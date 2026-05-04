Украина не получала официально от РФ предложения о прекращении огня на 9 мая, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия до сих пор официально не проинформировала Украину о договоренностях относительно временного прекращения огня 9 мая (в Москве — "День Победы").
Об этом он сказал журналистам в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване, сообщает Цензор.НЕТ.
О перемирии
"Американцы поговорили с россиянами по поводу того, что там может быть 9 мая: cease-fire или не cease-fire – с нами официально никто не связывался, ничего официально не предлагал", – сказал Зеленский.
Он назвал такое однодневное предложение о прекращении огня "нечестным".
"Это война России против Украины. Если договариваются Америка и Россия, важно, чтобы наша сторона знала, о чем они говорят. Далее, прекращение огня на один день, а перед этим убивать наших людей — это нечестно", — подчеркнул Зеленский.
Он привел недавние атаки России по Днепру и Мерефе в Харьковской области, где погибли и пострадали люди, в том числе дети.
"После такого остановить ракетные и дронные удары по украинским городам, общинам за один день до парада (в Москве — ред.), а на утро после 9 мая они снова будут убивать нас. Поэтому мы будем смотреть, как все пройдет", — подчеркнул президент.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
ото тепер побачимо на 9 травня який ти паттужний
Що воно хрюкає? За сорок з лишком років так і не спромоглося вивчити мову держави проживання до пристойного рівня.