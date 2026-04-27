УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14765 відвідувачів онлайн
Новини Замах на Трампа
Трамп сам затримав свою евакуацію під час стрілянини: Я казав: зачекайте, дайте подивитись

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час інциденту зі стріляниною на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому його евакуацію відклали, оскільки він зацікавився тим, що відбувається в залі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сам Трамп розповів в ефірі програми 60 minutes для телеканалу CBS News.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чому затрималася евакуація Трампа?

Так, ведуча поцікавилася, чому реагування служби безпеки тривало так довго. Вона зазначила, що після звуків пострілів евакуація президента із зали зазвичай має займати близько 30 секунд.

"Справа була трохи в мені… Я хотів подивитися, що відбувається… Я був оточений відмінними фахівцями і, ймовірно, сам змусив їх діяти трохи повільніше. Я казав: зачекайте, зачекайте, дайте подивитись, зачекайте", - зазначив лідер США.

Також читайте: Стрілець хотів убити Трампа і якомога більше чиновників адміністрації, - Левітт

Що передувало?

  • Як повідомлялося, на вечері для кореспондентів Білого дому пролунали постріли: Трампа екстрено евакуювали.
  • Стефанішина вже назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Також читайте: Стрілянини не сталося б, якби в Білому домі була бальна зала, - Трамп

Автор: 

стрілянина (1896) Трамп Дональд (8747)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
А чи казав він, це, взагалі?... На відео цього не видно...
Трампу "Збрехать - що дурному з гори збігти...".
показати весь коментар
27.04.2026 08:50 Відповісти
+17
Трамп не був би Трампом якби не сказав якоїсь )(уйні навіть під час стрілянини і евакуації.
показати весь коментар
27.04.2026 08:41 Відповісти
+13

https://www.youtube.com/watch?v=kd_9IS7sABA Для тих хто забув
показати весь коментар
27.04.2026 08:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яник і яйце - лише він це крутить кілька разів
показати весь коментар
27.04.2026 08:38 Відповісти
Так. За сценарієм йому "куля" повинна була б подряпати інше вухо.
показати весь коментар
27.04.2026 09:19 Відповісти
Просто Венс, якого витягли першим, виявився важливішим за старого хворого дурня, з манієй величі
показати весь коментар
27.04.2026 08:39 Відповісти
Тут Голлівуд по сценарію відпочиває.
показати весь коментар
27.04.2026 10:48 Відповісти
Ну судячи з відео, то там спочатку вивели Венса, а вже потім побігли до Трампа... І навряд чи це пов'язане з тим, що Трамп хотів щось побачити. Він ще і впав, коли його виводили.
показати весь коментар
27.04.2026 08:40 Відповісти
Вухо не зачепило?
показати весь коментар
27.04.2026 08:40 Відповісти
Це точно, бо пластичні операції зі створення видимості поранення коштують дорого
показати весь коментар
27.04.2026 08:49 Відповісти
Його якраз за вуха і тягли...
показати весь коментар
27.04.2026 09:32 Відповісти
Затримав евакуляцію - гігант! - думки
показати весь коментар
27.04.2026 08:47 Відповісти
він упав при евакуації
показати весь коментар
27.04.2026 08:51 Відповісти
Він упав, потім піднявся.
Воздух мужністю запах.
показати весь коментар
27.04.2026 09:21 Відповісти
Завтра він скаже, що він миттєво прийняв положення для стрільби лежичии. І встиг зробити три довгі черги до того, як обачив, що зброї у нього немає.
показати весь коментар
27.04.2026 09:35 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 13:06 Відповісти
Я розумію, що для держохорони є якийсь інструкції, де не важливо звертати увагу на думку клієнтів. А так виходить, що вони знали про написаний сценарій і робили то, що каже його автор
показати весь коментар
27.04.2026 08:52 Відповісти
На шляху евакуації могла знаходитися засада, тому спочатку тудою провели Венса. Для проби.
Це як при вході в ліфт - спочатку слід пропустити жінку!
показати весь коментар
27.04.2026 09:23 Відповісти
Може то він, під столом, "пересмикував ствол" і еякуляцію затримав? Старий вже зовсім не розуміє, яку дичину він несе! Боже, збережи Америку!
показати весь коментар
27.04.2026 09:50 Відповісти
Трамп про звинувачення у маніфесті стрільця: "Я - не ґвалтівник і не педофіл "
показати весь коментар
27.04.2026 08:50 Відповісти
а чого боятись, коли сам цю виставу влаштував
показати весь коментар
27.04.2026 08:51 Відповісти
❗️Агенти секретної служби з місця стрільби першим виводили не Трампа, а Джей Ді Венса. І лише потім президента США, який упав по дорозі
показати весь коментар
27.04.2026 08:53 Відповісти
так, справа була саме в тобі... але потроху виходила та зливалась...
показати весь коментар
27.04.2026 08:53 Відповісти
міняв памперси
показати весь коментар
27.04.2026 08:54 Відповісти
Слово ліберал знову стало означати терорист. Як в 19-му столітті.
показати весь коментар
27.04.2026 08:56 Відповісти

показати весь коментар
27.04.2026 08:57 Відповісти
я пам'ятаю все ,я був не п'яний
показати весь коментар
27.04.2026 08:58 Відповісти
Чекаємо коли впаде вінок
показати весь коментар
27.04.2026 09:08 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
27.04.2026 09:10 Відповісти
Я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами - маніфест стрільця Коула Аллена надісланий незадовго до нападу під час прийому за участю Дональда Трампа.

«Привіт усім!

Схоже, сьогодні я багатьох здивував. Почну з вибачення перед усіма, чиєю довірою я скористався.

Прошу вибачення у своїх батьків за те, що сказав їм, ніби маю співбесіду, не уточнивши, що йдеться про список «Найбільш розшукуваних».

Прошу вибачення у колег і студентів за те, що сказав про особисту надзвичайну ситуацію. Коли хтось це читатиме, мені, найімовірніше, справді вже знадобиться невідкладна медична допомога, хоча навряд чи можна сказати, що я не сам довів себе до такого стану.

Прошу вибачення у всіх людей, поруч із якими я подорожував, у працівників, які мали справу з моїм багажем, а також у всіх інших непричетних людей у готелі, яких я поставив під загрозу просто своєю присутністю поруч.

Прошу вибачення у всіх, хто зазнав насильства та/або був убитий до цього; у всіх, хто страждав до того, як я зміг спробувати це зробити; і в усіх, хто може постраждати після - незалежно від того, чи матиму я успіх, чи зазнаю невдачі.

Я не очікую прощення. Але якби я бачив бодай якийсь інший спосіб опинитися настільки близько, то скористався б ним. І ще раз - мої щирі вибачення.

Тепер про те, чому я взагалі це зробив.

Я - громадянин Сполучених Штатів Америки.

Те, що роблять мої представники, відображається і на мені.

І я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами.

Якщо бути до кінця чесним, я не був готовий миритися з цим уже давно. Просто це перша реальна можливість, яку я отримав, щоб хоч щось із цим зробити.

Раз уже я про це говорю, то також викладу свої очікувані правила дій - мабуть, у жахливому форматі, але я не військовий, тож уже як є:

🔹 Представники адміністрації (крім містера Пателя): вони є цілями, пріоритетність яких визначається від найвищого рангу до найнижчого.

🔹 Секретна служба: вони є цілями лише за необхідності, і їх слід виводити з ладу нелетально, якщо це можливо (інакше кажучи, сподіваюся, на них бронежилети, бо постріл дробом у центр тулуба сильно калічить людей, які не в броні).

🔹 Охорона готелю: не є цілями, якщо це взагалі можливо (тобто хіба що вони самі стрілятимуть у мене).

🔹 Капітолійська поліція: те саме, що й охорона готелю. Національна гвардія: те саме, що й охорона готелю.

🔹 Працівники готелю: не є цілями взагалі.

🔹 Гості: не є цілями взагалі.

З метою мінімізації жертв я також використовуватиму дроб (бакшот), а не суцільні кулі (менше проникнення крізь стіни).

Я все ж таки пройду крізь більшість присутніх тут, щоб дістатися до цілей, якщо це буде абсолютно необхідно (на тій підставі, що більшість людей самі обрали відвідати промову педофіла, ґвалтівника та зрадника, і таким чином є співучасниками), але я дуже сподіваюся, що до цього не дійде».
показати весь коментар
27.04.2026 09:17 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 09:32 Відповісти
теж саме тікі по англійською мовою
показати весь коментар
27.04.2026 09:40 Відповісти
Типичный левак. Разговоров тьма, толку ноль
показати весь коментар
27.04.2026 11:25 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 09:19 Відповісти
Рудий чорт просто задивився на Стефанішину, на її пір'я. Навіть охоронці не змогли його відірвати від такого видовища
показати весь коментар
27.04.2026 09:27 Відповісти
🤔 Яскраво-червоний блокнот з написом «Список підар*сів 2026» помітили на робочому столі Кирила Буданова
показати весь коментар
27.04.2026 09:36 Відповісти
хворий нарцис. як і *****, трампло, зе.
показати весь коментар
27.04.2026 09:52 Відповісти
«Я казав: зачекайте, дайте подивитись і принесіть попкорну.»
показати весь коментар
27.04.2026 09:41 Відповісти
памперси принесіть
показати весь коментар
27.04.2026 09:51 Відповісти
Це не трампа евакуювали. Це трамп евакуював усіх охоронців.
показати весь коментар
27.04.2026 09:51 Відповісти
«Я не педофіл»: Трамп
показати весь коментар
27.04.2026 09:54 Відповісти
Ха-ха зачекайте! Брякнувся на підлогу і обісрався, от вам і зачекайте
показати весь коментар
27.04.2026 10:11 Відповісти
бєсстрашний єрой.
показати весь коментар
27.04.2026 10:24 Відповісти
Доні, приїжджай до нас у гості... у вас там така скука
показати весь коментар
27.04.2026 10:30 Відповісти
Безсмертний...
показати весь коментар
27.04.2026 10:52 Відповісти
Просто памперс до стільця прилип...
показати весь коментар
27.04.2026 10:58 Відповісти
 
 