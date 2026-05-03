Туск про перемир’я для проведення параду на 9 травня у Москві: Це абсурд

Польща не переконуватиме президента України Володимира Зеленського погоджуватися на перемир’я на один день, 9 травня, яке пропонує Росія, оскільки вважає "абсурдом" таку пропозицію.

Про це у Варшаві перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Одноденне перемир’я - це абсурд

Він зауважив, що наразі сигнал, який надійшов із Москви, стосується одноденного перемир’я лише для того, щоб у Москві міг відбутися парад.

"Але ж це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати Президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції. Якщо була б можливість перемир’я і припинення кровопролиття не на кількадесят годин - лише тому, що так зручно Путіну, - а як вступ до серйозних мирних переговорів, тоді, звичайно, Польща підтримуватиме це усіма силами", - наголосив польський прем’єр.

Читайте: Сибіга про "перемир’я" на 9 травня: Піар-акція і намагання Росії сподобатися американцям

Що передувало?

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

Також читайте: Рішення про "перемир’я" повинен прийняти особисто Путін: він ще не визначився, - Пєсков