Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа, - Reuters

Белый дом пересмотрит протоколы безопасности после стрельбы на ужине для корреспондентов, на котором также присутствовали президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские чиновники.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Протоколы безопасности будут пересмотрены

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на этой неделе обсудит с представителями правоохранительных органов изменения в протоколах безопасности во время крупных мероприятий с участием Трампа.

По словам чиновника, на встрече рассмотрят реакцию соответствующих служб на субботнюю стрельбу и безопасность будущих мероприятий с участием главы государства. В частности, ожидается, что этим летом Трамп посетит торжества по случаю 250-летия создания США и Чемпионат мира по футболу.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что президент и другие правительственные чиновники, присутствовавшие на ужине в отеле, вероятно, были целями подозреваемого стрелка.

Что предшествовало?

Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.

Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Впоследствии мужчине, которого подозревают в стрельбе во время ужина, на котором присутствовал президент Дональд Трамп вместе с женой, были предъявлены обвинения.

