Рішення про "перемир’я" повинен прийняти особисто Путін: він ще не визначився, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін ще не визначився щодо термінів оголошеного "перемир’я" до 9 травня, рішення досі не прийнято.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

"Путін визначить, у які числа діятиме перемир'я до Дня Перемоги, поки рішення не ухвалено", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Москва поки що нібито не чула реакції України на виражену готовність оголосити "перемир'я".

Що передувало?

29 квітня диктатор РФ Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. Помічник диктатора Ушаков заявив, що під час розмови Путін нібито заявив Трампу про готовність оголосити "перемир’я" у війні проти України на період Дня перемоги (у Росії - 9 травня), і Трамп це нібито підтримав.

