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Новини Відео 9 травня у Росії
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Z-блогери сумніваються у проведенні традиційного "Дня Побєди" у Москві і Петербурзі: "Растет угроза баллистики и крылатых ракет". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому двоє російських пропагандистів обговорюють критичні зміни у планах святкування "Дня Побєди" в найбільших містах РФ. За їхніми словами, традиційні військові паради 9 травня у Москві та Санкт-Петербурзі цього року можуть не відбутися у звичному форматі або будуть скасовані взагалі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ключові тези з обговорення окупантів:

  • Скасування підготовки: Учасникам парадних розрахунків, яких викликали з різних військових частин, наказали "збирати манатки" та повертатися до пунктів постійної дислокації (ППД). Тренування, що мали відбутися найближчим часом, скасовані.

  • Відсутність авіації: За наявною у пропагандистів інформацією, повітряна частина параду повністю відмінена. Максимум, на що розраховують у Кремлі - проліт пілотажних груп.

  • Зміна характеру загрози: Якщо раніше основною небезпекою вважалися українські безпілотники, то зараз російське командування всерйоз побоюється нових далекобійних ракет. За словами Z-блогерів, потужність, швидкість та ймовірність ураження такими ракетами набагато вища за дрони.

  • Час підльоту: Пропагандисти зазначають, що нове українське озброєння здатне досягти Москви за 10–30 хвилин, що робить проведення масових заходів із залученням військового керівництва надто ризикованим.

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Слід зазначити, що у разі повної відміни наземної частини параду з військовою технікою, це станеться вперше за останні десятиліття. Ситуація свідчить про те, що навіть у глибокому тилу РФ (включно з Москвою, Петербургом та Казанню) загарбники більше не почуваються у безпеці.

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Автор: 

демілітаризація (21) День Перемоги (456) пропаганда (2954) ракети (4505) балістичні ракети (646) ракета Фламінго (32)
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Топ коментарі
+11
Там дядя Сі стояв і прикривав..і ніхто б не ризикнув вдарити в цей момент..навіть Ізраїль по терористичному угрупованню
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09.04.2026 10:03 Відповісти
+9
Два фріка-нациста в пєчалі.
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09.04.2026 09:49 Відповісти
+8
Кацапи, та інша блювотина людства з тавром "росиянин", святкуйте свій день пабьеді разом з Кобзоном.
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09.04.2026 09:56 Відповісти

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