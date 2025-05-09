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Новини 9 травня у Росії
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Урочистості з нагоди 9 травня в Москві - це жалюгідна подія, якою намагаються виправдати жорстокі злочини Росії, - Науседа

Гітанас Науседа про парад у Москві

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Росія намагається виправдати свої злочини на святкуванні Дня Перемоги в п'ятницю, а це варте тільки презирства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Ми бачимо, що Росія намагається організувати фарс з нагоди 9 травня. Бачимо по главах країн, які там зібралися, що це буде жалюгідна подія, на якій спробують виправдати свої злочини і представити їх як велику справу. Залишається тільки шкодувати", - сказав Науседа.

Департамент державної безпеки Литви  попереджає, що напередодні 9 травня російські спецслужби можуть організувати провокації та інформаційні атаки. У ДДБ стверджують, що в останні місяці радикальна риторика, спрямована проти Литви та інших країн Балтії з боку представників і пропагандистів кремлівського режиму, посилилася.

"Поза всяким сумнівом (у Литві) ми готуємося до можливих провокацій. Є фактор несподіванки. Однак, повірте, служби працюють і, сподіваюся, якісно виконають свою роботу", - зауважив він.

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про візит Вучича у Москву: Всі ці візити залишаються на совісті тих, хто готовий стояти поруч із Путіним, який веде війну зараз

Автор: 

парад (390) росія (65415) Науседа Гітанас (339)


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Правильно потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, прохачі грошей і його шеф сі, зі своїми васалами. Як Эрдоган дозволив своїм васалам, тут загадка. Хоча ні, Азербайджану він дозволу не дав
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09.05.2025 09:52 Відповісти
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09.05.2025 10:00 Відповісти
Член КПРС із 1988 року Науседа дуже невдоволений.
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09.05.2025 10:03 Відповісти
Це він підривав комуняцьку ідеологію з середини
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09.05.2025 10:08 Відповісти
А зараз що він підриває з середини?
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09.05.2025 11:22 Відповісти
У росії тільки й залишилось, що пишатись розмірами території та перемогою, до якої вона ******* не має жодного відношення.
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09.05.2025 10:24 Відповісти
Цю жалюгідну подію забезпечує наш потужний фельдмаршал Зеленський. Чистое небо для вас, дарагіє рассіяне!!! Ну, за дєдов.
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09.05.2025 10:17 Відповісти
кацапня не панікуйте , до вас летить Песець
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09.05.2025 10:22 Відповісти
 
 