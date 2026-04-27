Трамп сам затримав свою евакуацію під час стрілянини: Я казав: зачекайте, дайте подивитись

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час інциденту зі стріляниною на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому його евакуацію відклали, оскільки він зацікавився тим, що відбувається в залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трамп розповів в ефірі програми 60 minutes для телеканалу CBS News.

Чому затрималася евакуація Трампа?

Так, ведуча поцікавилася, чому реагування служби безпеки тривало так довго. Вона зазначила, що після звуків пострілів евакуація президента із зали зазвичай має займати близько 30 секунд.

"Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: зачекайте, зачекайте, дайте подивитись, зачекайте", - зазначив лідер США.

Що передувало?

Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.

Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

