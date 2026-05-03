Туск о перемирии для проведения парада 9 мая в Москве: Это абсурд

Польша не будет убеждать президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие на один день, 9 мая, которое предлагает Россия, поскольку считает такое предложение "абсурдом".

Об этом в Варшаве перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Однодневное перемирие - это абсурд

Он отметил, что на данный момент сигнал, поступивший из Москвы, касается однодневного перемирия лишь для того, чтобы в Москве мог состояться парад.

"Но это же абсурд. Я ни в коем случае не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такого рода предложения. Если бы была возможность перемирия и прекращения кровопролития не на несколько десятков часов - только потому, что так удобно Путину, - а как вступление в серьезные мирные переговоры, тогда, конечно, Польша будет поддерживать это всеми силами", - подчеркнул польский премьер.

Что предшествовало?

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

