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Новости Видео 9 мая в России
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Z-блогеры сомневаются в проведении традиционного "Дня Победы" в Москве и Петербурге: "Растет угроза баллистики и крылатых ракет". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой двое российских пропагандистов обсуждают радикальные изменения в планах празднования "Дня Победы" в крупнейших городах РФ. По их словам, традиционные военные парады 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге в этом году могут не состояться в привычном формате или будут отменены вовсе. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ключевые тезисы из обсуждения оккупантов:

  • Отмена подготовки: Участникам парадных расчетов, которых вызвали из разных воинских частей, приказали "собирать вещи" и возвращаться в пункты постоянной дислокации (ППД). Тренировки, которые должны были состояться в ближайшее время, отменены.

  • Отсутствие авиации: По имеющейся у пропагандистов информации, воздушная часть парада полностью отменена. Максимум, на что рассчитывают в Кремле — пролет пилотажных групп.

  • Изменение характера угрозы: Если раньше основной опасностью считались украинские беспилотники, то сейчас российское командование всерьез опасается новых дальнобойных ракет. По словам Z-блогеров, мощность, скорость и вероятность поражения такими ракетами намного выше, чем у дронов.

  • Время подлета: Пропагандисты отмечают, что новое украинское вооружение способно достичь Москвы за 10–30 минут, что делает проведение массовых мероприятий с участием военного руководства слишком рискованным.

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Следует отметить, что в случае полной отмены наземной части парада с военной техникой, это произойдет впервые за последние десятилетия. Ситуация свидетельствует о том, что даже в глубоком тылу РФ (включая Москву, Петербург и Казань) захватчики больше не чувствуют себя в безопасности.

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демилитаризация (42) День Победы (1206) пропаганда (3804) ракеты (4048) баллистические ракеты (615) ракета Фламинго (31)
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Топ комментарии
+11
Там дядя Сі стояв і прикривав..і ніхто б не ризикнув вдарити в цей момент..навіть Ізраїль по терористичному угрупованню
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09.04.2026 10:03 Ответить
+9
Два фріка-нациста в пєчалі.
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09.04.2026 09:49 Ответить
+8
Кацапи, та інша блювотина людства з тавром "росиянин", святкуйте свій день пабьеді разом з Кобзоном.
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09.04.2026 09:56 Ответить

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