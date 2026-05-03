Туск про перемир’я для проведення параду на 9 травня у Москві: Це абсурд

Польща не переконуватиме президента України Володимира Зеленського погоджуватися на перемир’я на один день, 9 травня, яке пропонує Росія, оскільки вважає "абсурдом" таку пропозицію.

Про це у Варшаві перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Одноденне перемир’я - це абсурд

Він зауважив, що наразі сигнал, який надійшов із Москви, стосується одноденного перемир’я лише для того, щоб у Москві міг відбутися парад.

"Але ж це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати Президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин - лише тому, що так зручно Путіну, - а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами", - наголосив польський прем’єр.

Нада по ***** іПануть.
03.05.2026 14:49 Відповісти
А ви якім містом, кацапе ? Ідіть на ваши кацапські сайти - нечего тут смітити
03.05.2026 15:48 Відповісти
Це не абсурд, а ініціатива трампа-краснова, до якої його підштовхнув колишній вербувальник Блєдная Моль.
03.05.2026 14:51 Відповісти
Поляки завжди були воїнами...
03.05.2026 14:45 Відповісти
Та ******* і поляків і кацапів.
03.05.2026 19:11 Відповісти
Що ж робити хрипатому ?
03.05.2026 14:48 Відповісти
зе мовчить, пупа - пітніє. Ніби норм тактика.
03.05.2026 14:49 Відповісти
Можна запропонувати компромісний варіянт: перемир'я - але тільки по обіді починаючи.
03.05.2026 15:06 Відповісти
Що робити украінцям 9-го травня ???
Це **@шити по москві , а точніше по червоній площі ,
всіма засобами враження , які ми маємо ,
за цілодобове знищення наших людей , клятим ху@ом !🤬
03.05.2026 17:00 Відповісти
не треба перебільшувати можливості чекістів, це рідкісні сволочі, але завжди на короткому повідку у своїх засновників.
03.05.2026 16:50 Відповісти
Україна могла б погодитись на перемір,я, але за двох умов. по-перше. Це повинно бути два дні- 8 і 9 травня, а по-друге - москва не повинна проводити ніяких парадів.
03.05.2026 15:00 Відповісти
нахіба ?

"Дым над водой мацква-рекой
И пламень в небесах..."

з путькою під лавкою трибуни
на самий сакральний День Пабедобесия буде надзвичайно деморалізуючим видовищем для кацапів

.
03.05.2026 15:17 Відповісти
Тому що, то э вилка. Вони хочуть показати, що ми нацисти і проти вшанування загиблих у тій війні. Ми ж зі свого боку, можемо виставити всю їхню суть і прагнення. Якщо вони дійсно хочуть вшанувати загиблих, то навіщо їм війсковий парад, а якщо - побрязкати зброєю, то жодного перемірія не буде. Звісно вони на такі умови не погодяться, але ж і ми зможемо сказати, що зробили все що могли.
03.05.2026 15:31 Відповісти
А ви якім містом, кацапе ? Ідіть на ваши кацапські сайти - нечего тут смітити
Заспокойся , тупоголове
Я ЗВЕРНУЛА УВАГУ НА ВАШ російський АЗИК . Йдить і вчи мову , чи валі з форуму
04.05.2026 03:29 Відповісти
Дедов на палки насадили,лентами колорадскими украсили...а носить страшно Сцыкуны кацапские..Как будто по москве что то прилетало за все 4 годы войны...не позорились бы...хотя,позор-там второе имя
03.05.2026 15:27 Відповісти
Пропоную зробити 9 травня парад українських БПЛА на червоній площі з українськими прапорами ( але без бомб)
***** здохне від цього - цьому вбивці не важливо що він вбив мильоНИ / в Україні сіріі чечні . Йому важливо зберечь обличчя - ось по цей харе і треба ВДАРИТИ
І В ХРЕМЛІ ПОЧНЕТЬСЯ ПЕРЕВОРОТ
03.05.2026 15:46 Відповісти
війна, що розпочалася в 2022-му, перекреслила всю історічну пропаганду "9 травня 1945 року"

тепер всі розуміють що в 1939-му росія напала на Польщу разом з гітлером

Британія та Франція оголосили війну гітлеру - але чомусь не оголосили війну сталіну

на ялтинській конференції 1945-го цю правду, що сталін такий самий агресор як і гітлер, вирішили замовчувати

потім містично Рузвельт помер, Черчиля відсторонили, а генерал Паттон, який хотів відвоювати Східну Європу в сталіна, помер в автокатастрофі

і всьо пішло далі за планом сталіна
03.05.2026 15:57 Відповісти
алеж 100 % буде перемиря і зараз як було ці всі роки війни на 9 травня. хоча військовий Парад на Червоні Площі у москві завжди був законною воєною цілю для ЗСУ . але не було наказу.
03.05.2026 16:07 Відповісти
Завжди на 9 травня зеля не чіпає Москву, в память дедов.
03.05.2026 16:48 Відповісти
Пропагандону так і кажуть, що наші діди росіяни перемогли в Другій Світовій. Підерари за згадують, що то переміг СРСР, де москальні була менше половини.
03.05.2026 16:55 Відповісти
Я, і кажу. Влупити по мацькве на 9-е травня. Починаючи з 9-год ранку, час прильоту. Весь світ би побачив сцикливого куйла. Посадити на дрони. Хоча і так багато вже здогадуються.
03.05.2026 16:52 Відповісти
Пусть проводят тот парад, он уже вызывает смех и по рахе и давно. После 12 апреля на Пасху вообще тема закрыта для нас. Та и в 22, 23, 24, 25 гг на Пасху было почти так-же. Твари всегда рядом с нами. Старая поговорка.
03.05.2026 17:17 Відповісти
А треба не переконувати , а заборонити .
04.05.2026 01:51 Відповісти
 
 