РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8651 посетитель онлайн
Новости Покушение на Трампа
3 834 45

Трамп сам задержал свою эвакуацию во время стрельбы: Я говорил: подождите, дайте посмотреть

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время инцидента со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома его эвакуацию отложили, поскольку он заинтересовался тем, что происходит в зале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сам Трамп рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале CBS News.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Почему задержалась эвакуация Трампа?

Так, ведущая поинтересовалась, почему реакция службы безопасности длилась так долго. Она отметила, что после звуков выстрелов эвакуация президента из зала обычно должна занимать около 30 секунд.

"Дело было немного во мне… Я хотел посмотреть, что происходит… Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите", - отметил лидер США.

Читайте также: Стрелок хотел убить Трампа и как можно больше чиновников администрации, - Левитт

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, на ужине для корреспондентов Белого дома раздались выстрелы: Трампа экстренно эвакуировали.
  • Стефанишина уже назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Читайте также: Стрельбы не произошло бы, если бы в Белом доме был бальный зал, - Трамп

Автор: 

стрельба (3315) Трамп Дональд (8027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
А чи казав він, це, взагалі?... На відео цього не видно...
Трампу "Збрехать - що дурному з гори збігти...".
показать весь комментарий
27.04.2026 08:50 Ответить
+17
Трамп не був би Трампом якби не сказав якоїсь )(уйні навіть під час стрілянини і евакуації.
показать весь комментарий
27.04.2026 08:41 Ответить
+13

https://www.youtube.com/watch?v=kd_9IS7sABA Для тих хто забув
показать весь комментарий
27.04.2026 08:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яник і яйце - лише він це крутить кілька разів
показать весь комментарий
27.04.2026 08:38 Ответить
Так. За сценарієм йому "куля" повинна була б подряпати інше вухо.
показать весь комментарий
27.04.2026 09:19 Ответить
Просто Венс, якого витягли першим, виявився важливішим за старого хворого дурня, з манієй величі
показать весь комментарий
27.04.2026 08:39 Ответить
Тут Голлівуд по сценарію відпочиває.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:48 Ответить
Ну судячи з відео, то там спочатку вивели Венса, а вже потім побігли до Трампа... І навряд чи це пов'язане з тим, що Трамп хотів щось побачити. Він ще і впав, коли його виводили.
показать весь комментарий
27.04.2026 08:40 Ответить
Вухо не зачепило?
показать весь комментарий
27.04.2026 08:40 Ответить
Це точно, бо пластичні операції зі створення видимості поранення коштують дорого
показать весь комментарий
27.04.2026 08:49 Ответить
Його якраз за вуха і тягли...
показать весь комментарий
27.04.2026 09:32 Ответить
Затримав евакуляцію - гігант! - думки
показать весь комментарий
27.04.2026 08:47 Ответить
він упав при евакуації
показать весь комментарий
27.04.2026 08:51 Ответить
Він упав, потім піднявся.
Воздух мужністю запах.
показать весь комментарий
27.04.2026 09:21 Ответить
Завтра він скаже, що він миттєво прийняв положення для стрільби лежичии. І встиг зробити три довгі черги до того, як обачив, що зброї у нього немає.
показать весь комментарий
27.04.2026 09:35 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 13:06 Ответить
Я розумію, що для держохорони є якийсь інструкції, де не важливо звертати увагу на думку клієнтів. А так виходить, що вони знали про написаний сценарій і робили то, що каже його автор
показать весь комментарий
27.04.2026 08:52 Ответить
На шляху евакуації могла знаходитися засада, тому спочатку тудою провели Венса. Для проби.
Це як при вході в ліфт - спочатку слід пропустити жінку!
показать весь комментарий
27.04.2026 09:23 Ответить
Може то він, під столом, "пересмикував ствол" і еякуляцію затримав? Старий вже зовсім не розуміє, яку дичину він несе! Боже, збережи Америку!
показать весь комментарий
27.04.2026 09:50 Ответить
Трамп про звинувачення у маніфесті стрільця: "Я - не ґвалтівник і не педофіл "
показать весь комментарий
27.04.2026 08:50 Ответить
а чого боятись, коли сам цю виставу влаштував
показать весь комментарий
27.04.2026 08:51 Ответить
❗️Агенти секретної служби з місця стрільби першим виводили не Трампа, а Джей Ді Венса. І лише потім президента США, який упав по дорозі
показать весь комментарий
27.04.2026 08:53 Ответить
так, справа була саме в тобі... але потроху виходила та зливалась...
показать весь комментарий
27.04.2026 08:53 Ответить
міняв памперси
показать весь комментарий
27.04.2026 08:54 Ответить
Слово ліберал знову стало означати терорист. Як в 19-му столітті.
показать весь комментарий
27.04.2026 08:56 Ответить

показать весь комментарий
я пам'ятаю все ,я був не п'яний
показать весь комментарий
27.04.2026 08:58 Ответить
Чекаємо коли впаде вінок
показать весь комментарий
27.04.2026 09:08 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
27.04.2026 09:10 Ответить
Я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами - маніфест стрільця Коула Аллена надісланий незадовго до нападу під час прийому за участю Дональда Трампа.

«Привіт усім!

Схоже, сьогодні я багатьох здивував. Почну з вибачення перед усіма, чиєю довірою я скористався.

Прошу вибачення у своїх батьків за те, що сказав їм, ніби маю співбесіду, не уточнивши, що йдеться про список «Найбільш розшукуваних».

Прошу вибачення у колег і студентів за те, що сказав про особисту надзвичайну ситуацію. Коли хтось це читатиме, мені, найімовірніше, справді вже знадобиться невідкладна медична допомога, хоча навряд чи можна сказати, що я не сам довів себе до такого стану.

Прошу вибачення у всіх людей, поруч із якими я подорожував, у працівників, які мали справу з моїм багажем, а також у всіх інших непричетних людей у готелі, яких я поставив під загрозу просто своєю присутністю поруч.

Прошу вибачення у всіх, хто зазнав насильства та/або був убитий до цього; у всіх, хто страждав до того, як я зміг спробувати це зробити; і в усіх, хто може постраждати після - незалежно від того, чи матиму я успіх, чи зазнаю невдачі.

Я не очікую прощення. Але якби я бачив бодай якийсь інший спосіб опинитися настільки близько, то скористався б ним. І ще раз - мої щирі вибачення.

Тепер про те, чому я взагалі це зробив.

Я - громадянин Сполучених Штатів Америки.

Те, що роблять мої представники, відображається і на мені.

І я більше не готовий дозволяти педофілу, ґвалтівнику та зраднику бруднити мої руки своїми злочинами.

Якщо бути до кінця чесним, я не був готовий миритися з цим уже давно. Просто це перша реальна можливість, яку я отримав, щоб хоч щось із цим зробити.

Раз уже я про це говорю, то також викладу свої очікувані правила дій - мабуть, у жахливому форматі, але я не військовий, тож уже як є:

🔹 Представники адміністрації (крім містера Пателя): вони є цілями, пріоритетність яких визначається від найвищого рангу до найнижчого.

🔹 Секретна служба: вони є цілями лише за необхідності, і їх слід виводити з ладу нелетально, якщо це можливо (інакше кажучи, сподіваюся, на них бронежилети, бо постріл дробом у центр тулуба сильно калічить людей, які не в броні).

🔹 Охорона готелю: не є цілями, якщо це взагалі можливо (тобто хіба що вони самі стрілятимуть у мене).

🔹 Капітолійська поліція: те саме, що й охорона готелю. Національна гвардія: те саме, що й охорона готелю.

🔹 Працівники готелю: не є цілями взагалі.

🔹 Гості: не є цілями взагалі.

З метою мінімізації жертв я також використовуватиму дроб (бакшот), а не суцільні кулі (менше проникнення крізь стіни).

Я все ж таки пройду крізь більшість присутніх тут, щоб дістатися до цілей, якщо це буде абсолютно необхідно (на тій підставі, що більшість людей самі обрали відвідати промову педофіла, ґвалтівника та зрадника, і таким чином є співучасниками), але я дуже сподіваюся, що до цього не дійде».
показать весь комментарий
27.04.2026 09:17 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 09:32 Ответить
теж саме тікі по англійською мовою
показать весь комментарий
27.04.2026 09:40 Ответить
Типичный левак. Разговоров тьма, толку ноль
показать весь комментарий
27.04.2026 11:25 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 09:19 Ответить
Рудий чорт просто задивився на Стефанішину, на її пір'я. Навіть охоронці не змогли його відірвати від такого видовища
показать весь комментарий
27.04.2026 09:27 Ответить
🤔 Яскраво-червоний блокнот з написом «Список підар*сів 2026» помітили на робочому столі Кирила Буданова
показать весь комментарий
27.04.2026 09:36 Ответить
хворий нарцис. як і *****, трампло, зе.
показать весь комментарий
27.04.2026 09:52 Ответить
«Я казав: зачекайте, дайте подивитись і принесіть попкорну.»
показать весь комментарий
27.04.2026 09:41 Ответить
памперси принесіть
показать весь комментарий
27.04.2026 09:51 Ответить
Це не трампа евакуювали. Це трамп евакуював усіх охоронців.
показать весь комментарий
27.04.2026 09:51 Ответить
«Я не педофіл»: Трамп
показать весь комментарий
27.04.2026 09:54 Ответить
Ха-ха зачекайте! Брякнувся на підлогу і обісрався, от вам і зачекайте
показать весь комментарий
27.04.2026 10:11 Ответить
бєсстрашний єрой.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:24 Ответить
Доні, приїжджай до нас у гості... у вас там така скука
показать весь комментарий
27.04.2026 10:30 Ответить
Безсмертний...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:52 Ответить
Просто памперс до стільця прилип...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:58 Ответить
 
 