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ВМС показали пуски ракет "Нептун" по захопленій платформі "Сиваш". ВIДЕО

Військово-Морські Сили ЗСУ спільно із Силами безпілотних систем (СБС) провели масштабну операцію з ліквідації чергового об'єкта ворога у акваторії Чорного моря. Об'єктом атаки стала бурова установка "Сиваш", яку окупанти перетворили на важливий логістичний та розвідувальний вузол. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюдненому відео зафіксовано кадри бойової роботи різних родів військ. Зокрема, на початку запису продемонстровано запуски крилатих ракет з берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун", які поцілили в платформу.

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ВМС (1470) ракети (4499) Чорне море (1714) Сили безпілотних систем (573)
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Топ коментарі
+19
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07.04.2026 10:20 Відповісти
+10
кацап ти засвітився)))
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07.04.2026 10:33 Відповісти
+8
Скоріш за все, бурова платформа "Сиваш" використовувалась противником головним чином для розміщення обладнання з ретрансляції сигналів керування "шахедами", що завдають ударів по Одесі і області.
Чи був результативним цей нічний наліт дефіцитними ракетами буде зрозуміло через деякий час по ефективності роботи нашої ППО.
А от використання дорогих БЕКів в якості камікадзе для удару по стояках платформи викликає здивування, бо це як слону дробина.
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07.04.2026 10:49 Відповісти

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