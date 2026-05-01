УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ 9 травня у Росії
1 406 17

Сибіга про "перемир’я" на 9 травня: Піар-акція і намагання Росії сподобатися американцям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Україна не отримувала офіційних пропозицій від Росії щодо припинення вогню на 9 травня (День перемоги у РФ). Заяви Кремля — це чергова спроби сподобатися США.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кремль вдався до маніпуляцій

За словами Сибіги, це "чергова маніпуляція" з боку Росії.

"Це чергове намагання росіян сподобатися американцям. Показати "якийсь елемент конструктивізму". Президент України чітко сказав, що на сьогодні українська сторона жодних пропозицій від них не отримувала", - наголосив він.

Міністр також зазначив, що Україна повністю віддана мирним ініціативам і неодноразово висловлювала готовність до безумовного перемир’я.

У МЗС України наголосили, що важливо зосередитись на тому, як завершити повномасштабну війну та досягти стабільного миру.

"А ці всі якісь маніпулятивні перемир’я, які потім не дотримуються тим же, хто ініціює, росіянами, — це спроба грубого дипломатичного маневру. І друге — це піар-акція, спрямована на внутрішню аудиторію з цими парадами мракобісся", - додав Сибіга.

Що передувало?

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Найкращий мирний план - на пабєдабєсіє роз'їпти мацкву так, щоб по стінах мавзолея рідке гівно стікало.
показати весь коментар
01.05.2026 23:41 Відповісти
+3
До чого "День перемоги у РФ" до України? Якщо ми надаємо ім день припинення вогню на цей день, то маємо отримати такий самий на ту дату коли ми захочемо - наприклад, День Незалежності
показати весь коментар
01.05.2026 23:32 Відповісти
+2
Hа Червону площу не виведуть військову техніку, якою так любить хизуватися Кремль. А все через підвищений рівень «загрози з боку України».

Російське міноборони оголосило, що в цьогорічному параді також не братимуть участь вихованці військових училищ та кадетських корпусів. Таку урізану програму пояснюють «поточною оперативною ситуацією».
показати весь коментар
01.05.2026 23:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чого "День перемоги у РФ" до України? Якщо ми надаємо ім день припинення вогню на цей день, то маємо отримати такий самий на ту дату коли ми захочемо - наприклад, День Незалежності
показати весь коментар
01.05.2026 23:32 Відповісти
Та після другої порції міндічгейту подобатись американцям треба зеленському. Бо зріє катастрофа
показати весь коментар
01.05.2026 23:35 Відповісти
До чого тут одне до іншого. Новина була про рудого довбойоба, а ти вставляєш зеленого. І плюсують тобі сьогоднішні зареєстровані. Тупа ти потворне.
показати весь коментар
01.05.2026 23:57 Відповісти
потвора
показати весь коментар
01.05.2026 23:59 Відповісти
Hа Червону площу не виведуть військову техніку, якою так любить хизуватися Кремль. А все через підвищений рівень «загрози з боку України».

Російське міноборони оголосило, що в цьогорічному параді також не братимуть участь вихованці військових училищ та кадетських корпусів. Таку урізану програму пояснюють «поточною оперативною ситуацією».
показати весь коментар
01.05.2026 23:39 Відповісти
Найкращий мирний план - на пабєдабєсіє роз'їпти мацкву так, щоб по стінах мавзолея рідке гівно стікало.
показати весь коментар
01.05.2026 23:41 Відповісти
Було б чим...
показати весь коментар
01.05.2026 23:52 Відповісти
Чому ви сумніваєтесь в супрім-лідері? Ще в минулому 2025 році, побудували 3000 ракет! А вже в поточному тільки "Фаломіндічей" будується 70 штук в місяць!!!
показати весь коментар
02.05.2026 00:10 Відповісти
А що не стікало, згрібали до слідчого 9 травня.
показати весь коментар
02.05.2026 00:44 Відповісти
Маніпулюй, не маніпулюй все одно пірірасисти. Головний в цьому сумазброді куйло - велікій підор.
показати весь коментар
02.05.2026 00:41 Відповісти
Григорій Омельченко заявив що знає секретний план удару 9 травня по мавзолею . Цікава заява. Путіну чемоданов явно не хватить
показати весь коментар
02.05.2026 03:14 Відповісти
Сибіга включає дурака, або дуру. Банда Зелемського НІКОЛИ не дозволяла удари по Москвц на 9 травня. Цю мою стару тезу нещодавно підтвердив Касьянов, написавши, що він прямо пропонував поганяти москалів, на що хенерали та потужно просравшийся Бубочка ганяли самого Юрія.
показати весь коментар
02.05.2026 07:12 Відповісти
А кулі...каже пдр путін...Памятаєш Трамплін як ми на Ельбі з тобою 9 травня 1945Байдена лупцювали??? О!!!! єс ссс. Флатімір..Хто як не я все памятаю... Памятаю як я у Байдена на Ельбі відібрав 350 лярдів, які ті хотів віддати Бандері... То що??? Зеленському зателефонувати, щоб той нанагадив тобі біля Мафзолю ЧЛєніна 9 травня??? так... Дон!!! Хорошо було б...
показати весь коментар
02.05.2026 09:05 Відповісти
 
 