Каллас о параде в России без тяжелой техники: Это многое говорит о ходе войны

Верховный представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала решение РФ провести парад 9 мая без тяжелой военной техники.

Подробности

"Мрачная математика поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат. Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это о многом говорит о ходе войны для России", - отметила она.

Читайте: Еврокомиссия о визите Фицо и Вучича в РФ 9 мая: Лучше ехать в Киев, а не в Москву

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо посетит Москву и примет участие в военном параде 9 мая.

Также недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

Смотрите также: Z-блогеры сомневаются в проведении традиционного "Дня Победы" в Москве и Петербурге: "Растет угроза баллистики и крылатых ракет"