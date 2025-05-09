Урочистості з нагоди 9 травня в Москві - це жалюгідна подія, якою намагаються виправдати жорстокі злочини Росії, - Науседа

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Росія намагається виправдати свої злочини на святкуванні Дня Перемоги в п'ятницю, а це варте тільки презирства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Ми бачимо, що Росія намагається організувати фарс з нагоди 9 травня. Бачимо по главах країн, які там зібралися, що це буде жалюгідна подія, на якій спробують виправдати свої злочини і представити їх як велику справу. Залишається тільки шкодувати", - сказав Науседа.

Департамент державної безпеки Литви попереджає, що напередодні 9 травня російські спецслужби можуть організувати провокації та інформаційні атаки. У ДДБ стверджують, що в останні місяці радикальна риторика, спрямована проти Литви та інших країн Балтії з боку представників і пропагандистів кремлівського режиму, посилилася.

"Поза всяким сумнівом (у Литві) ми готуємося до можливих провокацій. Є фактор несподіванки. Однак, повірте, служби працюють і, сподіваюся, якісно виконають свою роботу", - зауважив він.

9 травня у Росії

Нагадаємо, до Москви вже прилетів президент Сербії Александр Вучич. У Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір, тому на шляху до Москви його літак сів у Баку.

Ще раніше до РФ прилетів президент Венесуели Ніколас Мадуро, лідер Бразилії Лула да Сілва і голова Куби Мігель Діас-Канель.

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви, щоб відвідати військовий парад 9 травня.

Також повідомлялося, що депутати Європарламенту від лівопопулістської партії "Союз Сари Вагенкнехт" зібралися у Москву на парад до 9 травня. Разом з ними поїдуть ще троє євродепутатів - з Чехії, Кіпру та Словаччини.

Водночас до Москви не приїдуть президент Азербайджану Ільхам Алієв, а також лідер Лаосу — причини не уточнили. Раніше в Кремлі заявляли, що чекають у Москві понад 20 іноземних лідерів.

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