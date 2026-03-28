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Момент пусків ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську РФ. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри пусків ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, пуски відбулися у ніч проти 28 березня з подальшим вибухом у виробничій зоні заводу.
"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо. Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Gary Grant
показати весь коментар28.03.2026 16:07 Відповісти Посилання
+27 zakvova
показати весь коментар28.03.2026 16:09 Відповісти Посилання
+26 kelt kant
показати весь коментар28.03.2026 16:14 Відповісти Посилання
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