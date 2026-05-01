Сибига о "перемирии" на 9 мая: Пиар-акция и попытка России понравиться американцам

Украина не получала официальных предложений от России о прекращении огня 9 мая (День Победы в РФ). Заявления Кремля — это очередная попытка понравиться США.

Об этом во время общения с журналистами заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кремль прибег к манипуляциям

По словам Сибиги, это "очередная манипуляция" со стороны России.

"Это очередная попытка россиян понравиться американцам. Показать "какой-то элемент конструктивизма". Президент Украины четко сказал, что на сегодняшний день украинская сторона никаких предложений от них не получала", — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Украина полностью привержена мирным инициативам и неоднократно выражала готовность к безусловному перемирию.

В МИД Украины подчеркнули, что важно сосредоточиться на том, как завершить полномасштабную войну и достичь стабильного мира.

"А все эти какие-то манипулятивные перемирия, которые потом не соблюдаются теми же, кто их инициирует, россиянами, — это попытка грубого дипломатического маневра. И второе — это пиар-акция, направленная на внутреннюю аудиторию с этими парадами мракобесия", — добавил Сибига.

