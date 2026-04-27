РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Покушение на Трампа
497 8

Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа, - Reuters

Белый дом усиливает охрану Трампа

Белый дом пересмотрит протоколы безопасности после стрельбы на ужине для корреспондентов, на котором также присутствовали президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские чиновники.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Протоколы безопасности будут пересмотрены 

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на этой неделе обсудит с представителями правоохранительных органов изменения в протоколах безопасности во время крупных мероприятий с участием Трампа.

По словам чиновника, на встрече рассмотрят реакцию соответствующих служб на субботнюю стрельбу и безопасность будущих мероприятий с участием главы государства. В частности, ожидается, что этим летом Трамп посетит торжества по случаю 250-летия создания США и Чемпионат мира по футболу.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что президент и другие правительственные чиновники, присутствовавшие на ужине в отеле, вероятно, были целями подозреваемого стрелка.

Что предшествовало?

  • Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
  • Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
  • Впоследствии мужчине, которого подозревают в стрельбе во время ужина, на котором присутствовал президент Дональд Трамп вместе с женой, были предъявлены обвинения. 

Автор: 

безопасность (1179) покушение (1063) Трамп Дональд (8031)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
