Росія вперше за війну оголошувала "ракетну небезпеку" в 13 регіонах через удар "Фламінго"
У Росії 27 лютого вперше від початку повномасштабної війни проти України "ракетну небезпеку" оголошували одночасно щонайменше в 13 регіонах, більшість з яких не є прикордонними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.
Де "ракетна небезпека" оголошувалася вперше
Так, про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у 8 з них ракетна небезпека оголошувалася вперше.
У деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація студентів у Казані та Іжевську, а також співробітників аеропорту Курумоч у Самарі.
Росіяни казали про "збиття" української ракети
Російські пропагандисти з посиланням на уряд Чувашії повідомляли, що одна українська ракета "Фламінго" була начебто збита в небі над республікою, а інша –– "змінила курс і полетіла за межі регіону".
За інформацією російського пабліка Shot, в Чувашії були буцімто збиті дві "Фламінго". У той же час моніторинговий російський телеграм-канал повідомляв про три збиті ракети — по одній цілі перехопили в Удмуртії і Пермському краї, а "1 з ракет збили над Азовським морем, біля берега міста Таганрог".
Згодом у МНС Росії оголосили про скасування режиму "ракетної небезпеки" в дев'яти регіонах Поволзького федерального округу.
Також у низці регіонах РФ оголосили про безпілотну небезпеку — у Бєлгородській, Саратовській та Ульяновській областях, а також у Краснодарському краї.
Що відомо про "Фламінго"?
"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.
Технічні характеристики:
- Дальність: 3000 км
- Час у повітрі: понад 4 години
- Максимальна швидкість: 950 км/год
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
- Розмах крила: 6 метрів
- Максимальна злітна вага: 6 тонн
- Вага бойової частини: 1 тонна.
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Це було зрозуміло одразу. Мало того, будь-кому, хто хоч 10 слів прочитав про ракетобудування, тобі про це одразу б сказав, якби ти поцікавився хоч в когось.
Які ж ці хайпожери в тєлєзі кінчені...
російський експерт Федоров ( насправді норм руський) - Путіну треба хреститися, це крутіше за томагавки , двигуни постачають чехи.
Вони - росіяни за национальністю і розмовляють російською мовою.
але, "примітивна балістика", навіть в Європі є всього декілька країн, здатних виробляти балістику.
крилаті ракети примітивніше.
у нас потужна наукова база.. була..і технічна документація.. якщо не встигли вивезти.
але виробничої бази нажаль.
Нам така балістика потрібна прімєрно так нікуя.
Швидкість польоту ракети FP-9 - сягає до 2200 метрів в секунду;
Вага бойової частини FP-9 - становить 800 кілограм;
Висота польоту - до 70 кілометрів над рівнем землі.
Точність ураження цілі - 20 метрів при заявленій дальності майже у 900 кілометрів.
На фото те що ви називаєте "плямою" - це відсутній дах цеху на площі приблизно 30х20 метрів. КР пробила стіну, а вибухнула вже у самому об'ємі цеху, тому 600 квадратних метрів кровлі випарувалось. На відновлення гальваничного виробництва тепер знадобиться до півроку. Або прийдеться возити частини ракет на гальваніки інших підприємств, які мають відповідні ванни з такими ж технологічними процесами.
На фото видно дах будівлі, стни ви бачити не можете з цього ракурсу. І повірте - нутрощі того ццеху являють жалюгідне видовище.
Для того, щоб нанести найбльші руйнування об'єкту, КР\бомба\балістична ракета повинна проникнути у середину об'єкта, а це можливо тільки завдяки високій кинетичній енергії ракети чи бомби, і вибухнути вже всередині. І тоді за рахунок вибуху у закритому об'ємі будуть найбільші руйнування. Для цього інколи роблять тандемну б\ч, от як наприклад у Scalp-EG\ Storm Shadow, яка має проникаючу б\ч типу BROACH вагою 450 кг, з яких, як ви кажете, "чавуну" 300 кг, а вага вибухівки кумулятивної частини, яка робить дірку у бетоні складає 91 кг. А вже через цю дірку залітає основний заряд вагою всього 55 кг, який і спричиняє основні руйнування від вибуху саме у закритому об'ємі. Теж саме стосується і інших КР. У б\ч КР AGM-158 JASSM вагою 450 кг чиста вага вибухівки складає 109 кг. У бойовій частині ракети Tomahawk BGM-109C вагою у ті ж самі 450 кг також мітиться тіж 109 кг тієї жї вибухової речовини AFX-757.
Ступнь ураження і руйнувань по фото, яке я вам навів, може оцінити тільки фахівець, дотичний хоч якимось чином до подібної зброї, а не людина, яка зеленого уявлення не має як ця зброя влаштована, і як вона діє.
Гальванj-штамповочний цех, як і весь Воткінcький завод, який займає велику площу, відноситься до захищених об'єктів, і має свою об'єктову ППО. На момент ураження у цеху знаходились корпуси ракет у різній стадії готовності.
По інформації місцевих джерел ракета пробила стіну, а не дах, і вибухнула всередині.
Скільки палива було в ракеті, ні ви, ні я не можемо знати.
Ще раз - у тисячокілограмовій бомбі вибухівки від чотирьохсот до п'ятисот кілограмів. так роблять всі **********, які призначені для знищення будівель та укріплених споруд. Для прикладу, у бомбі GBU-57 вага вибухівки складає 20% від ваги бомби, а все інше, як ви кажете, "чавун".
Який там на місці був вибух - про те хай розкажуть ті, хто там у той момент знаходився. Ну, якщо зможуть.
А щодо вашого стану, то його стадії прекрасно описав Юрій Романенко у своєму пості у фб 22 лютого:
Этапы неприятия "Фламинго"
1. Эта коррупция. Нет никаких Фламинго
2. Фламинго есть, но нет никаких результатов. Распилили все, суки
3. Фламинго есть, но их мало строят. Где ваши 7 Фламинго в сутки? Все сперли!
4. Да, Фламинго применяют, но как мало! А нужно много и где результаты? Покажите нам результаты!
5. Показывают сегодня дырку в 600 квадратных метров ( вы представьте какое это здание огромное, где дырка в 600 метров выглядит скромно, это представьте масштаб взрыва внутри, если на такой площади кровлю сорвало). Да, говорят, это мог и дрон такой удар нанести ( с боеголовкой в 60 кг).
Ребята, я думаю, вы просто *********
Вона стверджує, що Fire Point, планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. При цьому у серпні компанія виготовила 30 ракет."30 ракет за серпень,і ще по 50 щомісяця,в грудні(кінець року) вже мабуть по 7 штук на день,ще 200 штук."Виготовили 380 штук тільки в 2025,за січень 2026 ще 200 штук.Коли по орках полетіло 580 фламіндічів?Працюйте,але гроші ваші криваві.
Щодо вашої "праці", то вона тільки підвищує зневіру у суспільстві, і применшує досягнення Збройних Сил, і конкретно 1-го окремого центру БпС СБС. Це виглядає як информаційна робота на окупантів.
Щодо ваших бажань точно знати дати, місця та наслідки ворожих ударів, то ви демонструєте характерне для більшості наших громадян повне нерозуміння базових процесів військових конфліктів, і починаєте обурюватися тим, що ГУР або там ЗСУ вводять в оману щодо результатів ударів по території рф: "Як же так? Чому ви нам брешете? Ми хочемо знати правду! Покажіть нам супутникові знімки, покажіть нам руїни!", Такі вимоги є абсурдними, адже війна - це не розважальний контент, а складна гра спецслужб, де "шлях обману" є ключовим для перемоги. Люди взагалі не розуміють природу війни. Вони вважають, що війна - це таке реаліті-шоу, де тобі повинні транслювати все у прямому ефірі, з підтвердженням у 4К якості. І якщо цього немає, то "ви все брешете", "нас обманюють" і так далі... Вимагаючи "пруфів" у публічному просторі, ви несвідомо стаєте інструментами в руках російської розвідки. Ви фактично вимагаєте від своєї розвідки злити результати об'єктивного контролю ворогу... Це просто поза рамками здороаого глузду, але нажаль наші співвітчизники вважають, що нормально в умовах війни розповідати взагалі: як, що, де виробляється, куди летить... "А покажи, винь та поклади докази цих прильотів!"....
Щодо штамповочно-гальванічного цеху, то його загальну площу видно на мапі, її легко порахувать, і вона складає 70мх130м=9100 квадратних метрів. розміри "виробів" у середньому метрів п'ятнадцть, тому весь цей цех - це монооб'єм з технологічно чистими виробничими процесами, і вибух в його об'ємі чотирьохсот кілограмів вибухівки з розльотом 600 килограмів уламків оболонки б\ч, гарантовано знищів обладнання і вироби, а також частину зміни, яка там на той момент працювала.
І будь ласка, не приплітайте сюди Петра Олексійовича. Не треба свої домисли та інсінуації вкладати в його вуста.
І не збивайтесь на "дороги", "асфальт" та іншу маніпулятивну *****.
Чавунні станіни верстатів стоять майже всі на своїх місцях, і чекають на демонтаж у металобрухт. На їх місце через декілька місяців завезуть китайські верстати. Але це не точно.