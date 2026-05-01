Новости Прекращение огня между Украиной и РФ 9 мая в России
1 277 17

Сибига о "перемирии" на 9 мая: Пиар-акция и попытка России понравиться американцам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Украина не получала официальных предложений от России о прекращении огня 9 мая (День Победы в РФ). Заявления Кремля — это очередная попытка понравиться США.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кремль прибег к манипуляциям

По словам Сибиги, это "очередная манипуляция" со стороны России.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перемирии с РФ на 9 мая: Путин хочет "спокойно" провести военный парад

Министр также отметил, что Украина полностью привержена мирным инициативам и неоднократно выражала готовность к безусловному перемирию.

В МИД Украины подчеркнули, что важно сосредоточиться на том, как завершить полномасштабную войну и достичь стабильного мира.

"А все эти какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются теми же, кто их инициирует, россиянами, — это попытка грубого дипломатического маневра. И второе — это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", — добавил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о параде в России без тяжелой техники: Это многое говорит о ходе войны

Что предшествовало?

Топ комментарии
+8
Найкращий мирний план - на пабєдабєсіє роз'їпти мацкву так, щоб по стінах мавзолея рідке гівно стікало.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:41 Ответить
+3
До чого "День перемоги у РФ" до України? Якщо ми надаємо ім день припинення вогню на цей день, то маємо отримати такий самий на ту дату коли ми захочемо - наприклад, День Незалежності
показать весь комментарий
01.05.2026 23:32 Ответить
+2
Hа Червону площу не виведуть військову техніку, якою так любить хизуватися Кремль. А все через підвищений рівень «загрози з боку України».

Російське міноборони оголосило, що в цьогорічному параді також не братимуть участь вихованці військових училищ та кадетських корпусів. Таку урізану програму пояснюють «поточною оперативною ситуацією».
показать весь комментарий
01.05.2026 23:39 Ответить
Та після другої порції міндічгейту подобатись американцям треба зеленському. Бо зріє катастрофа
показать весь комментарий
01.05.2026 23:35 Ответить
До чого тут одне до іншого. Новина була про рудого довбойоба, а ти вставляєш зеленого. І плюсують тобі сьогоднішні зареєстровані. Тупа ти потворне.
показать весь комментарий
01.05.2026 23:57 Ответить
потвора
показать весь комментарий
01.05.2026 23:59 Ответить
Було б чим...
показать весь комментарий
01.05.2026 23:52 Ответить
Чому ви сумніваєтесь в супрім-лідері? Ще в минулому 2025 році, побудували 3000 ракет! А вже в поточному тільки "Фаломіндічей" будується 70 штук в місяць!!!
показать весь комментарий
02.05.2026 00:10 Ответить
А що не стікало, згрібали до слідчого 9 травня.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:44 Ответить
Маніпулюй, не маніпулюй все одно пірірасисти. Головний в цьому сумазброді куйло - велікій підор.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:41 Ответить
Григорій Омельченко заявив що знає секретний план удару 9 травня по мавзолею . Цікава заява. Путіну чемоданов явно не хватить
показать весь комментарий
02.05.2026 03:14 Ответить
Сибіга включає дурака, або дуру. Банда Зелемського НІКОЛИ не дозволяла удари по Москвц на 9 травня. Цю мою стару тезу нещодавно підтвердив Касьянов, написавши, що він прямо пропонував поганяти москалів, на що хенерали та потужно просравшийся Бубочка ганяли самого Юрія.
показать весь комментарий
02.05.2026 07:12 Ответить
А кулі...каже пдр путін...Памятаєш Трамплін як ми на Ельбі з тобою 9 травня 1945Байдена лупцювали??? О!!!! єс ссс. Флатімір..Хто як не я все памятаю... Памятаю як я у Байдена на Ельбі відібрав 350 лярдів, які ті хотів віддати Бандері... То що??? Зеленському зателефонувати, щоб той нанагадив тобі біля Мафзолю ЧЛєніна 9 травня??? так... Дон!!! Хорошо було б...
показать весь комментарий
02.05.2026 09:05 Ответить
 
 