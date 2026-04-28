Пресс-секретарь Белого дома связала насилие против Трампа с демократами

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что ответственность за очередное покушение на президента США Дональда Трампа частично лежит на представителях Демократической партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По словам Левитт, публичные заявления демократов якобы способствуют росту политической напряженности и могут подталкивать к насилию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Белом доме обвинили демократов

Пресс-секретарь привела примеры высказываний отдельных политиков, которые, по ее мнению, носят агрессивный характер. Она утверждает, что подобная риторика может влиять на людей с нестабильным психическим состоянием.

"Это избранные представители Демократической партии, которые призывают к войне против президента Соединенных Штатов и его сторонников", - заявила Левитт.

Она добавила, что такие высказывания в течение длительного времени могут провоцировать опасные действия отдельных лиц.

Подозреваемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Как мы писали ранее, подозреваемому по делу о стрельбе во время мероприятия с участием президента США Дональда Трампа может грозить пожизненное лишение свободы.

Речь идет о 31-летнем Коуле Аллене, которого американская прокуратура подозревает в покушении на убийство главы государства и ряде других тяжких преступлений. Суд уже разрешил обнародование материалов дела.

По данным следствия, Аллену инкриминируют три основных эпизода. Среди них - покушение на жизнь президента США, незаконная перевозка оружия между штатами и его использование во время насильственного преступления.

Что предшествовало?