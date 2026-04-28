Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News со ссылкой на материалы суда.

Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.

Обвинения и возможное наказание

По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.

В случае доказательства вины максимальное наказание может предусматривать пожизненное заключение.

Во время первого судебного заседания подозреваемый не признал вины и не давал показаний. Следующие этапы процесса уже назначены: рассмотрение меры пресечения запланировано на 30 апреля, а предварительное заседание - на 11 мая.

Детали инцидента в Вашингтоне

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в отеле Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США и представителей СМИ. Неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл огонь.

После начала стрельбы Дональда Трампа и других чиновников оперативно эвакуировали. По информации правоохранителей, во время инцидента был ранен офицер, однако его спас бронежилет. Нападающего задержали на месте происшествия.

  • После нападения Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа.

Топ комментарии
+13
живемо в йібануті часи: адекватну людину-довічно, а довбойоба в президенти. і це не тільки в омерикі.
28.04.2026 00:49 Ответить
+8
Протягом "замаху" Трампу нічого не загрожувало взагалі. Жодної жертви "замаху" немає. Постріл в бронежилет (офіцер не поранений) не можна інтерпретувати як спробу вбивства. Звідси, на довічне це вже не тягне.
28.04.2026 00:53 Ответить
+7
За те що не влучив ?
28.04.2026 00:54 Ответить
28.04.2026 00:32 Ответить
Краснов що це за закон ти придумав? Не дуркуй, краще особисто розстріляй цього бідака з зенітного кулемета як це робить твій товаріщ Кім Хом'як. Будеш як твої старші товаріщі.
28.04.2026 00:34 Ответить
То він ще розгублений, зараз оговтається та може й схопить щось, наприклад бензопилу як маск.
28.04.2026 00:41 Ответить
Це за те, що не попав, мазило!
Попав би, дали б нобельку миру
28.04.2026 00:38 Ответить
Повернуться демократи - випустять, дадуть компенсацію і зроблять конгресменом.
28.04.2026 00:39 Ответить
28.04.2026 00:49 Ответить
посидит, раскается, напишет письмо президенту демократу, может сделать не пожизненное, а лет 15-25
28.04.2026 00:50 Ответить
28.04.2026 00:53 Ответить
28.04.2026 00:54 Ответить
Так він наскільки я розумію навіть не встиг побачити Краснова. Про стрільбу по цілі тут і мови нема.
28.04.2026 01:26 Ответить
А чому образу на президента? Може він хотів діванича грохнути так мовити на випередження працював і охра його першим вивела в взагалі вистава так собі, навіть свої не зацінили
28.04.2026 01:29 Ответить
За що йому довічне ув'язнення? Він навіть жодного вуха Тромбу не відстрелив. І взагалі його вимусили. Потрібно з ним підписати мірну угоду і подарувати йому половину територій білого дому.
28.04.2026 01:56 Ответить
На електричний стілець його, занадто дорого буде утримувати наступні 50 років.
28.04.2026 05:24 Ответить
Коли Трамп здохне і американці зрозуміють у який блуд цей старий маразматик їх втягнув- цей хлопець ще стане національним героєм Америки.
28.04.2026 05:41 Ответить
OMG, ще один вкушений Рашкіним.
28.04.2026 05:47 Ответить
Дурнику, перемога Трампа- найбільша геополітична перемога Кремля за всю її історію. В результаті облізлий і глистявий кацапський медвідь грає на балалайці, а колись могутня Америка під цю музичку танцює ;бариню;.
28.04.2026 05:59 Ответить
Ніякого довічного. Він хотів спасти світ. Наступний, любий президент США в пустить його по амністії.
28.04.2026 07:21 Ответить
На Обаму похож,только тон другой.
28.04.2026 07:49 Ответить
Для пердуна знову інсценують "замах". Перший раз взагалі шедеврально - куля вухо зацепила .
28.04.2026 08:12 Ответить
Рафік ніучьом не віноват
28.04.2026 09:03 Ответить
 
 