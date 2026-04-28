Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение
Подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News со ссылкой на материалы суда.
Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.
Обвинения и возможное наказание
По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.
В случае доказательства вины максимальное наказание может предусматривать пожизненное заключение.
Во время первого судебного заседания подозреваемый не признал вины и не давал показаний. Следующие этапы процесса уже назначены: рассмотрение меры пресечения запланировано на 30 апреля, а предварительное заседание - на 11 мая.
Детали инцидента в Вашингтоне
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США и представителей СМИ. Неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл огонь.
После начала стрельбы Дональда Трампа и других чиновников оперативно эвакуировали. По информации правоохранителей, во время инцидента был ранен офицер, однако его спас бронежилет. Нападающего задержали на месте происшествия.
- После нападения Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа.
