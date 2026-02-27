Fire Point показала первое испытание новой баллистической ракеты FP-7. ВИДЕО

Компания Fire Point, которая производит украинскую крылатую ракету "Фламинго", показала первые испытания отечественной баллистической ракеты FP-7.

Кадры испытания ракеты опубликовал главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман, сообщает Цензор.НЕТ.

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FP-7 — это баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для оперативного поражения целей противника на средних дистанциях.

Известные характеристики FP-7

Ракета имеет дальность поражения до 200 километров, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Запуск с наземной платформы позволяет ей адаптироваться к условиям различных миссий. Ракета имеет инерциальную систему навигации.

Основные технические характеристики ракеты FP-7:

Высота полета: 65 км

Масса боевой части: до 150 кг

Скорость: 4,4 Маха

Максимальное время полета: 4,2 мин

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Вместе с ней также разрабатывали FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой нагрузкой 800 килограммов для поражения целей в глубоком тылу.

Ракета является "клоном" 48Н6

По аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является "клоном", как заявили сами производители, советских ракет 48Н6, которые Россия сейчас использует в своих ЗРК С-400. Однако FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом.

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