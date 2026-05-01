Каллас о параде в России без тяжелой техники: Это многое говорит о ходе войны

Верховный представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала решение РФ провести парад 9 мая без тяжелой военной техники.

"Мрачная математика поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат. Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России", - отметила она.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.
  • Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

"Вперше за багато років парад Перемоги в Москві відбудеться без важкої військової техніки." В 23-м тоже техники практически не было. Один т34 проехал и все по сути и без авиации.
01.05.2026 09:46 Ответить
01.05.2026 09:48 Ответить
Краще б вони танки на криваву площу перед зікуратом тягнули. А не на фронт.
Добре що там техніку втрачають, але у них металевих іграшок на порядок більше 😡 і дронарі забезпечені потужно
01.05.2026 09:52 Ответить
А "дипломат ніякої", це по "каковски"? По "Гуглокацапськи"? Дипломати можуть, часом, і "прямо" говорить, що вони думають... Кацапи, в Україні, "всралися" - це вже всі зрозуміли... Готували свій "бліцкріг" десятки років, і "захлинулися" в українському чорноземі... Їх техніка, на яку вони покладали надію, стала, просто "рухомими мішенями"... І змінить це, вони, поки-що, не здатні...
01.05.2026 10:10 Ответить
Першим буде йти кацапок з таблицею : "КІЄФФ за трі дня !!!"
01.05.2026 12:10 Ответить
 
 