Путін оголосив перемир'я на 9 травня
Рішення про "перемир’я" повинен прийняти особисто Путін: він ще не визначився, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін ще не визначився щодо термінів оголошеного "перемир’я" до 9 травня, рішення досі не прийнято.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

"Путін визначить, у які числа діятиме перемир'я до Дня Перемоги, поки рішення не ухвалено", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Москва поки що нібито не чула реакції України на виражену готовність оголосити "перемир'я".

Що передувало?

29 квітня диктатор РФ Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. Помічник диктатора Ушаков заявив, що під час розмови Путін  нібито заявив Трампу про готовність оголосити "перемир’я" у війні проти України на період Дня перемоги (у Росії - 9 травня), і Трамп це нібито підтримав.

Трамп підтвердив розмову з Путіним: Запропонував йому "невелике перемир'я" з Україною

30.04.2026 14:18 Відповісти
30.04.2026 14:12 Відповісти
30.04.2026 14:23 Відповісти
ЦАРЬ ВО ДВОРЦА ЦАРЬ ВО ДВОРЦА))))

Клоун блін - син пяниці і якоїсь уборщиці а робить із себе ніби імператор Риму
30.04.2026 14:12 Відповісти
термін з 9 до 13 годин .поки парад пройде
30.04.2026 14:15 Відповісти
"коробочки" на площі уже будуть стояти в 8.30, та й авіація на аеродромах буде скупчена, і навіть не в повітрі... Потенційні військові цілі!
30.04.2026 15:00 Відповісти
Та він і з бункера парад подивиться.
30.04.2026 14:15 Відповісти
а, наше зелене кончене гундосе зе!чмо, голуб миру з першого дня обрання!
і відводив, і заглядав, і розміновував, і здавав......
все робив, для чого його поставили, продати україну задешево кремлю.
кляті українці вперлися!
30.04.2026 14:15 Відповісти
Відповідати "згоден" на одноденне перемир"я заради параду ворога-себе не поважати!!!
30.04.2026 14:31 Відповісти
Звичайно, "не визначився". Якщо Україна погодиться, то х.. ло скаже, що це він домовився, а якщо Україна пошле його нах... з його перемир'ям, то скаже, що він перемир'я і не хотів.
30.04.2026 14:18 Відповісти
30.04.2026 14:18 Відповісти
це навряд. Зрадник Єрмак заборонить приймати рішення якомусь Мадьяру
30.04.2026 14:49 Відповісти
Ех,була б балістика в нас!Воно б навалило цілий мавзолей
30.04.2026 15:57 Відповісти
Спочатку "діл". Перемовини візьмуть "два тижні"
30.04.2026 14:21 Відповісти
Можна прикалуватись звичайно ж цих слів, але, як би я на місці путіна зробив: запросив би перемир'я, щоб провести парад, але, розуміючи, що це слабкий аргумент для України (нахіба їй цей один день?), додатково, пообіцяв би наприклад провести черговий обмін полоненими, на що Україна звичайно ж погодиться. Але про обмін в обмін на день перемир'я, не говорити, а пропустити це дійство як таємний додаток до угоди. Й для лохтората він в їх очах буде вже "вєлікім повєлітєлєм-міротворцем".
30.04.2026 14:22 Відповісти
Так оно и будет скорей всего. Но если вспомнить Илловайск, то можно тоже с ними так сыграть.
30.04.2026 15:19 Відповісти
30.04.2026 14:23 Відповісти
Какоє пєрєміріє на дєнь пабєди??? На дєнь пабєди нада пабєждать. Участнікі параду - прямим ходом на вайну.
А може вайна прийде до них з укрдронами і укрракетами.
30.04.2026 14:23 Відповісти
Цар!!! І наш такий же ЦАР!!! Та ще щоки надуває!
30.04.2026 14:29 Відповісти
Ну ок. Давайте назначайте перемир'я з 3-го по 4-те травня 😂
30.04.2026 14:30 Відповісти
Яке перемир'я,з ким? Кацапа гнати за Урал і далі. А нацистського байстрюка залити бетоном на Валдаї.
30.04.2026 14:33 Відповісти
Так хто хоче перемир'я, ***** чи Україна?
30.04.2026 14:42 Відповісти
***** сам запропонував Трампу, а тепер "ще не визначився", бо Трампуша вирішив, що матиме політичні бали, якщо ляпне ніби це його ініціатива. Але ж біда. Не встигли узгодити дати. Тому очікую чергового цирку. ***** потрібна тиша тільки на 9 травня, Трамп неймовірно тупий тому наврядчи розуміє які часові рамки потрібні *****, а тому буде максимально уникати цього питання перед журналістами, чекаючи коли ***** назве дату.
30.04.2026 14:44 Відповісти
Якби він не визначився, то його шестьори не стали б медійно метушитися. Він чекає, поки Зеленского Трамп заставить, а потім велично погодиться.
30.04.2026 14:49 Відповісти
А воно на не потрібне.і це в голос треба говорити.
30.04.2026 14:52 Відповісти
Правильно, пусть ***** издаст указ а Мадьяр завизирует....
30.04.2026 15:09 Відповісти
У мене постійно одне питання - чому досі живі Єрмак і Татаров? На всю країну не знайшлось жодного патріота? Це реально сумно. Це трагедія народу який втратив інстинкт самозбереження.
30.04.2026 15:15 Відповісти
Так покажи приклад, а то як ху....ло. тільки чужими руками
30.04.2026 15:49 Відповісти
Ага!Всі б хотіли так,чужими руками все робити!!!
30.04.2026 15:58 Відповісти
Чомусь в інших державах таких одіозних типів відсторонюють бо їх знищують патріоти. Це ж аксіома - "Де не працюють державні Суду, починають працювати Суди Лінча". Ми вже настільки "унікальні" (здебіловані), що у нас навіть аксіоми не працюють...
30.04.2026 16:20 Відповісти
Рішення про "перемир'я" повинен прийняти особисто "ЗЕГАВАРА " : але ще не визначився, рашистський агент "козирний"
30.04.2026 15:24 Відповісти
Ну і хрен з ним...
30.04.2026 15:26 Відповісти
ну тоді хай робить перемирʼя, а ми його проігноруємо, і пох на *****
30.04.2026 15:33 Відповісти
Хто би сумнівався, він всі рішення приймає, даже піськова старшим по валізи особисто призначав
30.04.2026 15:47 Відповісти
 
 