Промова Чарльза про Україну - прихований сигнал США і Трампу, - Politico
Видання Politico розцінило як прихований сигнал згадку в промові короля Великої Британії Чарльза перед Конгресом США про Україну, проведену в контексті нагадування про підтримку Заходом Сполучених Штатів після терактів 11 вересня 2001 року.
Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Що сказав Чарльз?
Видання зазначає, що "британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі - і згадку про 11 вересня, яка прозвучала з вуст Чарльза", варта пояснень.
"Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч", - сказав король.
Прихований контекст
У Politico вважають, що "це ретельно спрямована відсіч Трампу та його союзникам у Конгресі". Адже, всупереч неодноразовим заявам президента (Дональда Трампа. - Ред.) останніми тижнями, НАТО насправді було поруч, щоб допомогти Америці в її найтяжчу годину, - додають у публікації.
Видання вказує на те, що Чарльз має намір відвідати меморіальний комплекс 11 вересня у Нью-Йорку, "тож теракти, що сталися там майже 25 років тому, є для нього надзвичайно актуальними".
Допомога Україні
Король пішов ще далі, пов'язавши той визначальний момент 2001 року з необхідністю зберігати єдність Заходу на підтримку України в умовах війни.
"Сьогодні, - сказав Чарльз, - та сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу - щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", - проголосив він.
Politico наголошує, що британський король висловлює зовсім іншу позицію, ніж Трамп, який безперервно критикує Україну та її президента Володимира Зеленського, з яким Чарльз неодноразово мав приватні зустрічі протягом останніх років.
"Ця частина промови є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти підтримку (України – ред.) у протидії російському вторгненню", - наголошує видання.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Чарльз III у Конгресі США закликав до підтримки України.
Після терористичних актів 11 вересня 2001 року в США Україна зайняла позицію твердої підтримки Вашингтона, засудивши напади та приєднавшись до міжнародної антитерористичної коаліції
Основні напрямки участі України:
Підтримка повітряного простору: Україна надала свій повітряний простір для військово-транспортних літаків США та НАТО, що прямували до Афганістану
Військова участь (Афганістан): Українські військові фахівці брали участь у місії в Афганістані.
Військова участь (Ірак): Україна направила контингент до Іраку у 2003 році, ставши одним із найбільших партнерів коаліції (після США та Великої Британії) за кількістю військ
Розвідувальна та логістична підтримка: Україна активно співпрацювала з США у сфері обміну розвідувальною інформацією та боротьби з фінансуванням тероризму.
Ось такі справи, шановні.
Це не була одна з п'ятниць, яких у Трампа на одну добу буває аж сім п'ятниць.
То була увертюра ще на порозі Білого дому - залякування короля Великобританії Чарльза III - прийдеться уступити Путіну, іншого виходу немає ... т. Пу може "знищити населення". Прийдеться уступити Путіну... На цей раз Україну...
"Миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення Путіна.
До Черчіля у Англії вся еліта, - громадська думка була на їх стороні, - пропонували замирення з т. Гітлером - навіть король Едуарда VIII був прогітлерівський. Після зречення короля Едуарда VIII королем став Георг VI...
До Черчілля був прем'єр-міністром миротворець Чемберлен, який після "дипломатичної" Мюнхен38 здачі т. Гітлеру Чехословаччини "приніс" Європі і Великобританії "вічний мир".
Тільки коли Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії у травні 1940 року відбувся поворот Англії від політики умиротворення Гітлера до спротиву.
Тепер "миротворящий" Трамп намагається повернути Великобританію до політики умиротворення
а американських союзників трамп зневажає
Він і прямою мовою нерозуміє, що йому кажуть, а всякі "приховані сигнали" запускають у його голові рекламу памперсів з прінтом "А вмене є премія миру!"...