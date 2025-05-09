РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13705 посетителей онлайн
Новости 9 мая в России
1 233 9

Торжества по случаю 9 мая в Москве — это жалкое событие, которым пытаются оправдать жестокие преступления России, — Науседа

Гитанас Науседа о параде в Москве

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Россия пытается оправдать свои преступления на праздновании Дня Победы в пятницу, а это стоит только презрения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Мы видим, что Россия пытается организовать фарс по случаю 9 мая. Видим по главам стран, которые там собрались, что это будет жалкое событие, на котором попытаются оправдать свои преступления и представить их как великое дело. Остается только сожалеть", - сказал Науседа.

Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает, что накануне 9 мая российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки. В ДГБ утверждают, что в последние месяцы радикальная риторика, направленная против Литвы и других стран Балтии со стороны представителей и пропагандистов кремлевского режима, усилилась.

"Вне всякого сомнения (в Литве) мы готовимся к возможным провокациям. Есть фактор неожиданности. Однако, поверьте, службы работают и, надеюсь, качественно выполнят свою работу", - отметил он.

9 мая в России

Напомним, в Москву уже прилетел президент Сербии Александр Вучич. В России из-за атаки беспилотников 7 мая закрывали воздушное пространство, поэтому на пути в Москву его самолет сел в Баку.

Еще раньше в РФ прилетел президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Лула да Силва и глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, чтобы посетить военный парад 9 мая.

Также сообщалось, что депутаты Европарламента от левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт" собрались в Москву на парад к 9 мая. Вместе с ними поедут еще трое евродепутатов - из Чехии, Кипра и Словакии.

В то же время в Москву не приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидер Лаоса - причины не уточнили. Ранее в Кремле заявляли, что ждут в Москве более 20 иностранных лидеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о визите Вучича в Москву: Все эти визиты остаются на совести тех, кто готов стоять рядом с Путиным, который ведет войну сейчас

Автор: 

парад (647) россия (95702) Науседа Гитанас (268)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно потрібно говорити не вісімдесятиріччя перемоги, а вісімдесятиріччя захоплення фашистських ідеологій ху....лостаном. На шабаш в ху....лостан прибули ті, хто в повній залежності від ху....ла, прохачі грошей і його шеф сі, зі своїми васалами. Як Эрдоган дозволив своїм васалам, тут загадка. Хоча ні, Азербайджану він дозволу не дав
показать весь комментарий
09.05.2025 09:52 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2025 10:00 Ответить
Член КПРС із 1988 року Науседа дуже невдоволений.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:03 Ответить
Це він підривав комуняцьку ідеологію з середини
показать весь комментарий
09.05.2025 10:08 Ответить
А зараз що він підриває з середини?
показать весь комментарий
09.05.2025 11:22 Ответить
У росії тільки й залишилось, що пишатись розмірами території та перемогою, до якої вона ******* не має жодного відношення.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:24 Ответить
Цю жалюгідну подію забезпечує наш потужний фельдмаршал Зеленський. Чистое небо для вас, дарагіє рассіяне!!! Ну, за дєдов.
показать весь комментарий
09.05.2025 10:17 Ответить
кацапня не панікуйте , до вас летить Песець
показать весь комментарий
09.05.2025 10:22 Ответить
 
 