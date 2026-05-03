Туск про перемир’я для проведення параду на 9 травня у Москві: Це абсурд
Польща не переконуватиме президента України Володимира Зеленського погоджуватися на перемир’я на один день, 9 травня, яке пропонує Росія, оскільки вважає "абсурдом" таку пропозицію.
Про це у Варшаві перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Одноденне перемир’я - це абсурд
Він зауважив, що наразі сигнал, який надійшов із Москви, стосується одноденного перемир’я лише для того, щоб у Москві міг відбутися парад.
"Але ж це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати Президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин - лише тому, що так зручно Путіну, - а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами", - наголосив польський прем’єр.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це **@шити по москві , а точніше по червоній площі ,
всіма засобами враження , які ми маємо ,
за цілодобове знищення наших людей , клятим ху@ом !🤬
"Дым над водой мацква-рекой
И пламень в небесах..."
з путькою під лавкою трибуни
на самий сакральний День Пабедобесия буде надзвичайно деморалізуючим видовищем для кацапів
.
Я ЗВЕРНУЛА УВАГУ НА ВАШ російський АЗИК . Йдить і вчи мову , чи валі з форуму
***** здохне від цього - цьому вбивці не важливо що він вбив мильоНИ / в Україні сіріі чечні . Йому важливо зберечь обличчя - ось по цей харе і треба ВДАРИТИ
І В ХРЕМЛІ ПОЧНЕТЬСЯ ПЕРЕВОРОТ
тепер всі розуміють що в 1939-му росія напала на Польщу разом з гітлером
Британія та Франція оголосили війну гітлеру - але чомусь не оголосили війну сталіну
на ялтинській конференції 1945-го цю правду, що сталін такий самий агресор як і гітлер, вирішили замовчувати
потім містично Рузвельт помер, Черчиля відсторонили, а генерал Паттон, який хотів відвоювати Східну Європу в сталіна, помер в автокатастрофі
і всьо пішло далі за планом сталіна