Новости
РФ нарушила инициированное Украиной прекращение огня. Путина волнуют только военные парады, - Сибига

Руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями", — говорится в сообщении.

Это, по словам Сибиги, свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией.

"Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни. Такая позиция требует усиления давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах", - подытожил министр.

Читайте: Якщо оголошене Україною припинення вогню буде взаємним, його продовжать. Наступний крок – за РФ, – Буданов

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Читайте також: ЄС підтримує ініціативу Зеленського про припинення вогню в ніч на 6 травня, - Кошта

Чергове нікчемне белькотіння про тиск партнерів. Що з 9 травня, Сибіга? Втретеся?
06.05.2026 09:21 Ответить
Обісретья, як завжди.
06.05.2026 09:28 Ответить
Обов'язкоао! Якщо ти - лох, то це назавжди. Навіть якщо з піною біля рота переконуєш інших, що це не так. Пам'ятаємо "Я не лох"? Ото ж бо!
06.05.2026 09:29 Ответить
Він не лох.Він агент Буратіно.знов робить все, як вимагає Хутін Це почалось ще з Оману
06.05.2026 14:05 Ответить
Потрібно виносити їх склади *********** - знищувати літаки - яка там дипломатія - коли путлєр хоче всю Україну
06.05.2026 09:22 Ответить
Я не вірю у відповідь.
Парад пройде гут, як і домовились.
Все інше то обіцянки для лохів які внімають кожній пафосній.брехні.
В мацкве буде парад, в Україні ховатимуть вбитих русофашистами українців.
Оце реальність.
06.05.2026 10:41 Ответить
Так Зеля і послухав .Виконує прохання Путіна, очевидно, над нами просто всі ржуть
06.05.2026 14:06 Ответить
Сибіга потужничає.
06.05.2026 09:24 Ответить
А хтось чекав що буде по іншому? Так що будуть удари по моцкві чи як завжди витремо кров і соплі і дамо рашистам відгуляти день побєдобєсія і гуртування людоїдів всього світу?
06.05.2026 09:24 Ответить
Не розумію проблеми. Бити по москві зовсім не обовʼязково, ба навіть неефективно у цей час. Навпаки треба валити периферію, щоб вони себе з москвічами порівнювали і відчували свою меншовартість.
06.05.2026 09:24 Ответить
Злиденна переферія як раз неефективна.

Треба бити по мацкві та підмосков'ю. Майну мільйонерів. Ті скоріш його угандошать, ніж бидло болотяне.
06.05.2026 09:40 Ответить
Як бити, якщо Зе і односторонньому порядку об'явив режим тиші ?
06.05.2026 14:07 Ответить
розвалити нафіг усі важливі об'єкти кацапсячого тилу допоки залишки їхньої ППО охороняють труп ***** на параді смерті..
06.05.2026 09:25 Ответить
Доречі де покарання тих хто в черговий раз ініціював це ''перемир'я'' і в черговий раз підставив українців під граблі?
06.05.2026 09:26 Ответить
Ніби без пєрємірія ракети і КАБи не прилітають.
06.05.2026 09:34 Ответить
Перемир'я було одностороннє з нашої сторони. Ми просто перестали стріляти.
06.05.2026 10:12 Ответить
Вже було, чи ще досі не стріляємо?
06.05.2026 10:29 Ответить
А що було з 00 годин 6 травня?
06.05.2026 10:42 Ответить
Питаю, було, чи зараз ще триває.
Бо зєля сказав, що "будемо відповідати дзеркально".
Русня собі на отвєтку вже "наробила".
06.05.2026 10:43 Ответить
А без того перемир'я то ми значить на атвєтку не мали права...?
06.05.2026 10:47 Ответить
Це мав би бути красивий "фінт ушамі", щоб виправдати (гіпотетичну) участь наших дронів у повітряній частині підор-параду.
06.05.2026 10:52 Ответить
Ох ти турок, не розуміешь навіщо було це "перемир'я"?
Якщо погодиться, то можна провести парадик спокійно, але виходить, що він "договорився з терористом-біндерівцем", тобто проявив слабкість, пацани в кремлі засміють, гречаний народ засмутиться. Хоча це реально вигідний варіант як демонстрація договороспроможності, на яку так дрочуть на заході, і знову можна активізувати переговори, щоб зволікати.

А якщо демонстративно плюнути на пропозицію "біндерівців", то пацани в кремлі зауважують, а гречаний народ битиметься в оргазмах, але тим самим доведе, що жодного миру йому ***** не вперлося, йому потрібно лише задовольнити свої хотілки з приводу парадика, що навпаки підірве переговорні позиції. І тільки Трамп продовжить вірити... завжди...

Так дійшло, чи по буквах розжувати?
06.05.2026 09:48 Ответить
"...доведе, жо жодного миру йому не вперлося..."
Ви що, перебували в анабіозі?! За чотири роки кривавої війни х.ло не довів, що "жодного миру йому не вперлося"?!
06.05.2026 10:33 Ответить
Це не для мене, чи інших українців. Це для Европи і США щоб не було претензій коли ***** буде звинувачення на нас перекладати
06.05.2026 14:18 Ответить
Це було від початку зрозуміло.
Далі-то що?
06.05.2026 09:33 Ответить
Парад в мацкве.
Похорони в Україні.

І потужна відповідь на блакитному оці.
06.05.2026 10:44 Ответить
Мережа Х у захваті від Сибіги...

А міг би і просто на паркані написати. З тим же результатом.
06.05.2026 09:34 Ответить
цікавить не оце бла бла бла--а цікавить чи буде парад в москві--бо якщо буде то це виглядатиме як перемога путіна та боягузливість зеленського в очах світу та і в Україні
06.05.2026 09:52 Ответить
В минулому році було те ж саме.
06.05.2026 10:34 Ответить
Якийсь срач в коментарях.
06.05.2026 09:58 Ответить
Які нафіг перемир'я на 9 травня? ПЕРДОЛИТИ москву дронами та ракетами на всі гроші, блд!!!!
06.05.2026 10:11 Ответить
перекладаю:

- орки не звернули увагу на потужний хід зе про початок тиші 06.05.2026 ;

- як колись, вони не повірили "якщо вдарите по Києву - прилетить по москві" ;

- вчора орки вбили дуже багато невинних людей, сьогодні - продовжують, вже вдарили по дитячому садку ;

- невже хтось думає, що їм щось прилетить у відповідь ?
06.05.2026 12:06 Ответить
Все зрозуміло, але з Києва треба виїхати на 9.
06.05.2026 12:10 Ответить
Про це у соцмережі X https://x.com/andrii_sybiha/status/2051906086467166242?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg повідомив глава МЗС Андрій Сибіга 🤮🤮🤮
06.05.2026 12:13 Ответить
 
 