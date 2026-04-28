Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.

Обвинения и возможное наказание

По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.

В случае доказательства вины максимальное наказание может предусматривать пожизненное заключение.

Во время первого судебного заседания подозреваемый не признал вины и не давал показаний. Следующие этапы процесса уже назначены: рассмотрение меры пресечения запланировано на 30 апреля, а предварительное заседание - на 11 мая.

Детали инцидента в Вашингтоне

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США и представителей СМИ. Неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл огонь.

После начала стрельбы Дональда Трампа и других чиновников оперативно эвакуировали. По информации правоохранителей, во время инцидента был ранен офицер, однако его спас бронежилет. Нападающего задержали на месте происшествия.

После нападения Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа.

