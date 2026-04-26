Стрілянина в Білому домі: Стрілець передав родині маніфест із наміром атакувати адміністрацію Трампа
Підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначалося, що він хоче напасти на представників адміністрації".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили в Білому домі.
Маніфест
Так, зазначається, що нападник передав цей документ членам своєї родини, які своєю чергою передали його поліції за кілька хвилин до інциденту.
Повідомляється, що брат Коула Томаса Аллена повідомив поліцейське управління про ймовірний маніфест, який Аллен надіслав членам своєї родини за кілька хвилин до інциденту в суботу ввечері. Посадовець Білого дому сказав, що потім родина Аллена повідомила поліцію, також за кілька хвилин до інциденту.
Схильність до радикальних заяв
У Білому домі також повідомили, що Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного в будинку родини в Роквіллі, і вона розповіла їм, що її брат мав схильність до радикальних заяв, а його риторика натякала на план "щось зробити".
Також вона підтвердила, що Аллен придбав два пістолети та рушницю у компанії CAP Tactical Firearms і зберігав їх у будинку батьків, про що вони, за її словами, не знали.
Крім того, вона повідомила, що її брат регулярно відвідував тир, щоб тренуватися зі зброєю, і був членом групи під назвою "The Wide Awakes". Вона також сказала, що її брат раніше відвідував антитрампівський протест "Без королів" ("No Kings") у Каліфорнії.
Що передувало?
- Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
- Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.
Мова оригіналу: англійська
Коул Аллен, 31-річний стрілець на вечері кореспондентів Білого дому, надіслав маніфест членам сім'ї приблизно за 10 хвилин до того, як почав стріляти на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, називаючи себе «Дружнім федеральним убивцею» і заявляючи, що намагався вбити посадовців адміністрації Трампа, повідомляє The New York Post. «Підставляти іншу щоку - це для тих випадків, коли ви самі пригнічені. Я не та особа, яку зґвалтували в таборі утримання. Я не той рибалка, якого стратили без суду», - написав Аллен у документі, який родич передав поліції, повідомив американський посадовець. «Я більше не готовий дозволити педофілу, ґвалтівнику та зраднику забруднити мої руки своїми злочинами», - написав він.
Але більш цікаво не хто а чому. Поцікавтеся історією батька JFK, Joseph Patrick Kennedy, хто він був, чим займався, як направляв синів. Al Capone тихо плаче у кутку. Для того щоб повністю оцінити масштаб і історичне значення папаши рекомендую також дізнатися хто був James Whitey Bulger, і поставте собі питання як так він спокійно жив стільки років аж поки не помер сенатор Тед Кеннеді.
Убивство Кеннеді до чого тут?
А стосовно повагу до вибору народу у мене до вас цілком конкретне питання: у кого там popular vote у 2016 був, а хто став президентом? Хіба це не була неповага до вибору народу?
а зараз якраз момент, коли Україна мала б продемонструвати шляхетну солідарність з американським лідером, який робить немало в економіці своєї країни
робить таке, яке не встигли зробити в українській економіці радники Порошенка Бальцерович та Бендукідзе...
так, трамп помиляється у зовнішній політиці, але на нього можна впливати - як впливав орбан - бо трамп дуже комунікативна і відкрита особистість
але нинішня влада (і "тусовка") України нездатна переступити через нездарність і зробити хоч щось неординарне