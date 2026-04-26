Стрілянина в Білому домі: Стрілець передав родині маніфест із наміром атакувати адміністрацію Трампа

Підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначалося, що він хоче напасти на представників адміністрації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили в Білому домі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Маніфест

Так, зазначається, що нападник передав цей документ членам своєї родини, які своєю чергою передали його поліції за кілька хвилин до інциденту.

Повідомляється, що брат Коула Томаса Аллена повідомив поліцейське управління про ймовірний маніфест, який Аллен надіслав членам своєї родини за кілька хвилин до інциденту в суботу ввечері. Посадовець Білого дому сказав, що потім родина Аллена повідомила поліцію, також за кілька хвилин до інциденту.

Схильність до радикальних заяв

У Білому домі також повідомили, що Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного в будинку родини в Роквіллі, і вона розповіла їм, що її брат мав схильність до радикальних заяв, а його риторика натякала на план "щось зробити".

Також вона підтвердила, що Аллен придбав два пістолети та рушницю у компанії CAP Tactical Firearms і зберігав їх у будинку батьків, про що вони, за її словами, не знали.

Крім того, вона повідомила, що її брат регулярно відвідував тир, щоб тренуватися зі зброєю, і був членом групи під назвою "The Wide Awakes". Вона також сказала, що її брат раніше відвідував антитрампівський протест "Без королів" ("No Kings") у Каліфорнії.

Що передувало?