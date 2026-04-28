РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12606 посетителей онлайн
Новости Покушение на Трампа
3 502 59

Пресс-секретарь Белого дома связала насилие против Трампа с демократами

Кэролайн Левитт обвинила Демократическую партию США в покушении на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ответственность за очередное покушение на президента США Дональда Трампа частично лежит на представителях Демократической партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По словам Левитт, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Белом доме обвинили демократов

Пресс-секретарь привела примеры высказываний отдельных политиков, которые, по ее мнению, носят агрессивный характер. Она утверждает, что подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим состоянием.

"Это избранные представители Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников", - заявила Левитт.

Она добавила, что такие высказывания в течение длительного времени могут провоцировать опасные действия отдельных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сам задержал свою эвакуацию во время стрельбы: Я говорил: подождите, дайте посмотреть

Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Как мы писали ранее, подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.

Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.

По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа, - Reuters

Что предшествовало?

  • Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
  • Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Автор: 

покушение (1067) Трамп Дональд (8039) Левитт Кэролайн (71)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
А речниця Білого дому пам'ятає, як Трамп підюжував реднеків на штурм Капітолія?
І чому Байден тоді не посадив Трампа?
Палата представників оголосила Трампу імпічмент за статтею «підбурювання до заколоту».
Проте Сенат його виправдав, оскільки не набрав необхідних 2/3 голосів.
показать весь комментарий
28.04.2026 02:13 Ответить
+17
та вже відомо - Камала Харіс найняла.
показать весь комментарий
28.04.2026 01:48 Ответить
+16
У нас теж є такий - цеж Порошенко не хотів закінчувати війну - бо наживався. А я(він) хотів миру, тому розводив, забороняв стріляти, розміновував, ліквідовував ЗСУ та ракетні програми.
показать весь комментарий
28.04.2026 03:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та вже відомо - Камала Харіс найняла.
показать весь комментарий
28.04.2026 01:48 Ответить
Нi, Байден !
показать весь комментарий
28.04.2026 02:37 Ответить
ні, Байден про нього не знав, а у штабі Харіс він "засвітився", бо задонатив на її виборчу кампанію 25$.
показать весь комментарий
28.04.2026 03:20 Ответить
А все одно у всьому винен Байден у Трумпа
показать весь комментарий
28.04.2026 03:30 Ответить
Ні, Порошенко!
показать весь комментарий
28.04.2026 08:22 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2026 09:22 Ответить
Навіщо наймати коли можна просто насрати в голову? "Пирятин" рулить на всій планеті.
показать весь комментарий
28.04.2026 05:46 Ответить
Якщо постріл чуєш ти - винні тут демократИ.
показать весь комментарий
28.04.2026 02:00 Ответить
А в нас партія ''ЄС'' і без пострілів у всьому винна.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:12 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2026 02:13 Ответить
Трамп помилував близько 1600 засуджених за штурм Капітолія.
Yказ, підписаний Трампом, надав "повне, абсолютне і безумовне помилування" приблизно 600 особам із тяжкими звинуваченнями у нападі на поліцейських або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.
показать весь комментарий
28.04.2026 02:28 Ответить
Капітолій - публічна будівля. Кожний громадянин теоретично має право туди вільно зайти. Вже де, а на Цензорі мають знати різницю між мирним протестом, і заколотом з метою повалення влади.
показать весь комментарий
28.04.2026 05:44 Ответить
Вільно зайти з зброєю, сріляниною на фізичним насильством.

Ну за такою логікою вільно носити зброю та стріляти теж мають право. Просто так вийшло, що це трапилося у готелі з Трампом. До чого тут демократи навіть, якщо б вони прямо до цього закликали, як Трамп до штурму Капітолію...
показать весь комментарий
28.04.2026 06:57 Ответить
Право іде рука обруч з відповідальністю. Хочеш стріляти - розумій можливість посидіти на електрочному стільці.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:07 Ответить
Та Ви що? І не поважати закони? І зі зброєю в руках можуть заходити з метою повалити вибрану владу? А де це можна прочитати?. Я цього не знав і мабуть не знала їх поліція, що порушили 1600 кримінальних справ.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:15 Ответить
Ану поясніть нам, українцям, як саме заходять американці з метою повалення влади?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:08 Ответить
Здається у нас тут українець-трамполюб зʼявився )))
показать весь комментарий
28.04.2026 08:23 Ответить
А начебто критикував свого трампакса. Чи шифрувався?
показать весь комментарий
28.04.2026 09:25 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2026 09:24 Ответить
Да, да,.. пане.
Всі хто голосують за демократів винні - бо демократи виступають проти республіканців і Трампа.
... ой... так це ж демократія немо би.
Любий може ввірватися і сісти за на місце спікера Парламенту. Як казав чЛєнін - "человек с ружьем делает политику"
показать весь комментарий
28.04.2026 10:21 Ответить
Попередники винні - завжди винні папереднікі, чую доведеться рудому відміняти вибори не просто в цьому році а взагалі, бо з такими "професіоналами" репсів скоро просто не стане як політ сили - насрали просто всім під двері, підпалили і дзвонять в дзвінки з довільними рожами от тільки прикол не зайде на цей раз
показать весь комментарий
28.04.2026 03:17 Ответить
неудивительно,
это было так легко предсказуемо что даже не интересно
показать весь комментарий
28.04.2026 03:25 Ответить
А якої заяви очікувати від розумово ушкоджений? Та саме на Трампа роблять ставку демократи, щоб у пішно і з тріумфом забрати на наступних виборах Сенат і Конгрес, а ще зч два роки і Білий дім! Та вони зацікавлені більше за нчйрадикальнвших ресаубліканців, щоб з Трампа волосина жодна не впала! Абсолютно без великих зусиль, без грошей зі сторони демократів саме Трамп веде їхню успішну передвиборчу кампанвю. 😊
показать весь комментарий
28.04.2026 08:27 Ответить
Якби все пішло по його оманському плану, то війни дійсно не було б.
Як і держави України...
І воно досі при владі
показать весь комментарий
28.04.2026 09:22 Ответить
Цікаво - а у цієї речниці, також крива спина, які у Юлі Мендель? Бо язик такий самий... У Зеленського у всьому винен Порошенко, а у Трампа - Байден, з демократами...
показать весь комментарий
28.04.2026 05:30 Ответить
Точно. А я думаю, кого вона мені нагадує...
показать весь комментарий
28.04.2026 07:03 Ответить
Вона абсолютно права. Ньюсома з Прицкером прямо закликають до класової війни. Толерасти в Калтеку і не тільки засирають голови нашим дітям після чого діти не думають про бізнес, сім'ю, дітей а дрочать на портрети Че Гевари і чекають всесвітнього потопу.
Той же стрілок, він же недурна людина якщо зміг закінчити Калтек але в голові у нього було явно гівно.
показать весь комментарий
28.04.2026 05:42 Ответить
Та ладно. Ліквідація Трампа скоро стане видом спорту. І винен у цьому виключно сам Трамп.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:00 Ответить
Та стрільба у Трампа вже стала видом спорту. Ні Сплячий Джо, ні Св. Барак таких емоцій не викликали. Що зайвий раз свідчить про незаперечну харизму і самостійну політичну значимість Трампа незалежно від його персональних якостей.
А тепер порівняйте його з надутою пустишкою Камалою. Зрозуміло чому в неї не було шансів?
показать весь комментарий
28.04.2026 07:12 Ответить
Ви кепочку з написом MAGA мабуть з голови не знімаєте? Там здалося б ще дві літери додати: "MAGAAT" (After Trump)...
показать весь комментарий
28.04.2026 09:08 Ответить
О, з'явилося! Авокад трумпа (і це не одруківка!). Давно тут просроченими гуакамолями не тхнуло!
показать весь комментарий
28.04.2026 09:25 Ответить
Можно и Зеленского приплести к покушению.
показать весь комментарий
28.04.2026 06:08 Ответить
https://tsn.ua/svit/tramp-ia-ne-gvaltivnyk-i-ne-pedofil-3070289.html Трамп: "Я не ґвалтівник і не педофіл"


28.04.2026 06:17 Ответить
Папєрєднікі в усьому винні
показать весь комментарий
28.04.2026 06:27 Ответить
Я теж так вважаю, навіть не частково, а повністю. Вони знали, що це за фрукт і злочинно тягнули час не засадивши це чмо в тюрягу за довгих 4 роки, і тим самим угробили не тільки США.
показать весь комментарий
28.04.2026 06:38 Ответить
Сарказм, якщо що, але…
показать весь комментарий
28.04.2026 06:39 Ответить
А сам факт наявності трампа й такої "речниці" у Білому домі, демократи пов'язують з відсутністью фахових психіатрів у країні...
показать весь комментарий
28.04.2026 06:44 Ответить
Блондинка , що ще сказати ?
показать весь комментарий
28.04.2026 06:45 Ответить
Білий дурдом.
показать весь комментарий
28.04.2026 06:50 Ответить
Це та дурепа, яка перед замахом заявила про постріли на вечірці:



https://streamable.com/r2lg8m
показать весь комментарий
28.04.2026 06:56 Ответить
Дурепа каже; дурні вірять...
показать весь комментарий
28.04.2026 07:49 Ответить
Наш сонцесяйнийьПортрет і Слуги теж все з папіпедниками пов'язують. І з Порошенко.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:06 Ответить
Вибори, вибори....
показать весь комментарий
28.04.2026 07:25 Ответить
Так би вже прямо й казала (для самих тупих!): голосуйте за республіканців.
показать весь комментарий
28.04.2026 07:46 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2026 07:50 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2026 07:51 Ответить
Відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа частково лежить на представниках Демократичної партії.

Байден - відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа.

Напевно одночасно шукають слід України ?
показать весь комментарий
28.04.2026 08:11 Ответить
Частково, це наскільки? На 25 долярів? Та ну на - трамп такими сумами не цікавиться взагалі
показать весь комментарий
28.04.2026 08:48 Ответить
Десь я вже це чуй))) так само орбан говорив що винні українці
показать весь комментарий
28.04.2026 09:01 Ответить
У кожній країні є своя "мосейчук"
показать весь комментарий
28.04.2026 09:01 Ответить
Схоже Трамп і вся його шобла придворних мріють про однопартійну систему в США., це очевидно з того, як Трамп явно заздрить путіним, кім чен инам, тощо. Коли вже прості американці зрозуміють всю небезпеку цього?
показать весь комментарий
28.04.2026 09:15 Ответить
для цього та вистава імені Трампа і затівалась, всі співчувають жертві, холять і лелеять. Тупі рейтинги, дурний Іран
показать весь комментарий
28.04.2026 09:19 Ответить
- Хто всравсь?
- Невістка!
- Так її ж дома не було!
- Але хустка ж висить!
показать весь комментарий
28.04.2026 09:21 Ответить
Шехерезада бореться за свого старого бордельного лева як левиця в прайді.
показать весь комментарий
28.04.2026 09:34 Ответить
Она права
показать весь комментарий
28.04.2026 15:49 Ответить
 
 