РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Зеленский о прекращении огня
1 665 20

Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор официально не проинформировала Украину о договоренностях относительно временного прекращения огня 9 мая (в Москве — "День Победы").

Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О перемирии

"Американцы поговорили с россиянами по поводу того, что там может быть 9 мая: cease-fire или не cease-fire – с нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал", – сказал Зеленский.

Он назвал такое однодневное предложение о прекращении огня "нечестным".

"Это война России против Украины. Если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы наша сторона знала, о чем они говорят. Далее, прекращение огня на один день, а перед этим убивать наших людей — это нечестно", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск о перемирии для проведения парада 9 мая в Москве: Это абсурд

Он привел недавние атаки России по Днепру и Мерефе в Харьковской области, где погибли и пострадали люди, в том числе дети.

"После такого остановить ракетные и дронные удары по украинским городам, общинам за один день до парада (в Москве — ред.), а на утро после 9 мая они снова будут убивать нас. Поэтому мы будем смотреть, как все пройдет", — подчеркнул президент.

Что предшествовало?

Читайте также: Поручил связаться с командой Трампа, чтобы выяснить детали предложения РФ о краткосрочном перемирии, — Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24147) война в Украине (8164) прекращения огня (421)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
То що відразу погодишся?? Кожного дня вбивають українців , які втомилмся і сплять, мандрують автобусом, автікою, де їх вбивають пдр кцп.. То не не потрібно і згадувати про 9 травня..Кожного дня мочити пдр путінських нелюдів
показать весь комментарий
04.05.2026 19:41 Ответить
+4
Та вiн просто випрошуе дозволу,щоб не вiдповiдати украiнцям, чому пiд час вiйни вороги кожен рiк спокiйно проводять парад.Коли почнуть полонених по червонiй площi водити,може.тодi?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:03 Ответить
+2
Мало нам крашанкового перемирія коли фактично перемир'я для українців не було жодної хвилини, зате рашисти встгои перекрупуватися для нового наступу, а з рашистської нафти Тромб даже встиг зняти санкції. Тромб тільки і приводу щоб Україна оголосила про якесь перемир'я чи переговори щоб ще на кілька місяців зняти з Сосії санкції
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То що відразу погодишся?? Кожного дня вбивають українців , які втомилмся і сплять, мандрують автобусом, автікою, де їх вбивають пдр кцп.. То не не потрібно і згадувати про 9 травня..Кожного дня мочити пдр путінських нелюдів
показать весь комментарий
04.05.2026 19:41 Ответить
Та вiн просто випрошуе дозволу,щоб не вiдповiдати украiнцям, чому пiд час вiйни вороги кожен рiк спокiйно проводять парад.Коли почнуть полонених по червонiй площi водити,може.тодi?
показать весь комментарий
04.05.2026 20:03 Ответить
замість пропозиції їхній тасс викотив ультиматум

ото тепер побачимо на 9 травня який ти паттужний

.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:03 Ответить
Хоче привіт від Пуйла. Та таке чмо Трамп заставить. Не треба комік-концерти для лохторату влаштовувати.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
Мало нам крашанкового перемирія коли фактично перемир'я для українців не було жодної хвилини, зате рашисти встгои перекрупуватися для нового наступу, а з рашистської нафти Тромб даже встиг зняти санкції. Тромб тільки і приводу щоб Україна оголосила про якесь перемир'я чи переговори щоб ще на кілька місяців зняти з Сосії санкції
показать весь комментарий
04.05.2026 19:53 Ответить
Тимчасово послаблення санкцій вже скасоване, зрадойоб.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:18 Ответить
Тільки ти тупориле не знаєш що Ху'йло заробив за цей час на продажі нафти $20млрд
показать весь комментарий
04.05.2026 20:49 Ответить
Этого МАЛО, пусть ***** на коленях умоляет...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:54 Ответить
З ворогом чекає домовлятися. Істинний патріот України, преззеленд.
показать весь комментарий
04.05.2026 19:55 Ответить
вова, ти "пока на мєстє"?
показать весь комментарий
04.05.2026 19:57 Ответить
А за прокачку нафти до мадярів рф теж офіційно просила чи "єто другоє" ? Скільки можна мусолити цю тему: або приймаєш перемир"я або ні, натомість потужний перетворює це на якийсь цирк. Хоча, потужно-незламним подобається, вони вже в пабліках з гордістю пишуть, що бути чи не бути параду на красной площі вирішує наш лідер.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:10 Ответить
Якщо Ху...ло просить то дайте.Дайте так щоб в плєшивої молі дар мови відібрало,пожиттєво.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:39 Ответить
Русаки вже офіційно оголосили про перемир'я на 8-9 травня. Зеленському нема куди дітися: якщо Путлер запропонував, відмовлятися не можна. Ганьба
показать весь комментарий
04.05.2026 21:06 Ответить
На нари ішака тупорилого!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:08 Ответить
"Фламинго" надо отправить на парад в Москву!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:28 Ответить
що там може бути на 9 травня: cease-fire, або не cease-fire
.............
Що воно хрюкає? За сорок з лишком років так і не спромоглося вивчити мову держави проживання до пристойного рівня.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:12 Ответить
Цікаво, х.ло зголоситься на перемир'я в день незалежності України? Мабуть всім зрозуміло. З того потрібно й виходити.
показать весь комментарий
04.05.2026 22:16 Ответить
Шо, просрался від жаху, переміріе придумав для друга путіна на 6 число?
показать весь комментарий
04.05.2026 23:23 Ответить
 
 