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Fire Point показала перше випробування нової балістичної ракети FP-7. ВIДЕО

У компанії Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету "Фламінго", показала перші випробування вітчизняної балістичної ракети FP-7.

Кадри випробування ракети опублікував головний конструктор та співвласник Fire Point Денис Штілерман, інформує Цензор.НЕТ.

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FP-7 — це балістична ракета класичної архітектури, яка призначена для оперативного ураження цілей ворога на середніх дистанціях.

Відомі характеристики FP-7

Ракета має дальність ураження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Запуск з наземної платформи дозволяє їй адаптуватися до умов різних місій. Ракета має інерціальну систему навігації.

Основні технічні характеристики ракети FP-7:

  • Висота польоту: 65 км

  • Маса бойової частини: до 150 кг

  • Швидкість: 4,4 Маха

  • Максимальний час польоту: 4,2 хв

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Fire Point показала момент запуску ракет "Фламінго" по арсеналу ГРАУ РФ у Волгоградській області. ВIДЕО

Разом із нею також розробляли FP-9 з дальністю до 855 кілометрів і бойовим навантаженням 800 кілограмів для ураження цілей у глибокому тилу.

Ракета є "клоном" 48Н6

За аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета FP-7 є "клоном", як заявили самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400. Однак FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом.

Також читайте: Українська зброя домінує на фронті: 76% закупівель — у вітчизняних виробників, - Шмигаль

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випробування (416) ракети (4443) балістичні ракети (602) Fire Point (32)
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Топ коментарі
+32
На маскву тільки двушки, панімать нада!
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27.02.2026 18:36 Відповісти
+28
А де наші балістичні ракети Сапсан (дальність до 500 км), програма по розвитку яких була зупинена зеленим покидьком у 2019? Потім у 2022 роботи продовжили і зелене рило варнякало ще в серпні 2024 що Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету Сапсан. Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів Зеленський. Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. https://militarnyi.com/uk/news/********-uspishno-vyprobuvala-pershu-balistychnu-raketu-zelenskyj/ Тож де наш такетний балістичний комплекс Сапсан ??? Чи його навмисно знов пригальмували, щоб МО дочекалося оцих Фламіндічей і почало їх закуповувати, замість пригальмованих Сапсанів, які ще в 2024 можна було ставити в серійне виробництво?
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27.02.2026 18:50 Відповісти
+23
Це все офігєнно. В мене лише одне питання - а Нептун тепер всьо? Всі гроші пішли на Фламіндіча, а Коростельов нажаль не входить до списку Вартала-95? Вільха і Грім пішли разом з Нептуном з тих самих причини?
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27.02.2026 18:37 Відповісти
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Вопрос в бабках. Чем больше ракета - тем она дороже и тем дольше ее строить. Есть цели где не нужно использовать огромную ракету - выгоднее влупить несколькими дешевыми. Опять же - большую ракету легче перехватить.
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27.02.2026 19:02 Відповісти
Балистику как раз сложно перехванивать. Неважно какую, большую или нет.
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27.02.2026 19:16 Відповісти
Естественно. Кацапы даже часть ракет хаймарсов перехватывают, но сделать это значительно сложнее, и перехват баллистики при помощи ракет с поражающими элементами неэффективен. Петриоты сбивают баллистику прямым попаданием перехватчика в ракету, что при тех встречных скоростях куда энергетичнее чем взрыв взрывчатки. Но маленькую баллистическую ракету перехватывать сложнее как минимум потому что у нее меньше отражающая радиоволны поверхность, и вовремя ее заметить сложнее чем огроменную дуру. В любом случае нужны ракеты для всяких целей, те же Хаймарсы неизвестно кто использует по энергетике БНР только потому что ничего более мощного нет, но с другой стороны если разведка нашла например артиллерийскую позицию с гаубицей д-30 - отправлять туда дорогущую баллистику с боеголовкой под пол-тонны - нерационально. Туда полетит Хаймарс.
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28.02.2026 11:23 Відповісти
ви ще не бачили FP-9 - дальність 900 ,бойова частина 1000 кг
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27.02.2026 18:39 Відповісти
Ви бачили?????
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27.02.2026 21:27 Відповісти
Так випробували би десь на єлабугу наприклад
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27.02.2026 18:40 Відповісти
пишуть шо бойове випробування
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27.02.2026 18:42 Відповісти
ATACAMS, які нам дав бідон, мали максимальну дальність 165 км та касетну бойову частину. FP 7 детить до 200 км та має фугасну БЧ.
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27.02.2026 18:52 Відповісти
оо, ще один ехксперт виліз з дивану, порівнює іскандер з цією ракетою, голову включи, FP-7 це дешевший аналог атакамс, а аналог іскандера, це буде FP-9, яка буде на 800 км та 800 кг бойова частина
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27.02.2026 19:11 Відповісти
Це добре але FP-9 краще. Тоді буде москоу гуд бай.
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27.02.2026 18:41 Відповісти
До 200 км. тощо. ТТХ не вражають. А коштує мабуть як "Мінітмен 3". Гора народила мишу.
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27.02.2026 18:42 Відповісти
ЗЕ ПРИДУМАВ НОВИЙ ТИП ВІЙНИ!!! ГЕНІЙ

- спочатку показує відео щоб ворог точно знав
- бажано ще фоточки заводів
- бажано точні параментри щоб АІ вичислив усі заводи виробники
- бажано ще більше даних

....НІЯКОЇ МОВЧАНКИ ЧИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ - тільки хардкор
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27.02.2026 18:44 Відповісти
я так розумію хтось дістався архівів та тех документації ПівденМаша?
фактично ці ракети побудовані всі на старих доробках, хоча й дієвих. якщо дешево і просто штампувати ракети, то кошмарить Білгород, курськ, і решту раша прифронтових за милу душу.. їх пускові іскандери теж близько підбираються..
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27.02.2026 18:45 Відповісти
А це погано?
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27.02.2026 18:53 Відповісти
а я десь кажу що це погано?
пізно - так)
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27.02.2026 18:56 Відповісти
Уточнив.
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27.02.2026 19:05 Відповісти
Це копія С-400 і нею можна користуватися БЕЗ ДЕБІЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ. Щоб виносити склади та КП недалеко від ЛБЗ підійде.
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27.02.2026 18:54 Відповісти
Почему копия? У этих ракет разные задачи - у ракеты ПВО очень большая скорость чтобы как можно быстрее оказаться в расчетной точке встречи. Чтобы обеспечить большую скорость при малом времени работы ракетного двигателя - у тебя должна быть большая удельная тяга плюс прочный корпус который бы выдерживал ускорение при старте. Это все крадет полезную нагрузку, то есть вес боевой части. Плюс в зенитной ракете - если мы не говорим о ракетах которые попадают непосредствено в цель и уничтожают ее кинетическим ударом - в ней вес взрывчатого вещества не есть поражающим фактором, его задача разбросать вокруг центра взрыва - хотя там конечно расположение расчитаного заранее - поражающие элементы, которые уже и должны поразить летящую цель. В итоге получаем что ракета дорогая, очень быстрая, маломощная и обладает относительно небольшим поражающим действием по наземным объектам. Короче - зенитными ракетами пулять по земле кроме совка и его последователей в голову никому не приходило, потому что это тупо дорого. От меня такая в километре прилетела, дырка 2 метра и метр глубиной, и заборы посекло, и то незначильно - основная часть поражающих элементов в земле остались.
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27.02.2026 19:09 Відповісти
Ви вирішили з головним констуктором посперечатися? Дарма. Він саме так її і називав - "копія С-400". FP 7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400. Єдина відмінність - система наведення та обладнання управління польотом. ТТХ FP7 не є таємницею: дальність - 200 км, швидкість - 1500 м/с, бойова частина - 150 кг, кругове ймовірне відхилення від цілі - близько 14 метрів.
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27.02.2026 19:20 Відповісти
Певна логіка у коменті Dmitry Begemotovich є.
Він про "Швидкість: 4,4 Маха", яка потрібна зенітним ракетам. А тут малий радіус дії і малий БК.
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28.02.2026 13:14 Відповісти
С400 это ракета ПВО, *****.
А это ударная для наземных целей.
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27.02.2026 19:18 Відповісти
А коли кацапи обстрілюють Харків С-300 або С-400, то це що???

https://www.youtube.com/watch?v=9s6nMg24UnY
https://tsn.ua/exclusive/15-udariv-raketami-s-300-scho-vidomo-pro-masovanu-ataku-rf-na-harkiv-kilkist-zhertv-ta-poranenih-2584929.html
https://suspilne.media/kharkiv/745835-rosijska-armia-vdarila-s-300-po-harkovu-vveceri-14-travna-naslidki-vlucanna/

*****.
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27.02.2026 19:25 Відповісти
Це як забивати цвяхи мікроскопом. В ракет ПВО нема великої кількості вибухівки.
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28.02.2026 01:07 Відповісти
Тут і зараз у нас є кращий варіант? Відповідь: немає. Отже користуємося тим, що є.

І, до речі, невдовзі Firepoint обіцяли FP-9 - ще одну балістичну ракету з набагато більшим радіусом дії та бойовою частиною.

Це лише початок. Головне, що балістику ми навчилися робити. А далі можна її вдосконалювати і випускати на її основі ********* та потужніші ракети.
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28.02.2026 07:27 Відповісти
А если не хватает молотков, а на складах х...ва туча устаревших микроскопов?
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28.02.2026 13:55 Відповісти
Вот куда следующие миллиарды пойдут. Прогнозировал гиперзвуковую "Какаду" и сел в лужу(.
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27.02.2026 18:47 Відповісти
Феір поінт це ніби лапотний Голівуд, а не Пентагон
Так я розумію ?
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27.02.2026 18:47 Відповісти
Так. Удари фламінго по рашці - це все кіно і українська пропаганда.
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28.02.2026 10:04 Відповісти
А де наші балістичні ракети Сапсан (дальність до 500 км), програма по розвитку яких була зупинена зеленим покидьком у 2019? Потім у 2022 роботи продовжили і зелене рило варнякало ще в серпні 2024 що Україна успішно випробувала першу вітчизняну балістичну ракету Сапсан. Про це під час форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів Зеленський. Він привітав із цим вітчизняний оборонно-промисловий комплекс. https://militarnyi.com/uk/news/********-uspishno-vyprobuvala-pershu-balistychnu-raketu-zelenskyj/ Тож де наш такетний балістичний комплекс Сапсан ??? Чи його навмисно знов пригальмували, щоб МО дочекалося оцих Фламіндічей і почало їх закуповувати, замість пригальмованих Сапсанів, які ще в 2024 можна було ставити в серійне виробництво?
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27.02.2026 18:50 Відповісти
За Сапсан бюджетні кошти треба відправляти на державне підприємсвто, а за Фламіндічі - штілерманам, цукерманам та іншим шекельманам.
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28.02.2026 10:19 Відповісти
То де ракети держ. підприємств ? 4 роки війни пройшло ?
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28.02.2026 13:16 Відповісти
Про "Нептун" що-небудь чув?
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28.02.2026 13:30 Відповісти
розраб "Луч"

А інші де ?
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28.02.2026 13:41 Відповісти
Цікаве питання. Але відповідь на нього має давати саме зелена влада, чому за 7 років не зробили жодної балістичної ракети.
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28.02.2026 14:10 Відповісти
Бєлгород, спіш?
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27.02.2026 18:55 Відповісти
як гарно! на які студії знімали? на 95...
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27.02.2026 18:57 Відповісти
Як кажуть, інтєрєсна дєвкі пляшут. Великі ракетні розробники роками йдуть до виготовлення ракет, а тут квартальні сценаристи на рік щось збацали і вже воно взлітає і навіть кудись долітає. Викликає великий сумнів
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27.02.2026 18:58 Відповісти
Раніше все робили за готовими кресленнями совкових ракет (вільха, нептун і т.д.). Головна проблема напевно двигуни.
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27.02.2026 19:09 Відповісти
Роками, ну якщо з нуля розробляти.
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27.02.2026 19:22 Відповісти
ти ********, у квартальні сценарісти, Fire Point зараз всіх кращих українських інженерів до себе забрала і платить їм великі зп
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27.02.2026 20:12 Відповісти
Фламинго уже расхерачила все дальние тылы путина,теперь эта добьет все на ближних тылах и можно объявлять перемогу.
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27.02.2026 18:58 Відповісти
***** які довбойоби тупі коментують, жах
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27.02.2026 19:08 Відповісти
Не коментуй
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27.02.2026 21:30 Відповісти
офігенно, а там ще FP-9 на підході!
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27.02.2026 19:03 Відповісти
росія такими ракетами від с-300 обстрілювала прфронтові міста аж з 2022 р.
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27.02.2026 19:05 Відповісти
Ситуація з громадянством Дениса Штілермана (власника компанії Fire Point та розробника ракети «Фламінго») є предметом його власних публічних пояснень та певних журналістських розслідувань.
Ось основні факти, відомі на 2026 рік:
Наявність у минулому: Штілерман підтверджував у інтерв'ю (зокрема Наталії Мосейчук та Radio NV), що раніше мав два громадянства - українське та російське. За його словами, російський паспорт він отримав «автоматично» у 1991 році, оскільки на момент розпаду СРСР був прописаний у гуртожитку Московського фізико-технічного інституту.
Втрата російського громадянства: За твердженням самого Штілермана, у 2016 році влада РФ позбавила його російського громадянства. Він пов'язує це зі своєю активною участю у Майдані, допомогою АТО та публічною критикою російського режиму.
Питання прізвища: Журналісти звертали увагу, що в Росії він був відомий під прізвищем Данилов. Сам Штілерман пояснював зміну прізвища поверненням до свого справжнього коріння.
Критика та сумніви: Деякі медіа (наприклад, «Останній Бастіон») висловлювали сумніви щодо його версії подій, зазначаючи, що він міг брати участь у судових процесах у РФ навіть після 2022 року. Проте офіційних підтверджень того, що він залишається чинним громадянином Росії, наразі немає.
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27.02.2026 19:06 Відповісти
Могу рассказать такую историю в тему - мой племянник в те же времена учился в том же физтехе. Так вот не россиянам вместо военной кафедры организовали какие-то бизнес-экономические курсы.
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28.02.2026 14:02 Відповісти
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27.02.2026 19:07 Відповісти
11 жовтня, 2025, 10:35 "Зараз https://zn.ua/ukr/UKRAINE/virobnik-ukrajinskikh-droniv-pratsjuje-nad-tim-abi-joho-virobi-mohli-obijti-ppo-ta-atakuvati-moskvu.html компанія Fire Point виробляє дві-три крилаті ракети "Фламінго" на день." (С) zn.ua
десь валяються в середньому 350 ракет...
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27.02.2026 19:15 Відповісти
Этот вопрос уже "решен." По заявлению Зеленского "завод-изготовитель Фламинго подвергся удару противника". Ждать и надеяться, как завещал А.Дюма("Граф Монте-Кристо").
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27.02.2026 19:33 Відповісти
Зрадойоби уже обісралися з Фламінго.
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27.02.2026 19:29 Відповісти
Єдиний критерій ефективності Фламінго є звільнені українські території. Скільки вже звільнили?
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27.02.2026 19:38 Відповісти
Територiю звiльняє пiхота та танки.
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27.02.2026 22:11 Відповісти
На черзі "паляниця" і "пекло". Довгий нептун та скорочений нептун вийдуть в наступному місяці
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27.02.2026 19:38 Відповісти
Ну нарешті зняйлися з гальмів!!!
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27.02.2026 19:32 Відповісти
Fire Point показала перше випробування нової балістичної ракети FP-7. FP-7 є "клоном", як заявили самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400 https://videos.cnscdn.com/1/6/a/1/16a1885b2b2cf2a9ac651a308d5190fa/original.mp4

Оцей радянський примітив банда Зеленського демонструє країні замість РК-360МЦ «Нептун», ОТРК "Гром-2 і РСЗВ "Вільха" ?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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27.02.2026 19:32 Відповісти
***** ну ти тупий, це нова ракета, та вся начинка та електроника *******, с-400 взяли як конструктивну частину перевірену часом, тому що у нас немає часу 5 років розробляти нову
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27.02.2026 20:11 Відповісти
У нас були готові балістичні ракети ще 5-ть років тому. Їх просто потрібно було поставити на конвеєр та максимально масштабувати.
Зараз ми втратили купу часу та грошей на розробку, ще піди знай скільки вони там крадуть на кожній і що там за "електроніка".
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27.02.2026 21:05 Відповісти
Балаболістична зброя від кума і роботадавця голобородькі, - героя України і відмінного фінансиста міндіча де Кібуц
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27.02.2026 19:37 Відповісти
На фламінго украли грошей мільярди і зробили 10 штук, на цій теж штілєрмани мільярдерами стануть. Тільки КБ Южне, яке "Сатану" робило не змогло своїм досвідом прислужити обороні України. ДумайТЕ.
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27.02.2026 19:57 Відповісти
нагадує Іран, 1962 рік
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27.02.2026 20:22 Відповісти
очередное ляля в потштучном экземпляре. Через полгода парц пусков и новый видос
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27.02.2026 20:42 Відповісти
Це все класно, цікавить де вільха поділась?
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27.02.2026 20:55 Відповісти
що ж так місцеву "публіку" кумарить всяка згадка ракети у назві яких слово "Фламінго"? відповідь знають усі!
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27.02.2026 22:15 Відповісти
Майстри піару.
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27.02.2026 22:51 Відповісти
Очередное фламинго) Даже не буду спрашивать какой паспорт у Штиллермана))
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27.02.2026 23:32 Відповісти
Чорнозем, снігу нема. Де і коли це знімали?
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28.02.2026 01:28 Відповісти
в криму)
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28.02.2026 02:35 Відповісти
Невже хтось вірить ще в цю брехню? Люди, схаменіться, при владі кіношники! Вони вам , що захочете знімуть.
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28.02.2026 09:50 Відповісти
Ти з якої криївки строчиш ?
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28.02.2026 13:19 Відповісти
Потужно...
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28.02.2026 14:10 Відповісти
Надо бить по москве и война очень быстро закончится, там живёт избиратель путина.
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28.02.2026 12:44 Відповісти
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