Украина объявляет перемирие с 6 мая. Будем зеркально отвечать на действия РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, который будет действовать на обоих фронтах.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Президент заявил, что на данный момент никаких официальных обращений от РФ относительно параметров прекращения огня Украина не получала, несмотря на публичные заявления российской стороны.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", — заявил Зеленский.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона будет "следовать" примеру. Если же Украина нанесет удар "в целях срыва празднования Дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

