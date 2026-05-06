РФ нарушила инициированное Украиной прекращение огня. Путина волнуют только военные парады, - Сибига
Руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались в течение всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.
Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями", — говорится в сообщении.
Это, по словам Сибиги, свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией.
"Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни. Такая позиция требует усиления давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах", - подытожил министр.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Парад пройде гут, як і домовились.
Все інше то обіцянки для лохів які внімають кожній пафосній.брехні.
В мацкве буде парад, в Україні ховатимуть вбитих русофашистами українців.
Оце реальність.
Треба бити по мацкві та підмосков'ю. Майну мільйонерів. Ті скоріш його угандошать, ніж бидло болотяне.
Бо зєля сказав, що "будемо відповідати дзеркально".
Русня собі на отвєтку вже "наробила".
Якщо погодиться, то можна провести парадик спокійно, але виходить, що він "договорився з терористом-біндерівцем", тобто проявив слабкість, пацани в кремлі засміють, гречаний народ засмутиться. Хоча це реально вигідний варіант як демонстрація договороспроможності, на яку так дрочуть на заході, і знову можна активізувати переговори, щоб зволікати.
А якщо демонстративно плюнути на пропозицію "біндерівців", то пацани в кремлі зауважують, а гречаний народ битиметься в оргазмах, але тим самим доведе, що жодного миру йому ***** не вперлося, йому потрібно лише задовольнити свої хотілки з приводу парадика, що навпаки підірве переговорні позиції. І тільки Трамп продовжить вірити... завжди...
Так дійшло, чи по буквах розжувати?
Ви що, перебували в анабіозі?! За чотири роки кривавої війни х.ло не довів, що "жодного миру йому не вперлося"?!
Далі-то що?
Похорони в Україні.
І потужна відповідь на блакитному оці.
А міг би і просто на паркані написати. З тим же результатом.
- орки не звернули увагу на потужний хід зе про початок тиші 06.05.2026 ;
- як колись, вони не повірили "якщо вдарите по Києву - прилетить по москві" ;
- вчора орки вбили дуже багато невинних людей, сьогодні - продовжують, вже вдарили по дитячому садку ;
- невже хтось думає, що їм щось прилетить у відповідь ?