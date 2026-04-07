ВМС показали пуски ракет "Нептун" по захопленій платформі "Сиваш". ВIДЕО

Військово-Морські Сили ЗСУ спільно із Силами безпілотних систем (СБС) провели масштабну операцію з ліквідації чергового об'єкта ворога у акваторії Чорного моря. Об'єктом атаки стала бурова установка "Сиваш", яку окупанти перетворили на важливий логістичний та розвідувальний вузол. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюдненому відео зафіксовано кадри бойової роботи різних родів військ. Зокрема, на початку запису продемонстровано запуски крилатих ракет з берегового ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун", які поцілили в платформу.

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