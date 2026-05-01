Каллас о параде в России без тяжелой техники: Это многое говорит о ходе войны
Верховный представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала решение РФ провести парад 9 мая без тяжелой военной техники.
Об этом она заявила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мрачная математика поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат. Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России", - отметила она.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
- Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре що там техніку втрачають, але у них металевих іграшок на порядок більше 😡 і дронарі забезпечені потужно