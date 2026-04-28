В Белом доме впервые провели военный парад для короля Великобритании Чарльза III

В Вашингтоне произошло беспрецедентное событие во время государственного визита британского монарха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп организовал военный парад на территории Белого дома в честь короля Великобритании Чарльза III.

Церемония прошла на Южной лужайке резиденции американского президента. Лидеры двух государств вместе с первыми леди наблюдали за событием с балкона Трумэна.

Торжества с участием всех родов войск

В параде приняли участие около 500 военнослужащих. В марше были представлены все шесть родов войск США: армия, морская пехота, военно-морские силы, военно-воздушные силы, береговая охрана и космические силы.

Последние присоединились к такому мероприятию впервые. Это подразделение было создано во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Событие стало историческим, ведь ранее военные парады такого масштаба не проводились непосредственно на территории Белого дома.

Ожидается, что позже в этот день Чарльз III выступит перед обеими палатами Конгресса США. Он станет вторым британским монархом после Елизаветы II, у которого будет такая возможность. Вечером запланирован официальный банкет в честь королевской четы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подарил Чарльзу III планшет iPad, который отслеживает бои на фронте и воздушные атаки РФ

Что предшествовало?

27 апреля король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.

Эксперты по чтению по губам сообщили, что Дональд Трамп во время встречи с королем Чарльзом III, вероятно, говорил о Путине и о том, что российский диктатор хочет войны.

Читайте также: Пресс-секретарь Белого дома связала насилие против Трампа с демократами