Трамп сам задержал свою эвакуацию во время стрельбы: Я говорил: подождите, дайте посмотреть

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома его эвакуацию отложили, поскольку он заинтересовался тем, что происходит в зале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сам Трамп рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале CBS News.

Почему задержалась эвакуация Трампа?

Так, ведущая поинтересовалась, почему реакция службы безопасности длилась так долго. Она отметила, что после звуков выстрелов эвакуация президента из зала обычно должна занимать около 30 секунд.

"Дело было немного во мне… Я хотел посмотреть, что происходит… Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите", - отметил лидер США.

Читайте также: Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Что предшествовало?

Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.

Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Читайте также: Стрельбы не произошло бы, если бы в Белом доме был бальный зал, - Трамп