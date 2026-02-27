Росія вперше за війну оголошувала "ракетну небезпеку" в 13 регіонах через удар "Фламінго"

Фото: Denys Shtilierman/X

У Росії 27 лютого вперше від початку повномасштабної війни проти України "ракетну небезпеку" оголошували одночасно щонайменше в 13 регіонах, більшість з яких не є прикордонними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

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Де "ракетна небезпека" оголошувалася вперше

Так, про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у 8 з них ракетна небезпека оголошувалася вперше.

У деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація студентів у Казані та Іжевську, а також співробітників аеропорту Курумоч у Самарі.

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Росіяни казали про "збиття" української ракети

Російські пропагандисти з посиланням на уряд Чувашії повідомляли, що одна українська ракета "Фламінго" була начебто збита в небі над республікою, а інша –– "змінила курс і полетіла за межі регіону".

За інформацією російського пабліка Shot, в Чувашії були буцімто збиті дві "Фламінго". У той же час моніторинговий російський телеграм-канал повідомляв про три збиті ракети — по одній цілі перехопили в Удмуртії і Пермському краї, а "1 з ракет збили над Азовським морем, біля берега міста Таганрог".

Згодом у МНС Росії оголосили про скасування режиму "ракетної небезпеки" в дев'яти регіонах Поволзького федерального округу.

Також у низці регіонах РФ оголосили про безпілотну небезпеку — у Бєлгородській, Саратовській та Ульяновській областях, а також у Краснодарському краї.

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Що відомо про "Фламінго"?

"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 метрів

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна.

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