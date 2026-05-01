Сибіга про "перемир’я" на 9 травня: Піар-акція і намагання Росії сподобатися американцям

Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня (День перемоги у РФ). Заяви Кремля — це чергова спроби сподобатися США.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кремль вдався до маніпуляцій

За словами Сибіги, це "чергова маніпуляція" з боку Росії.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про перемир’я з РФ на 9 травня: Путін хоче "спокійно" провести військовий парад

Міністр також зазначив, що Україна повністю віддана мирним ініціативам і неодноразово висловлювала готовність до безумовного перемир’я.

У МЗС України наголосили, що важливо зосередитись на тому, як завершити повномасштабну війну та досягти стабільного миру.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, — це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге — це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісся", - додав Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про парад у Росії без важкої техніки: Це багато говорить про перебіг війни

