В Белом доме впервые провели военный парад для короля Великобритании Чарльза III
В Вашингтоне произошло беспрецедентное событие во время государственного визита британского монарха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, президент США Дональд Трамп организовал военный парад на территории Белого дома в честь короля Великобритании Чарльза III.
Церемония прошла на Южной лужайке резиденции американского президента. Лидеры двух государств вместе с первыми леди наблюдали за событием с балкона Трумэна.
Торжества с участием всех родов войск
В параде приняли участие около 500 военнослужащих. В марше были представлены все шесть родов войск США: армия, морская пехота, военно-морские силы, военно-воздушные силы, береговая охрана и космические силы.
Последние присоединились к такому мероприятию впервые. Это подразделение было создано во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Событие стало историческим, ведь ранее военные парады такого масштаба не проводились непосредственно на территории Белого дома.
Ожидается, что позже в этот день Чарльз III выступит перед обеими палатами Конгресса США. Он станет вторым британским монархом после Елизаветы II, у которого будет такая возможность. Вечером запланирован официальный банкет в честь королевской четы.
Что предшествовало?
- 27 апреля король Великобритании Чарльз III прибыл в США с четырехдневным государственным визитом вместе с королевой Камиллой.
- Эксперты по чтению по губам сообщили, что Дональд Трамп во время встречи с королем Чарльзом III, вероятно, говорил о Путине и о том, что российский диктатор хочет войны.
в прілічних країнах під час державних візитів обмежуються ходою почесної варти.
стосовно ж "англійського мира", то він реально існує по всьому світу у вигляді англійської мови, а не так як "рузький мир", який представлений тільки в окремо взятих засіданнях ООН в матюкливих виступах представника рашки
1. «Вы направитесь в конгресс (для запланированного на вторник выступления - ред.), чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», - сказал трамп.
2. После этого трамп, говоря об исторических связях Соединенных Штатов и Великобритании, назвал королевство «маленьким». Кроме того, вспоминая о своей матери, трамп поведал, что она была влюблена в будущего короля - на тот момент еще принца Чарльза...
