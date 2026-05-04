РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Зеленский о прекращении огня
12 708 128

Украина объявляет перемирие с 6 мая. Будем зеркально отвечать на действия РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, который будет действовать на обоих фронтах.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Президент заявил, что на данный момент никаких официальных обращений от РФ относительно параметров прекращения огня Украина не получала, несмотря на публичные заявления российской стороны.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, оставшееся до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", — заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский

Перемирие на 9 мая

Читайте также: Поручил связаться с командой Трампа и уточнить детали предложения РФ о краткосрочном перемирии, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24147) перемирие (1703) прекращения огня (421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Ну ось і все. Зелена макака обісралась як завжди. Про удар по параду нацистських виродків які погрожують масовим вбивством мирного населення можна навіть і не мріяти.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:53 Ответить
+42
Yuri I #427530

Бездарна тупорила обісцяна мавпа який за іронією долі випало представляти героїчну країну.
Дегенерат міг виставити умови безстрокового перемир'я або перемир'я хоча б довжиною в місяць.
А замість цього потужно напердів в ефірі під кінець ганебно обісрався перед бункерним щуром.
Просто чмо.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:57 Ответить
+34
zельоні двушечки на маскву ******* тишу
показать весь комментарий
04.05.2026 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мали унікальний шанс підірвати авторитет пуйла серед кацапів, здійснити серьозну акцію по підриву самовпевненості кацапів в непереможності.

натомість переконали їх:
"хахлы обосрутся"

обісрались....

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:24 Ответить
Так,вбити навть двійника ,то було б іміджево супербол.
показать весь комментарий
05.05.2026 06:40 Ответить
Коли москалі вбили Джохара Дудаєва,то хіба вони кричали про такий план по орт?(((
показать весь комментарий
04.05.2026 23:25 Ответить
у кацапів таких "джохарів" вагон і маленька тєлєжка.

ви що справді подумали що на трибунах буде буйло собствєнной пєрсоной ?

воно зараз в бункері з виключеними електронними засобами зв'язку сидить.
тільки дротовий телефон

.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:58 Ответить
сказочний .......
показать весь комментарий
04.05.2026 23:33 Ответить
...кіздюк !

.
показать весь комментарий
05.05.2026 00:02 Ответить
<******* оголосило на 8-9, а потужник на 5-6... Оце так поворот!
показать весь комментарий
04.05.2026 23:38 Ответить
Так наче ж рашка оголосила на 8-9?
чого це зечмо так вислужується перед ******?
показать весь комментарий
05.05.2026 00:00 Ответить
Оман важлівіше за все !
показать весь комментарий
05.05.2026 08:58 Ответить
Не зовсім зрозуміло. Якщо "потужний" був такий впевнений у своїх силах влаштувати "салют" на червоній площі, то навіщо це перемир'я? Або те попередження було мильною бульбашкою?
показать весь комментарий
05.05.2026 00:37 Ответить
Бо вони сказали що зітруть Київ в порох
показать весь комментарий
05.05.2026 03:46 Ответить
А зелене чмо від слова "Порох" сциться..
показать весь комментарий
05.05.2026 06:57 Ответить
Хороше рішення. Від цього буде залежати, чи буде перемир'я на 8-9 травня
показать весь комментарий
05.05.2026 00:37 Ответить
Як же це кацапи не зможуть запускати три дні ракети і дрони, яка поступка , блискуче, потужно бл. Ви в своєму розумі таку хню писати? Кацапи і більше днів підряд не запускали нічого. І що?
показать весь комментарий
05.05.2026 01:38 Ответить
В десятого отримаєш повну торбу. Прошу Бога, щоб страждали від війни фанатики зеленого пдраса.
показать весь комментарий
05.05.2026 01:40 Ответить
Обдовбаний є-бак обісцяний собаками, щоб ти вже здох. Бо ми більше не переживемо цієї хні.
показать весь комментарий
05.05.2026 01:43 Ответить
козел...ти фалодя..пішов б ти ти на куй..сцикун...дивися колорадську не привяжи собі стрічку...
показать весь комментарий
05.05.2026 03:23 Ответить
Скіки життів буде коштувати це перемир'я,грьобане ти чучело оманське.......
показать весь комментарий
05.05.2026 05:53 Ответить
Це можна було б обіграти красиво, але щось надії на сміхунця немає.
показать весь комментарий
05.05.2026 06:14 Ответить
Одни разговоры были уничтожитъ врага, а после 4 дней перерыва опять убийства украинцев, Россия сильно украинские требования выполняет? Всё что путин просит
показать весь комментарий
05.05.2026 07:23 Ответить
Трамп робить все що Путлер просить, Зеленський теж туда. Боротьба за мир !
показать весь комментарий
05.05.2026 08:57 Ответить
Прогнозовано
показать весь комментарий
05.05.2026 07:26 Ответить
Згадайте як Порошенка з'їдали за перемир'я. Кидались лайном зі своєї пащі
показать весь комментарий
05.05.2026 07:40 Ответить
zеленський оголошує ʼперемирʼяʼ (чи то просто одностороннє припинення вогню) з опєрєженієм… Воно як на мене має оголошуватись за згодою сторін а не хто захотів той сам собі щось і оголосив, цирк якийсь.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:46 Ответить
А 10 травня вже можна, по спальних районах Києва почнуться обстріли. А по центру не можна і по параду у ***** не можна. Привіт холопам від клоуна оманського.
показать весь комментарий
05.05.2026 08:48 Ответить
Навіщо це робити ? Московія за мир у всьому світі , і ми трошки ?
показать весь комментарий
05.05.2026 08:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 