Промова Чарльза про Україну - прихований сигнал США і Трампу, - Politico

Видання Politico розцінило як прихований сигнал згадку в промові короля Великої Британії Чарльза перед Конгресом США про Україну, проведену в контексті нагадування про підтримку Заходом Сполучених Штатів після терактів 11 вересня 2001 року.

Про це пише Politico.

Що сказав Чарльз?

Видання зазначає, що "британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі - і згадку про 11 вересня, яка прозвучала з вуст Чарльза", варта пояснень.

"Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч", - сказав король.

Прихований контекст

У Politico вважають, що "це ретельно спрямована відсіч Трампу та його союзникам у Конгресі". Адже, всупереч неодноразовим заявам президента (Дональда Трампа. - Ред.) останніми тижнями, НАТО насправді було поруч, щоб допомогти Америці в її найтяжчу годину, - додають у публікації.

Видання вказує на те, що Чарльз має намір відвідати меморіальний комплекс 11 вересня у Нью-Йорку, "тож теракти, що сталися там майже 25 років тому, є для нього надзвичайно актуальними".

Допомога Україні

Король пішов ще далі, пов'язавши той визначальний момент 2001 року з необхідністю зберігати єдність Заходу на підтримку України в умовах війни.

"Сьогодні, - сказав Чарльз, - та сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу - щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", - проголосив він.

Politico наголошує, що британський король висловлює зовсім іншу позицію, ніж Трамп, який безперервно критикує Україну та її президента Володимира Зеленського, з яким Чарльз неодноразово мав приватні зустрічі протягом останніх років.

"Ця частина промови є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти підтримку (України – ред.) у протидії російському вторгненню", - наголошує видання.

Що передувало?

