Решение о "перемирии" должен принять лично Путин: он еще не определился, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не определился со сроками объявленного "перемирия" к 9 мая, решение до сих пор не принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

"Путин определит, до каких чисел будет действовать перемирие ко Дню Победы, пока решение не принято", — заявил Песков.

Он также добавил, что Москва пока якобы не слышала реакции Украины на выраженную готовность объявить "перемирие".

Что предшествовало?

29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов. Помощник диктатора Ушаков заявил, что во время разговора Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.

Читайте также: Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной