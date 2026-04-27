Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа, - Reuters
Белый дом пересмотрит протоколы безопасности после стрельбы на ужине для корреспондентов, на котором также присутствовали президент Дональд Трамп и высокопоставленные американские чиновники.
Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Протоколы безопасности будут пересмотрены
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз на этой неделе обсудит с представителями правоохранительных органов изменения в протоколах безопасности во время крупных мероприятий с участием Трампа.
По словам чиновника, на встрече рассмотрят реакцию соответствующих служб на субботнюю стрельбу и безопасность будущих мероприятий с участием главы государства. В частности, ожидается, что этим летом Трамп посетит торжества по случаю 250-летия создания США и Чемпионат мира по футболу.
Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что президент и другие правительственные чиновники, присутствовавшие на ужине в отеле, вероятно, были целями подозреваемого стрелка.
Что предшествовало?
- Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
- Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
- Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
- Впоследствии мужчине, которого подозревают в стрельбе во время ужина, на котором присутствовал президент Дональд Трамп вместе с женой, были предъявлены обвинения.
