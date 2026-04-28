В Белом доме впервые провели военный парад для короля Великобритании Чарльза III

Визит Чарльза III в США

В Вашингтоне произошло беспрецедентное событие во время государственного визита британского монарха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп организовал военный парад на территории Белого дома в честь короля Великобритании Чарльза III.

Церемония прошла на Южной лужайке резиденции американского президента. Лидеры двух государств вместе с первыми леди наблюдали за событием с балкона Трумэна.

Торжества с участием всех родов войск

В параде приняли участие около 500 военнослужащих. В марше были представлены все шесть родов войск США: армия, морская пехота, военно-морские силы, военно-воздушные силы, береговая охрана и космические силы.

Последние присоединились к такому мероприятию впервые. Это подразделение было создано во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Событие стало историческим, ведь ранее военные парады такого масштаба не проводились непосредственно на территории Белого дома.

Ожидается, что позже в этот день Чарльз III выступит перед обеими палатами Конгресса США. Он станет вторым британским монархом после Елизаветы II, у которого будет такая возможность. Вечером запланирован официальный банкет в честь королевской четы.

Что предшествовало?

  • 27 апреля король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.
  • Эксперты по чтению по губам сообщили, что Дональд Трамп во время встречи с королем Чарльзом III, вероятно, говорил о Путине и о том, что российский диктатор хочет войны.

Нажаль немає бальної зали. А то там би парад провели.
28.04.2026 19:56
Визит будущих "линкоров Трампа"(по 12-15 млрд. долл штука) будет еще круче.
28.04.2026 20:05
там кіпіт стройка

а на будівництво бальної зали короля водив?
там кіпіт стройка

Нажаль немає бальної зали. А то там би парад провели.
з американськими гусарами під мазурку

стосовно військових парадів в США:

знайдіть відео параду влітку 2025-го року.
це якась хода фермерів на щорічній сільськогосподарській ярмарці на Арканзащині

.
З кіньми верхи на неграх з прутнями до колін?
Нема нічого таємного, що не стало б відомим (с)
Читайте Біблію
Визит будущих "линкоров Трампа"(по 12-15 млрд. долл штука) будет еще круче.
за тимчасової відсутності лінкорів класу "Дональд Трамп" по галявині перед Білим Домом могли б протягти авіаносці класу "Джордж Вашингтон".

дебіли, блд. !
в прілічних країнах під час державних візитів обмежуються ходою почесної варти.

.
Трамп шуткуе так. Стармеру дулю, королю почет).
як "король" королю.

а Стармер хто такий ?
він не те що не король, а навіть не Застройщик !

.
Тромб провів парад голих хлопчиків Епштейна?
Політичне бидло брязкало своїми нікчемними білозубо-трансгендерними солдатиками перед втомленим життям монархом, який ні на що ні в своїй країні, ні в світі впливає. Тільки не треба писати про право британського короля ветувати закон. Востаннє це право "royal asset" застосовувалося у 1708 році. А ******* уламки британської імперії, що формують British Commonwealth, це скоріше культурне об'єднання. Канадські, індійські та австралійські солдати не підуть помирати за британців, якщо бойові дії почнуться на території туманного Альбіону.
не ветував король бо НЕ було потреби - парламент сам вирішував проблеми.

стосовно ж "англійського мира", то він реально існує по всьому світу у вигляді англійської мови, а не так як "рузький мир", який представлений тільки в окремо взятих засіданнях ООН в матюкливих виступах представника рашки

.
Репортери прочитали по губах Тромба, коли той намагався переконувати Карла III-го, що мовляв ***** неадекват: "він хоче війни", "він хоче знищити все населення".
Тобто, іншими словами: треба капітулювати перед пітьмою, інакше нам ппць.
короче, ганяв понти перед англо-саксонським бритом.

теж знайшов кого лякати

.
Стісняюсь спитать: червону доріжку стелили? Трамп на прес- конференції вже назвав короля "гарним хлопцем", з яким у нього (Трампа) "чудові стосунки"?
У путина краснофф научился. Абсолютно ненужный цирк и балаган.. Лучше бы в Фонд бездомных животных отослали эти миллионы.
папа, хочу слоников посмотреть! рота, газы!
Трамп несколько раз подшутил над Карлом III.
1. «Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления - ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», - сказал трамп.
2. После этого трамп, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство «маленьким». Кроме того, вспоминая о своей матери, трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля - на тот момент еще принца Чарльза...
Ну шут и должен шутить и развлекать короля. Правда шутки дибильные. Я бы на месте короля Карла III приказал отрубить голову придурку трампу....
Червона доріжка була для короля чи то лише для пуйла?
