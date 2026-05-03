Туск о перемирии для проведения парада 9 мая в Москве: Это абсурд
Польша не будет убеждать президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие на один день, 9 мая, которое предлагает Россия, поскольку считает такое предложение "абсурдом".
Об этом в Варшаве перед вылетом на саммит Европейского политического сообщества заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Однодневное перемирие - это абсурд
Он отметил, что на данный момент сигнал, поступивший из Москвы, касается однодневного перемирия лишь для того, чтобы в Москве мог состояться парад.
"Но это же абсурд. Я ни в коем случае не буду убеждать президента Зеленского соглашаться на такого рода предложения. Если бы была возможность перемирия и прекращения кровопролития не на несколько десятков часов - только потому, что так удобно Путину, - а как вступление в серьезные мирные переговоры, тогда, конечно, Польша будет поддерживать это всеми силами", - подчеркнул польский премьер.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це **@шити по москві , а точніше по червоній площі ,
всіма засобами враження , які ми маємо ,
за цілодобове знищення наших людей , клятим ху@ом !🤬
"Дым над водой мацква-рекой
И пламень в небесах..."
з путькою під лавкою трибуни
на самий сакральний День Пабедобесия буде надзвичайно деморалізуючим видовищем для кацапів
.
***** здохне від цього - цьому вбивці не важливо що він вбив мильоНИ / в Україні сіріі чечні . Йому важливо зберечь обличчя - ось по цей харе і треба ВДАРИТИ
І В ХРЕМЛІ ПОЧНЕТЬСЯ ПЕРЕВОРОТ
тепер всі розуміють що в 1939-му росія напала на Польщу разом з гітлером
Британія та Франція оголосили війну гітлеру - але чомусь не оголосили війну сталіну
на ялтинській конференції 1945-го цю правду, що сталін такий самий агресор як і гітлер, вирішили замовчувати
потім містично Рузвельт помер, Черчиля відсторонили, а генерал Паттон, який хотів відвоювати Східну Європу в сталіна, помер в автокатастрофі
і всьо пішло далі за планом сталіна