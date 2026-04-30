Решение о "перемирии" должен принять лично Путин: он еще не определился, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин пока не определился со сроками объявленного "перемирия" к 9 мая, решение до сих пор не принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.
"Путин определит, до каких чисел будет действовать перемирие ко Дню Победы, пока решение не принято", — заявил Песков.
Он также добавил, что Москва пока якобы не слышала реакции Украины на выраженную готовность объявить "перемирие".
Что предшествовало?
29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов. Помощник диктатора Ушаков заявил, что во время разговора Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Клоун блін - син пяниці і якоїсь уборщиці а робить із себе ніби імператор Риму
і відводив, і заглядав, і розміновував, і здавав......
все робив, для чого його поставили, продати україну задешево кремлю.
кляті українці вперлися!
Кожне "перемир'я" на 9 травня - 100% гарантований ще рік війни !
А може вайна прийде до них з укрдронами і укрракетами.