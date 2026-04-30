Новости Путин объявил перемирие на 9 мая
Решение о "перемирии" должен принять лично Путин: он еще не определился, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не определился со сроками объявленного "перемирия" к 9 мая, решение до сих пор не принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков.

"Путин определит, до каких чисел будет действовать перемирие ко Дню Победы, пока решение не принято", — заявил Песков.

Он также добавил, что Москва пока якобы не слышала реакции Украины на выраженную готовность объявить "перемирие".

Что предшествовало?

29 апреля диктатор РФ Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов. Помощник диктатора Ушаков заявил, что во время разговора Путин якобы заявил Трампу о готовности объявить "перемирие" в войне против Украины на период Дня Победы (в России — 9 мая), и Трамп это якобы поддержал.

Читайте также: Трамп подтвердил разговор с Путиным: предложил ему "небольшое перемирие" с Украиной

Мадяр прийме рішення і СБС.
ЦАРЬ ВО ДВОРЦА ЦАРЬ ВО ДВОРЦА))))

Клоун блін - син пяниці і якоїсь уборщиці а робить із себе ніби імператор Риму
Весь час пишу - жодного "одноденного" перемир'я не може бути !
Кожне "перемир'я" на 9 травня - 100% гарантований ще рік війни !
термін з 9 до 13 годин .поки парад пройде
показать весь комментарий
30.04.2026 14:15 Ответить
"коробочки" на площі уже будуть стояти в 8.30, та й авіація на аеродромах буде скупчена, і навіть не в повітрі... Потенційні військові цілі!
показать весь комментарий
30.04.2026 15:00 Ответить
Та він і з бункера парад подивиться.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:15 Ответить
а, наше зелене кончене гундосе зе!чмо, голуб миру з першого дня обрання!
і відводив, і заглядав, і розміновував, і здавав......
все робив, для чого його поставили, продати україну задешево кремлю.
кляті українці вперлися!
показать весь комментарий
30.04.2026 14:15 Ответить
Відповідати "згоден" на одноденне перемир"я заради параду ворога-себе не поважати!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 14:31 Ответить
Звичайно, "не визначився". Якщо Україна погодиться, то х.. ло скаже, що це він домовився, а якщо Україна пошле його нах... з його перемир'ям, то скаже, що він перемир'я і не хотів.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:18 Ответить
це навряд. Зрадник Єрмак заборонить приймати рішення якомусь Мадьяру
показать весь комментарий
30.04.2026 14:49 Ответить
Ех,була б балістика в нас!Воно б навалило цілий мавзолей
показать весь комментарий
30.04.2026 15:57 Ответить
Спочатку "діл". Перемовини візьмуть "два тижні"
показать весь комментарий
30.04.2026 14:21 Ответить
Можна прикалуватись звичайно ж цих слів, але, як би я на місці путіна зробив: запросив би перемир'я, щоб провести парад, але, розуміючи, що це слабкий аргумент для України (нахіба їй цей один день?), додатково, пообіцяв би наприклад провести черговий обмін полоненими, на що Україна звичайно ж погодиться. Але про обмін в обмін на день перемир'я, не говорити, а пропустити це дійство як таємний додаток до угоди. Й для лохтората він в їх очах буде вже "вєлікім повєлітєлєм-міротворцем".
показать весь комментарий
30.04.2026 14:22 Ответить
Так оно и будет скорей всего. Но если вспомнить Илловайск, то можно тоже с ними так сыграть.
показать весь комментарий
30.04.2026 15:19 Ответить
Какоє пєрєміріє на дєнь пабєди??? На дєнь пабєди нада пабєждать. Участнікі параду - прямим ходом на вайну.
А може вайна прийде до них з укрдронами і укрракетами.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:23 Ответить
Цар!!! І наш такий же ЦАР!!! Та ще щоки надуває!
показать весь комментарий
30.04.2026 14:29 Ответить
Ну ок. Давайте назначайте перемир'я з 3-го по 4-те травня 😂
показать весь комментарий
30.04.2026 14:30 Ответить
Яке перемир'я,з ким? Кацапа гнати за Урал і далі. А нацистського байстрюка залити бетоном на Валдаї.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:33 Ответить
Так хто хоче перемир'я, ***** чи Україна?
показать весь комментарий
30.04.2026 14:42 Ответить
***** сам запропонував Трампу, а тепер "ще не визначився", бо Трампуша вирішив, що матиме політичні бали, якщо ляпне ніби це його ініціатива. Але ж біда. Не встигли узгодити дати. Тому очікую чергового цирку. ***** потрібна тиша тільки на 9 травня, Трамп неймовірно тупий тому наврядчи розуміє які часові рамки потрібні *****, а тому буде максимально уникати цього питання перед журналістами, чекаючи коли ***** назве дату.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:44 Ответить
Якби він не визначився, то його шестьори не стали б медійно метушитися. Він чекає, поки Зеленского Трамп заставить, а потім велично погодиться.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:49 Ответить
А воно на не потрібне.і це в голос треба говорити.
показать весь комментарий
30.04.2026 14:52 Ответить
Правильно, пусть ***** издаст указ а Мадьяр завизирует....
показать весь комментарий
30.04.2026 15:09 Ответить
У мене постійно одне питання - чому досі живі Єрмак і Татаров? На всю країну не знайшлось жодного патріота? Це реально сумно. Це трагедія народу який втратив інстинкт самозбереження.
показать весь комментарий
30.04.2026 15:15 Ответить
Так покажи приклад, а то як ху....ло. тільки чужими руками
показать весь комментарий
30.04.2026 15:49 Ответить
Ага!Всі б хотіли так,чужими руками все робити!!!
показать весь комментарий
30.04.2026 15:58 Ответить
Чомусь в інших державах таких одіозних типів відсторонюють бо їх знищують патріоти. Це ж аксіома - "Де не працюють державні Суду, починають працювати Суди Лінча". Ми вже настільки "унікальні" (здебіловані), що у нас навіть аксіоми не працюють...
показать весь комментарий
30.04.2026 16:20 Ответить
Рішення про "перемир'я" повинен прийняти особисто "ЗЕГАВАРА " : але ще не визначився, рашистський агент "козирний"
показать весь комментарий
30.04.2026 15:24 Ответить
Ну і хрен з ним...
показать весь комментарий
30.04.2026 15:26 Ответить
ну тоді хай робить перемирʼя, а ми його проігноруємо, і пох на *****
показать весь комментарий
30.04.2026 15:33 Ответить
Хто би сумнівався, він всі рішення приймає, даже піськова старшим по валізи особисто призначав
показать весь комментарий
30.04.2026 15:47 Ответить
 
 