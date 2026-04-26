Стрілянина в Білому домі: Стрілець передав родині маніфест із наміром атакувати адміністрацію Трампа

Стрілець передав родині маніфест перед нападом у Білому домі

Підозрюваний у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому, написав маніфест, у якому "чітко зазначалося, що він хоче напасти на представників адміністрації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомили в Білому домі.

Маніфест

Так, зазначається, що нападник передав цей документ членам своєї родини, які своєю чергою передали його поліції за кілька хвилин до інциденту.

Повідомляється, що брат Коула Томаса Аллена повідомив поліцейське управління про ймовірний маніфест, який Аллен надіслав членам своєї родини за кілька хвилин до інциденту в суботу ввечері. Посадовець Білого дому сказав, що потім родина Аллена повідомила поліцію, також за кілька хвилин до інциденту.

Також читайте: Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп

Схильність до радикальних заяв

У Білому домі також повідомили, що Секретна служба США та поліція округу Монтгомері опитали сестру підозрюваного в будинку родини в Роквіллі, і вона розповіла їм, що її брат мав схильність до радикальних заяв, а його риторика натякала на план "щось зробити".

Також вона підтвердила, що Аллен придбав два пістолети та рушницю у компанії CAP Tactical Firearms і зберігав їх у будинку батьків, про що вони, за її словами, не знали.

Також читайте: Засуджуємо стрілянину на вечері кореспондентів Білого дому, - Сибіга

Крім того, вона повідомила, що її брат регулярно відвідував тир, щоб тренуватися зі зброєю, і був членом групи під назвою "The Wide Awakes". Вона також сказала, що її брат раніше відвідував антитрампівський протест "Без королів" ("No Kings") у Каліфорнії.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Топ коментарі
Ех жаль подмога нє прішла... © Наєπалі...
26.04.2026 20:58 Відповісти
ось подробиці маніфесту - шкода хлопця. Недостатньо було підготовки до акції..

https://x.com/RpsAgainstTrump

Republicans against Trump



https://x.com/RpsAgainstTrump

@RpsAgainstTrump

·https://x.com/RpsAgainstTrump/status/2048442402768072890 1 год

Мова оригіналу: англійська
Коул Аллен, 31-річний стрілець на вечері кореспондентів Білого дому, надіслав маніфест членам сім'ї приблизно за 10 хвилин до того, як почав стріляти на вечері кореспондентів Білого дому в суботу ввечері, називаючи себе «Дружнім федеральним убивцею» і заявляючи, що намагався вбити посадовців адміністрації Трампа, повідомляє The New York Post. «Підставляти іншу щоку - це для тих випадків, коли ви самі пригнічені. Я не та особа, яку зґвалтували в таборі утримання. Я не той рибалка, якого стратили без суду», - написав Аллен у документі, який родич передав поліції, повідомив американський посадовець. «Я більше не готовий дозволити педофілу, ґвалтівнику та зраднику забруднити мої руки своїми злочинами», - написав він.
26.04.2026 21:04 Відповісти
Всратий каліфорнійський лівак. Сподіваюсь його підсмажать на електричному стільці. Розкажіть мені тепер про повагу толерастів до вибору народу.
26.04.2026 21:10 Відповісти
Написав - іду на ви - поліція проморгала?
26.04.2026 21:00 Відповісти
Сценарій-їбонарій, не витягне вже трампона з гімна.
26.04.2026 21:02 Відповісти
так, щоб з гімна треба щось набагато більше ніж пару пострілів від вчителя у холлі,
наприклад,
друге вухо відстрелити 👂
або
зааятолити пуйла і його банду 💀💀💀

тоді Трампса, як Рузвельта, і втретє і вчетверте обрали б президентом США
26.04.2026 21:28 Відповісти
Якщо навіть дилетант так близько підліз до Трампа, то що може зрoбити професіонал?
26.04.2026 21:07 Відповісти
Щось трамп занадто спокійним виглядав на відео під час нападу та після. Схоже або на постанову, або на те що внутрішні таргани відключили інстинкти у найкрасивішої людини планети (якою він себе вважає).
26.04.2026 21:17 Відповісти
Висновок: ніколи нічого не розказуй родичам.
26.04.2026 21:09 Відповісти
А хто ж тоді вбив 35-го президента США Джона Кеннеді ?
26.04.2026 21:19 Відповісти
Читайте офіційні документи і дізнаєтесь. Тим більше, все недавно розсекречено.
Але більш цікаво не хто а чому. Поцікавтеся історією батька JFK, Joseph Patrick Kennedy, хто він був, чим займався, як направляв синів. Al Capone тихо плаче у кутку. Для того щоб повністю оцінити масштаб і історичне значення папаши рекомендую також дізнатися хто був James Whitey Bulger, і поставте собі питання як так він спокійно жив стільки років аж поки не помер сенатор Тед Кеннеді.
26.04.2026 21:28 Відповісти
James Whitey Bulger - чувак, якого Ніколсон у "Відступниках" класно зіграв. Ну був інформатором ФБР, єдиний зв'язок із родиною Кеннеді, який видає пошук - це він кинув коктейль Молотова в їх будинок, бо Тед Кеннеді вирішив дозволити білим і чорношкірим в одних школах вчитися в Бостоні.
Убивство Кеннеді до чого тут?
26.04.2026 21:49 Відповісти
Я не про кіно, я про життя.
26.04.2026 21:51 Відповісти
Так будинок Кеннеді він не в кіно хотів спалити, а в житті... У кіно цього немає ж! Так до чого тут вбивство Кеннеді?
26.04.2026 21:54 Відповісти
Звідки я знаю до чого тут убивство Кеннеді? Питайте Victor Litarchuk, це його питання.
26.04.2026 22:50 Відповісти
дуже кумедно це читати від адепта пацієнта, котрий сам не визнає результатів виборів, в яких програв
26.04.2026 21:37 Відповісти
Посилання на пост що демонструє факт "адепції" в студію або ви простий звіздун.
26.04.2026 21:49 Відповісти
Хіба за спробу замаху на стілець саджають? Ну свій строк тюремний отримає...

А стосовно повагу до вибору народу у мене до вас цілком конкретне питання: у кого там popular vote у 2016 був, а хто став президентом? Хіба це не була неповага до вибору народу?
26.04.2026 21:52 Відповісти
Треба саджати, бо годувати його ще 50 років немає жодного бажання.
26.04.2026 22:51 Відповісти
26.04.2026 21:23 Відповісти
Для чего эти потоки мыслей с матом через слово тут?
26.04.2026 22:02 Відповісти
Селфі на згадку - "Ми на замаху на президента". )))
26.04.2026 23:36 Відповісти
Тут головне почати. Зламати "печатку" недоторканості Трампа в головах. Тепер зявляться не тільки одинаки, а й організовані групи людей здатних планувати і реалізовувати плани. Крім того нападник в маніфесті вказав на адмінстрацію Трампа, завдяки якій Трамп досі "в сідлі". Будуть напади та тиск на представників адміністрації. Ризикувати за Трампа це теж саме що "відсидіти за Розєнблата" у нас.
26.04.2026 21:23 Відповісти
Очевидно, ця мавпа дуже хотіла Венса президентом, з великими шансами переобрання.
26.04.2026 21:33 Відповісти
Такий самий цирк, як стрільці усюди по Україні. Закручують гайки, тепер поліцаї будуть на кожному кутку і скажуть, що без них ні як
26.04.2026 21:47 Відповісти
Це було зроблено в інтересах Венса. Який ще гірший за Трампа і до того ж молодий, довше гадитиме.
26.04.2026 21:59 Відповісти
... може шефір порадив?
26.04.2026 22:35 Відповісти
безсила лють в коментарях

а зараз якраз момент, коли Україна мала б продемонструвати шляхетну солідарність з американським лідером, який робить немало в економіці своєї країни

робить таке, яке не встигли зробити в українській економіці радники Порошенка Бальцерович та Бендукідзе...

так, трамп помиляється у зовнішній політиці, але на нього можна впливати - як впливав орбан - бо трамп дуже комунікативна і відкрита особистість

але нинішня влада (і "тусовка") України нездатна переступити через нездарність і зробити хоч щось неординарне
26.04.2026 22:38 Відповісти
 
 