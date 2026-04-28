Пресс-секретарь Белого дома связала насилие против Трампа с демократами
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ответственность за очередное покушение на президента США Дональда Трампа частично лежит на представителях Демократической партии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
По словам Левитт, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию.
В Белом доме обвинили демократов
Пресс-секретарь привела примеры высказываний отдельных политиков, которые, по ее мнению, носят агрессивный характер. Она утверждает, что подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим состоянием.
"Это избранные представители Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников", - заявила Левитт.
Она добавила, что такие высказывания в течение длительного времени могут провоцировать опасные действия отдельных лиц.
Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение
Как мы писали ранее, подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.
Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.
По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.
Что предшествовало?
- Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
- Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
- Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чому Байден тоді не посадив Трампа?
Палата представників оголосила Трампу імпічмент за статтею «підбурювання до заколоту».
Проте Сенат його виправдав, оскільки не набрав необхідних 2/3 голосів.
Yказ, підписаний Трампом, надав "повне, абсолютне і безумовне помилування" приблизно 600 особам із тяжкими звинуваченнями у нападі на поліцейських або перешкоджанні їхній роботі під час заворушень.
Ну за такою логікою вільно носити зброю та стріляти теж мають право. Просто так вийшло, що це трапилося у готелі з Трампом. До чого тут демократи навіть, якщо б вони прямо до цього закликали, як Трамп до штурму Капітолію...
Всі хто голосують за демократів винні - бо демократи виступають проти республіканців і Трампа.
... ой... так це ж демократія немо би.
Любий може ввірватися і сісти за на місце спікера Парламенту. Як казав чЛєнін - "человек с ружьем делает политику"
это было так легко предсказуемо что даже не интересно
Як і держави України...
І воно досі при владі
Той же стрілок, він же недурна людина якщо зміг закінчити Калтек але в голові у нього було явно гівно.
А тепер порівняйте його з надутою пустишкою Камалою. Зрозуміло чому в неї не було шансів?
Байден - відповідальність за черговий замах на президента США Дональда Трампа.
Напевно одночасно шукають слід України ?
