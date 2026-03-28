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Момент пусків ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську РФ. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри пусків ракет FP-5 "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, пуски відбулися у ніч проти 28 березня з подальшим вибухом у виробничій зоні заводу.

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"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо. Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік", - йдеться у повідомленні.

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атака (1782) ракета Фламінго (32) Самарська область (13)
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Топ коментарі
+34
Так і видно по всьому екрану -"Фламінго полетіли".
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28.03.2026 16:07 Відповісти
+27
Це розраховано на самих щирих і відданих фанатів Лідора. Можна навіть сказати, на безнадійних💩
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28.03.2026 16:09 Відповісти
+26
Це відео розмістив Денис Штілерман, який мав чи досі має російське громадянство, добрий знайомий Міндіча, зараз начебто головний конструктор Файрпойнту. Такій авторитетній та поважній людині просто не можна не повірити що Фламінго таки існують та ще й літають ... А хто сумнівається, то це кацапське іпсо ...
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28.03.2026 16:14 Відповісти

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