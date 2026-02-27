Fire Point показала первое испытание новой баллистической ракеты FP-7. ВИДЕО
Компания Fire Point, которая производит украинскую крылатую ракету "Фламинго", показала первые испытания отечественной баллистической ракеты FP-7.
Кадры испытания ракеты опубликовал главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман, сообщает Цензор.НЕТ.
FP-7 — это баллистическая ракета классической архитектуры, предназначенная для оперативного поражения целей противника на средних дистанциях.
Известные характеристики FP-7
Ракета имеет дальность поражения до 200 километров, максимальную скорость 1500 м/с и круговое отклонение 14 метров. Запуск с наземной платформы позволяет ей адаптироваться к условиям различных миссий. Ракета имеет инерциальную систему навигации.
Основные технические характеристики ракеты FP-7:
- Высота полета: 65 км
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Масса боевой части: до 150 кг
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Скорость: 4,4 Маха
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Максимальное время полета: 4,2 мин
Вместе с ней также разрабатывали FP-9 с дальностью до 855 километров и боевой нагрузкой 800 килограммов для поражения целей в глубоком тылу.
Ракета является "клоном" 48Н6
По аэродинамической компоновке и принципам управления ракета FP-7 является "клоном", как заявили сами производители, советских ракет 48Н6, которые Россия сейчас использует в своих ЗРК С-400. Однако FP-7 имеет отличия в системе наведения и аппаратуре управления полетом.
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....НІЯКОЇ МОВЧАНКИ ЧИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ - тільки хардкор
фактично ці ракети побудовані всі на старих доробках, хоча й дієвих. якщо дешево і просто штампувати ракети, то кошмарить Білгород, курськ, і решту раша прифронтових за милу душу.. їх пускові іскандери теж близько підбираються..
пізно - так)
Він про "Швидкість: 4,4 Маха", яка потрібна зенітним ракетам. А тут малий радіус дії і малий БК.
А это ударная для наземных целей.
https://www.youtube.com/watch?v=9s6nMg24UnY
https://tsn.ua/exclusive/15-udariv-raketami-s-300-scho-vidomo-pro-masovanu-ataku-rf-na-harkiv-kilkist-zhertv-ta-poranenih-2584929.html
https://suspilne.media/kharkiv/745835-rosijska-armia-vdarila-s-300-po-harkovu-vveceri-14-travna-naslidki-vlucanna/
*****.
І, до речі, невдовзі Firepoint обіцяли FP-9 - ще одну балістичну ракету з набагато більшим радіусом дії та бойовою частиною.
Це лише початок. Головне, що балістику ми навчилися робити. А далі можна її вдосконалювати і випускати на її основі ********* та потужніші ракети.
Так я розумію ?
А інші де ?
Ось основні факти, відомі на 2026 рік:
Наявність у минулому: Штілерман підтверджував у інтерв'ю (зокрема Наталії Мосейчук та Radio NV), що раніше мав два громадянства - українське та російське. За його словами, російський паспорт він отримав «автоматично» у 1991 році, оскільки на момент розпаду СРСР був прописаний у гуртожитку Московського фізико-технічного інституту.
Втрата російського громадянства: За твердженням самого Штілермана, у 2016 році влада РФ позбавила його російського громадянства. Він пов'язує це зі своєю активною участю у Майдані, допомогою АТО та публічною критикою російського режиму.
Питання прізвища: Журналісти звертали увагу, що в Росії він був відомий під прізвищем Данилов. Сам Штілерман пояснював зміну прізвища поверненням до свого справжнього коріння.
Критика та сумніви: Деякі медіа (наприклад, «Останній Бастіон») висловлювали сумніви щодо його версії подій, зазначаючи, що він міг брати участь у судових процесах у РФ навіть після 2022 року. Проте офіційних підтверджень того, що він залишається чинним громадянином Росії, наразі немає.
десь валяються в середньому 350 ракет...
Оцей радянський примітив банда Зеленського демонструє країні замість РК-360МЦ «Нептун», ОТРК "Гром-2 і РСЗВ "Вільха" ?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Зараз ми втратили купу часу та грошей на розробку, ще піди знай скільки вони там крадуть на кожній і що там за "електроніка".