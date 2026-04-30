Рішення про "перемир’я" повинен прийняти особисто Путін: він ще не визначився, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін ще не визначився щодо термінів оголошеного "перемир’я" до 9 травня, рішення досі не прийнято.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.
"Путін визначить, у які числа діятиме перемир'я до Дня Перемоги, поки рішення не ухвалено", - заявив Пєсков.
Він також додав, що Москва поки що нібито не чула реакції України на виражену готовність оголосити "перемир'я".
Що передувало?
29 квітня диктатор РФ Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. Помічник диктатора Ушаков заявив, що під час розмови Путін нібито заявив Трампу про готовність оголосити "перемир’я" у війні проти України на період Дня перемоги (у Росії - 9 травня), і Трамп це нібито підтримав.
Клоун блін - син пяниці і якоїсь уборщиці а робить із себе ніби імператор Риму
і відводив, і заглядав, і розміновував, і здавав......
все робив, для чого його поставили, продати україну задешево кремлю.
кляті українці вперлися!
Кожне "перемир'я" на 9 травня - 100% гарантований ще рік війни !
А може вайна прийде до них з укрдронами і укрракетами.