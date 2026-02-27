Fire Point показала перше випробування нової балістичної ракети FP-7. ВIДЕО

У компанії Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету "Фламінго", показала перші випробування вітчизняної балістичної ракети FP-7.

Кадри випробування ракети опублікував головний конструктор та співвласник Fire Point Денис Штілерман, інформує Цензор.НЕТ.

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FP-7 — це балістична ракета класичної архітектури, яка призначена для оперативного ураження цілей ворога на середніх дистанціях.

Відомі характеристики FP-7

Ракета має дальність ураження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Запуск з наземної платформи дозволяє їй адаптуватися до умов різних місій. Ракета має інерціальну систему навігації.

Основні технічні характеристики ракети FP-7:

Висота польоту: 65 км

Маса бойової частини: до 150 кг

Швидкість: 4,4 Маха

Максимальний час польоту: 4,2 хв

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Разом із нею також розробляли FP-9 з дальністю до 855 кілометрів і бойовим навантаженням 800 кілограмів для ураження цілей у глибокому тилу.

Ракета є "клоном" 48Н6

За аеродинамічним компонуванням і принципами керування ракета FP-7 є "клоном", як заявили самі виробники, радянських ракет 48Н6, які Росія нині використовує у своїх ЗРК С-400. Однак FP-7 має відмінності в системі наведення та апаратурі управління польотом.

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