

але нинішня влада (і "тусовка") України нездатна переступити через нездарність і зробити хоч щось неординарне
26.04.2026 22:38 Ответить
 
 