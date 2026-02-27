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Новини Ракетна атака Удари по РФ
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Росія вперше за війну оголошувала "ракетну небезпеку" в 13 регіонах через удар "Фламінго"

Момент запуску української ракети FP-5 Фламінго
Фото: Denys Shtilierman/X

У Росії 27 лютого вперше від початку повномасштабної війни проти України "ракетну небезпеку" оголошували одночасно щонайменше в 13 регіонах, більшість з яких не є прикордонними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

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Де "ракетна небезпека" оголошувалася вперше

Так, про можливу ракетну атаку попереджали влади Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. Щонайменше у 8 з них ракетна небезпека оголошувалася вперше.

У деяких регіонах, наприклад в Альметьєвську, призупиняли рух громадського транспорту. Крім того, оголошувалася евакуація студентів у Казані та Іжевську, а також співробітників аеропорту Курумоч у Самарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено РЛС та інші об’єкти і зосередження живої сили окупантів на ТОТ і в РФ, - Генштаб

Росіяни казали про "збиття" української ракети

Російські пропагандисти з посиланням на уряд Чувашії повідомляли, що одна українська ракета "Фламінго" була начебто збита в небі над республікою, а інша –– "змінила курс і полетіла за межі регіону".

За інформацією російського пабліка Shot, в Чувашії були буцімто збиті дві "Фламінго". У той же час моніторинговий російський телеграм-канал повідомляв про три збиті ракети — по одній цілі перехопили в Удмуртії і Пермському краї, а "1 з ракет збили над Азовським морем, біля берега міста Таганрог".

Згодом у МНС Росії оголосили про скасування режиму "ракетної небезпеки" в дев'яти регіонах Поволзького федерального округу.

Також у низці регіонах РФ оголосили про безпілотну небезпеку — у Бєлгородській, Саратовській та Ульяновській областях, а також у Краснодарському краї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання української ракети FP-5 "Фламінго" по російському заводу із виробництва комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". ВIДЕО

У Росії вперше оголосили масово ракетну небезпеку через Фламінго
У Росії вперше оголосили масово ракетну небезпеку через Фламінго

Що відомо про "Фламінго"?

"Фламінго" –– крилата ракета "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.

Технічні характеристики:

  • Дальність: 3000 км
  • Час у повітрі: понад 4 години
  • Максимальна швидкість: 950 км/год
  • Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
  • Розмах крила: 6 метрів
  • Максимальна злітна вага: 6 тонн
  • Вага бойової частини: 1 тонна.

Також читайте: Ракетами "Фламінго" уражено "Воткинський завод", де РФ виробляє балістичні ракети, - Генштаб

Автор: 

ракети (4443) росія (70300) ракета Фламінго (27)
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Топ коментарі
+12
Тобто вперше за 12 років війни рашисти очконули що йде війна? А якби ще 14млн моцквичів щоночі бігли в обісцяні підвали ночувати то дивись рашистам не так вже і хотилося б українського дамбасу і криму. Але нажаль замість ракет по московським містам нас за налигач водять на переговори як корову до бика
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27.02.2026 17:35 Відповісти
+9
За півтора десятиліття війни вже можна було б хоча б зробити і примітивну балістику. Даже полотенцеголові бабуїни якось навчилися робити ракети з водопровідних труб і селітри якими кошмарять Ізраїль. А для України яка мала свою космічну промісловість і армію інженерів повинно бути стидно що до сих пір не змогли зробити далекобійних балістичних ракет які хоча б били по площі касетними запалювальними ************
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27.02.2026 17:40 Відповісти
+7
У звітах.
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27.02.2026 17:25 Відповісти
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Дрон РФ збили за 100 метрів від румунського села
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27.02.2026 17:19 Відповісти
а я казав румунам шоб мамалигу переховали
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27.02.2026 17:21 Відповісти
До заявленных ТТХ и к-ва производства, еще как до миндича. Но все збс.
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27.02.2026 17:22 Відповісти
***** собі , ТТХ якраз в порядку, пролетіла рекордних 1400 км і попала точно в цех в Воткінську, про що ти говориш
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27.02.2026 19:29 Відповісти
Про 3000км дальности и 1100кг БЧ(заявленных).
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27.02.2026 19:34 Відповісти
3000 вона пролетить без БЧ, а з 1100 кг БЧ пролетить 300-500 км.

Це було зрозуміло одразу. Мало того, будь-кому, хто хоч 10 слів прочитав про ракетобудування, тобі про це одразу б сказав, якби ти поцікавився хоч в когось.
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27.02.2026 20:51 Відповісти
Поаккуратнее с апломбом, так и лопнуть можно).
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27.02.2026 21:10 Відповісти
Обтікай, невіглас.
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27.02.2026 23:34 Відповісти
зранку був пуск 10 Фламінгів , 3 збили ,а де ще 7 ?
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27.02.2026 17:23 Відповісти
У звітах.
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27.02.2026 17:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/131967 🚀Десять (!) ракет «Фламінго» просто зараз полетіли атакували територію росії - моніторингові канали
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27.02.2026 17:32 Відповісти
в теплі краї
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27.02.2026 17:35 Відповісти
Просто епічна картинка. Саме так і саме там треба запускати крилаті ракети. Прямо через найгарячішу дільницю фронту, нафаршировану ППО під зав'язку, де попередні 14 років будувалась ешелонована ППО... От все прям по підручнику же!

Які ж ці хайпожери в тєлєзі кінчені...
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27.02.2026 20:54 Відповісти
ага, і на ранок жодної новини - де поділось 10 фламінго)
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28.02.2026 09:44 Відповісти
Вірити кацапським збиттям?
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27.02.2026 19:28 Відповісти
Так дійсно, рашка оголосила про удар дронами на останньому вдалому розгромі заводу за 1700 км від України . Тепер Чувашія - брехати нє палучаєцца ?
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27.02.2026 17:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qoa-XOVW5h4&t=1498s

російський експерт Федоров ( насправді норм руський) - Путіну треба хреститися, це крутіше за томагавки , двигуни постачають чехи.
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27.02.2026 17:28 Відповісти
Росіянин, а не руський. Вчить українську мову, будь ласка.
Вони - росіяни за национальністю і розмовляють російською мовою.
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27.02.2026 17:33 Відповісти
не путай этническую принадлежность и гражданство
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28.02.2026 14:06 Відповісти
Я нічого не плутаю. В українській мові етнічна приналежність і громадянство для росіян не розділяються так само як і для поляків, французів і всіх інших. Не переносьте до української мови російські правила. Вчить українську!
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28.02.2026 16:15 Відповісти
Друг мой, это была ирония. "Хороший русский" - это мем, типа "пекельні борошна"....
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02.03.2026 10:46 Відповісти
***** почав нашому зе полу покєру вже підігрувати?
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27.02.2026 17:26 Відповісти
а чому пів країни? максимум за зеленського 9%
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27.02.2026 17:56 Відповісти
синку,ти з окопу пишеш чи з офісу бото ферми падальяка?
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27.02.2026 18:47 Відповісти
Щоб бути моїм батьком вам треба бути як мінімум більше 80.
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28.02.2026 18:07 Відповісти
Тобто вперше за 12 років війни рашисти очконули що йде війна? А якби ще 14млн моцквичів щоночі бігли в обісцяні підвали ночувати то дивись рашистам не так вже і хотилося б українського дамбасу і криму. Але нажаль замість ракет по московським містам нас за налигач водять на переговори як корову до бика
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27.02.2026 17:35 Відповісти
За півтора десятиліття війни вже можна було б хоча б зробити і примітивну балістику. Даже полотенцеголові бабуїни якось навчилися робити ракети з водопровідних труб і селітри якими кошмарять Ізраїль. А для України яка мала свою космічну промісловість і армію інженерів повинно бути стидно що до сих пір не змогли зробити далекобійних балістичних ракет які хоча б били по площі касетними запалювальними ************
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27.02.2026 17:40 Відповісти
не виправдовуючи нашу зелень.
але, "примітивна балістика", навіть в Європі є всього декілька країн, здатних виробляти балістику.
крилаті ракети примітивніше.
у нас потужна наукова база.. була..і технічна документація.. якщо не встигли вивезти.
але виробничої бази нажаль.
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27.02.2026 18:54 Відповісти
А як же фау-2? Примітивна балістика, зроблена 80 років тому. Невже зараз не можуть повторити?
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28.03.2026 16:21 Відповісти
жодна європейська країна не має на озброєнні своєї балістичної зброї середньої дальності.
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27.02.2026 20:01 Відповісти
Та ну. Франція, Великобританія?
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28.03.2026 16:22 Відповісти
які конкретно свої ракети вони мають у себе на озброєнні?
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28.03.2026 16:45 Відповісти
Ти площу того Ізраїлю бачив?
Нам така балістика потрібна прімєрно так нікуя.
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27.02.2026 20:52 Відповісти
Дарагоє радіо! Папрашу житєлям Сколєновстана поставіть замєчатєльную пєсню Альони Свірідовой "Розовий фламінго"
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27.02.2026 17:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/131992 ❗️Зі швидкістю ~ 1500 м/с українська балістика FP-7 здатна атакувати рф - перші кадри випробувального польоту публікують Fire Point
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27.02.2026 17:52 Відповісти
Дальність ураження балістичної ракети FP-9 - до 855 кілометрів;
Швидкість польоту ракети FP-9 - сягає до 2200 метрів в секунду;
Вага бойової частини FP-9 - становить 800 кілограм;
Висота польоту - до 70 кілометрів над рівнем землі.
Точність ураження цілі - 20 метрів при заявленій дальності майже у 900 кілометрів.
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27.02.2026 17:59 Відповісти
Шановний, вивчайте фізику.
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27.02.2026 18:50 Відповісти
Була би балістика, оголошували по 10 разів на день по всій РФ. П.С. Фламіндічі будуть піарить.
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27.02.2026 18:22 Відповісти
Було багато заяв про удари фламінго по об'єктах в оркостані,але не було жодного реального супутникового фото кратера від вибуху однієї тони вибухівки,навіть показали "приліт" ракети,а кратера від вибуху немає.Це підтверджує слова Порошенка,що "декілька ракет виготовили і вони злітають,але точність нульова"Схоже вони летять десь у вирій,до міндіча.
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27.02.2026 18:39 Відповісти
так це кацапи самі і писали, це з їх моніторингових, ніхто з наших ні про які 10 не казав
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27.02.2026 19:31 Відповісти
Після "двушок на мацкву" кацапи ще й не таке можуть написати щоб прикрити своїх,наприклад того ж фламіндіча.
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27.02.2026 20:50 Відповісти
21.02.26 - гальвано-штамповочний цех №22 воткінського заводу
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27.02.2026 19:57 Відповісти
і в цій б\ч вибухівки близьхо пів тони. Вага б\ч не дорівнює вазі вибухової суміші.
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27.02.2026 19:58 Відповісти
Там заряд фугасної дії ,тому не може бути половина вибухівки а половина метал,там не потрібна дія уламків,потрібна вибухівка,яка і завдає найбільших руйнувань.Щодо фото... якесь воно дивне,чорна пляма і не видно ні кратера,ні руйнувань навіть дах споруди вцілів від вибуху поряд майже тони вибухівки.Такого бути не може,фейк,так само як і з фото "ураженого" в капустиному яру,полігона. Більше схоже на роботу БПЛА.
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27.02.2026 20:48 Відповісти
Возможно, там внутри авиабомба. ФАБ.
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27.02.2026 21:58 Відповісти
ваше дилетантський аргумент "не може бути" розбиваєтсья об звичайний фактаж. Якщо чуєте вагу б/ч, то це означає що вибухівки там від всієї ваги б\ч приблизно 40-50%. У ФАБ-500 вага вибухівки 200 кг, а наприклад у ФАБ-1500М54 вага вибухівки 680 кг. Коли ви чуєте про б\ч "шахеда у 90 кг, то це не озачає, що там стільки вибухівки. Б\ч "гєрані" роблять два підприємства: государствєнний НИИ машиностроєнія імєні Бахірєва (г. Дзердинск) і НПО "Базальт" (московская обл. г. Красноармейск). На початках, як пам'ятаєте вага б\ч у "геранях" була 50 кг. У "дзержинського" ОФЗБС-50 вага вибухвки була 25 кг, а у "базальтовського" осколочнофугасно-запалювалного ОФЗБЧ-50 взагалі 16 кг. Потім вагу б\ч збільшили до 90 кг за рахунок зменшення кількості палива, бо стали запускати безпосередньо з прикордонних областей. Але спввідношення ваги б\ч і вибухвки звісно ж залишаєься таким самим.
На фото те що ви називаєте "плямою" - це відсутній дах цеху на площі приблизно 30х20 метрів. КР пробила стіну, а вибухнула вже у самому об'ємі цеху, тому 600 квадратних метрів кровлі випарувалось. На відновлення гальваничного виробництва тепер знадобиться до півроку. Або прийдеться возити частини ракет на гальваніки інших підприємств, які мають відповідні ванни з такими ж технологічними процесами.
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27.02.2026 22:20 Відповісти
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27.02.2026 22:28 Відповісти
І да - на роботу БПЛА це не схоже. Це схоже на наслідки влучання ФАБ-1000, яка має вагу вибухівки до полутони. Б\ч FP-5 являє собою звичайну ФАБ-1000, запаси яких у нас ********.
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27.02.2026 22:26 Відповісти
Я написав "не може бути" через те що не міг уявити що виробники, ракети використали готову авіабомбу.Який сенс переміщати на 3000 км більш ніж пів тони чавуну? Це ж абсурд. До речі,на фото не видно пошкоджень від пів тони уламків,немає отворів у стінах та дахах.Що там з супутниковими фото "ураженого" полігону капустин яр?
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28.02.2026 11:11 Відповісти
пояснюю ще раз - у всіх *********** де потрібна велика кинетична енергія для проникненн у захіщені об'єкти, маса "чавуну" завджи перевищує масу вибухівки. Це стосуєтья і всіх КР, і авіабомб. Так роблять всі виробнки, навіть виробники легендарних томагавків та інших ракет, в тому числі балістичних.
На фото видно дах будівлі, стни ви бачити не можете з цього ракурсу. І повірте - нутрощі того ццеху являють жалюгідне видовище.
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28.02.2026 11:21 Відповісти
А я не сумніваюсь що якщо б у фламінго була одна тонна вибухівки, без чавуну, то руйнування були б значно сильнішими,саме від вибухової хвилі.Якщо на фото я бачу тільки дах будівлі то чому в ньому немає отворів від уламків авіабомби?
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28.02.2026 11:59 Відповісти
ви хочете спростувати сторічний досвід зброярів? )))
Для того, щоб нанести найбльші руйнування об'єкту, КР\бомба\балістична ракета повинна проникнути у середину об'єкта, а це можливо тільки завдяки високій кинетичній енергії ракети чи бомби, і вибухнути вже всередині. І тоді за рахунок вибуху у закритому об'ємі будуть найбільші руйнування. Для цього інколи роблять тандемну б\ч, от як наприклад у Scalp-EG\ Storm Shadow, яка має проникаючу б\ч типу BROACH вагою 450 кг, з яких, як ви кажете, "чавуну" 300 кг, а вага вибухівки кумулятивної частини, яка робить дірку у бетоні складає 91 кг. А вже через цю дірку залітає основний заряд вагою всього 55 кг, який і спричиняє основні руйнування від вибуху саме у закритому об'ємі. Теж саме стосується і інших КР. У б\ч КР AGM-158 JASSM вагою 450 кг чиста вага вибухівки складає 109 кг. У бойовій частині ракети Tomahawk BGM-109C вагою у ті ж самі 450 кг також мітиться тіж 109 кг тієї жї вибухової речовини AFX-757.
Ступнь ураження і руйнувань по фото, яке я вам навів, може оцінити тільки фахівець, дотичний хоч якимось чином до подібної зброї, а не людина, яка зеленого уявлення не має як ця зброя влаштована, і як вона діє.
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28.02.2026 14:56 Відповісти
Ви хочете сказати що тільки фахівець,припустімо вибухотехнік,зможе побачити отвори в даху від уламків авіабомби вагою в одну тонну?А всім іншим мабуть потрібні спеціальні окуляри))) Бойовій частині потрібна маса якщо потрібно уразити захищений об'єкт,а гальвано-штамповочний цех до таких не відноситься,там цілком вистачило б маси та кінетичної енергії самої ракети,адже дах там точно не бетонний,тим більше на половину відстані ця ракета спалила тільки половину ракетного пального,а половина зекономленого палива так само може вибухнути при детонації бч,або спричинити пожежу,але на відео "прильоту" ракети вибух був точно на на 1000 кілограмову бомбу,а вогняна хмара була майже відсутньою,скоріш за все мультик.
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28.02.2026 16:57 Відповісти
ще раз - вибух був у приміщенні, від чого частина кровлі площею 600 квадратних метрів просто щезла, а обладнання цеху безповоротньо знищене. Г
Гальванj-штамповочний цех, як і весь Воткінcький завод, який займає велику площу, відноситься до захищених об'єктів, і має свою об'єктову ППО. На момент ураження у цеху знаходились корпуси ракет у різній стадії готовності.
По інформації місцевих джерел ракета пробила стіну, а не дах, і вибухнула всередині.
Скільки палива було в ракеті, ні ви, ні я не можемо знати.
Ще раз - у тисячокілограмовій бомбі вибухівки від чотирьохсот до п'ятисот кілограмів. так роблять всі **********, які призначені для знищення будівель та укріплених споруд. Для прикладу, у бомбі GBU-57 вага вибухівки складає 20% від ваги бомби, а все інше, як ви кажете, "чавун".
Який там на місці був вибух - про те хай розкажуть ті, хто там у той момент знаходився. Ну, якщо зможуть.
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28.02.2026 17:29 Відповісти
Крівля площею 600 квадратних метрів теоретично може щезнути,але крівля це металевий каркас який покритий бляхою або профілем,який може відкинути вибуховою хвилею,а от металевий каркас зникнути не може,його можливо погнути ,порозривати,але зникнути він не може.На фото немає жодних слідів каркасу.Цікаво хто розповів вам секретну інформацію щодо того що саме знаходилось в гальванічно-штамповочному цеху.Скиньте також посилання на місцеві джерела котрі повідомили що ракета пробила стіну,а не покрівлю.
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28.02.2026 20:13 Відповісти
послухайте, вас часом не забанили у гуглі? Набираєте у пошуковому рядку "наслідки удару по Воткинському заводу", і насолоджуєтесь потоком інформації, там і про стіну є, і про залізобетонну кровлю, і про нічну зміну... Але якщо вам просто вперто попіздєть, то я вже втомився вам переказувати інфу з гугла.
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28.02.2026 20:22 Відповісти
Ваші фантазій про фламінго,та про покрівлю що зникла вже мене достали.Я завантажив фото,збільшив його,і на моніторі 17 дюймового ноута побачив що ніяка покрівля нікуди не зникала,а від від вибуху однотонної авіабомби в покрівлі виникло два більших і декілька менших отворів від уламків))) ,ви розумна людина і за підтримку наративів зеленої влади (тут на форумі) просто заробляєте гроші.Успіхів.
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28.02.2026 22:50 Відповісти
можливо то не отвори, а просто плями на екрані монітора. Протріть, і вони щезнуть взагалі, і ви побачите нарешті цілу покрівлю цеху, і вже спокійно буете сьогодня спать.
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28.02.2026 23:02 Відповісти
Екран монітора протер,дірки від уламків в покрівлі цеху не зникли,може ви протріть окуляри,а то спітніли від підрахунку кривавих грошей,можливо навіть побачите покрівлю з отворами.
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01.03.2026 14:12 Відповісти
тобто нарешті на другу добу визнали, що цеху *******?
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01.03.2026 14:18 Відповісти
зробіть щось з своїми окулярами,покрийте їх мильним розчином,щоб не пітніли,включіть вентилятор,або припиніть обслуговувати зелену владу. Цех цілий,пошкоджена стіна , покрівля ціла, декілька отворів від уламків.
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01.03.2026 16:21 Відповісти
у вас компас поламався, і тому ви плутаєте сили оборони України і владу. Побережіть свою отруту, бо переду буде ще багато котлубанєй, а ви тут на мене одного витрачаєте своі запас зневірювання.
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01.03.2026 18:30 Відповісти
Ви чудово розумієте що саме влада призначає та звільняє керівництво сил оборони України,але намагаєтесь переконати мене що це не так.Саме влада віддає контракти своїм друзям,тому ж міндічу,а потім і влада і сили оборони брешуть про якісь удари ракетами фламінго яких виготовляли по сім штук на добу ще з минулого року.Якщо б це була правда то все що до уралу вже було б знищено. Порошенко: "Фламінго ефектно злітають, але нікуди не потрапляють, там двигуни від старих ракет."
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01.03.2026 21:29 Відповісти
дуже прикро, якщо Петро Олексійович дійсно прийняв участь у цьому срачі, це не додало йому поваги.
А щодо вашого стану, то його стадії прекрасно описав Юрій Романенко у своєму пості у фб 22 лютого:

Этапы неприятия "Фламинго"

1. Эта коррупция. Нет никаких Фламинго

2. Фламинго есть, но нет никаких результатов. Распилили все, суки

3. Фламинго есть, но их мало строят. Где ваши 7 Фламинго в сутки? Все сперли!

4. Да, Фламинго применяют, но как мало! А нужно много и где результаты? Покажите нам результаты!

5. Показывают сегодня дырку в 600 квадратных метров ( вы представьте какое это здание огромное, где дырка в 600 метров выглядит скромно, это представьте масштаб взрыва внутри, если на такой площади кровлю сорвало). Да, говорят, это мог и дрон такой удар нанести ( с боеголовкой в 60 кг).

Ребята, я думаю, вы просто *********
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01.03.2026 21:44 Відповісти
"Компанія Fire Point, яка є розробником ракети "Фламінго", нарощує своє виробництво. За словами CТО компанії Ірини Терех, наразі їхнє підприємство виготовляє 50 ракет на місяць. Про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

Вона стверджує, що Fire Point, планує до кінця року досягти щоденного випуску семи ракет. При цьому у серпні компанія виготовила 30 ракет."30 ракет за серпень,і ще по 50 щомісяця,в грудні(кінець року) вже мабуть по 7 штук на день,ще 200 штук."Виготовили 380 штук тільки в 2025,за січень 2026 ще 200 штук.Коли по орках полетіло 580 фламіндічів?Працюйте,але гроші ваші криваві.
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01.03.2026 22:02 Відповісти
ви цитуєте інтерв'ю піврічної давнини, яке атовано вереснем. Після того частина потужностей виробництва була знищена ударами російських ракет, так що ваші закиди щодо планів масштабування виробництва виглядають щонаййменше несправедливо.
Щодо вашої "праці", то вона тільки підвищує зневіру у суспільстві, і применшує досягнення Збройних Сил, і конкретно 1-го окремого центру БпС СБС. Це виглядає як информаційна робота на окупантів.
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01.03.2026 23:25 Відповісти
Нещодавно президент заявив що орки пошкодили лінію з виробництва ракет фламінго і вона була релокована. Давайте посилання на ваше твердження що частина потужностей з виробництва була знищена ще в минулому році.Щодо вашої "праці" на благо України - введення населення в оману це не благо. 600 квадратних метрів покрівлі це приміщення 20 на 30 метрів,і покрівля там ціла,з кількома отворами,це робота БПЛА , а не фламінго.Ви стверджували що 600 метрів покрівлі щезло,тоді куди щезли важкі станки для штамповки та гальванічні ванни.Я більше довіряю Петру Олексійовичу ,чим зеленій владі,якій ви служите.І звичайно ж всі хто не підтримує зелених,особливо міндіча,рєзнікова,чернишова ,баканова, шефіра,єрмака та інших працюють на окупанта.Припиняйте брехати "на благо" України.
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02.03.2026 12:21 Відповісти
перестаньте маніпулювати, я з вами полемізував щодо технічних питань застосування цієї зброї, а ви маніпулятивно зїжджаєте на тему зеленої влади, і до дискусії приплітаєте сюди шефіра, міндіча, чернишова...
Щодо ваших бажань точно знати дати, місця та наслідки ворожих ударів, то ви демонструєте характерне для більшості наших громадян повне нерозуміння базових процесів військових конфліктів, і починаєте обурюватися тим, що ГУР або там ЗСУ вводять в оману щодо результатів ударів по території рф: "Як же так? Чому ви нам брешете? Ми хочемо знати правду! Покажіть нам супутникові знімки, покажіть нам руїни!", Такі вимоги є абсурдними, адже війна - це не розважальний контент, а складна гра спецслужб, де "шлях обману" є ключовим для перемоги. Люди взагалі не розуміють природу війни. Вони вважають, що війна - це таке реаліті-шоу, де тобі повинні транслювати все у прямому ефірі, з підтвердженням у 4К якості. І якщо цього немає, то "ви все брешете", "нас обманюють" і так далі... Вимагаючи "пруфів" у публічному просторі, ви несвідомо стаєте інструментами в руках російської розвідки. Ви фактично вимагаєте від своєї розвідки злити результати об'єктивного контролю ворогу... Це просто поза рамками здороаого глузду, але нажаль наші співвітчизники вважають, що нормально в умовах війни розповідати взагалі: як, що, де виробляється, куди летить... "А покажи, винь та поклади докази цих прильотів!"....

Щодо штамповочно-гальванічного цеху, то його загальну площу видно на мапі, її легко порахувать, і вона складає 70мх130м=9100 квадратних метрів. розміри "виробів" у середньому метрів п'ятнадцть, тому весь цей цех - це монооб'єм з технологічно чистими виробничими процесами, і вибух в його об'ємі чотирьохсот кілограмів вибухівки з розльотом 600 килограмів уламків оболонки б\ч, гарантовано знищів обладнання і вироби, а також частину зміни, яка там на той момент працювала.

І будь ласка, не приплітайте сюди Петра Олексійовича. Не треба свої домисли та інсінуації вкладати в його вуста.
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02.03.2026 13:47 Відповісти
Не маніпулюйте , я попросив вас надати докази своїх слів щодо ударів по лінії виробництва ракет фламінго у 2025 році,а ви починаєте читати лекцію чому повинні бути засекречені місця ударів з обох сторін.Хоча незрозуміло чому,на вашу думку, повинні бути засекречені удари по оркам,і чому до ваших порад не дослухається ГШ ,публікуючи супутникові знімки уражених об'єктів,чому до вас не дослухається президент,оголошуючи про обстріл потужностей з виробництва фламінго? Дуже навіть зрозуміло від кого влада приховує наслідки ударів кацапів по Україні - звичайно ж від населення ,адже орки мають своїх агентів,а також мають супутники(іноді використовують дані розвідки Китаю) і цілком можуть оцінити наслідки свої влучань,а українці про це знати не повинні тому що це псує імідж влади,адже у знищенні певних об'єктів її провина складає 50%.Потрібно було не дороги будувати а ППО,не просити зброю для збиття шахедів ,а наприклад, виготовляти ПЗРК.Щодо гальвано-штамповочного цеха: куди зникли самі штамповочні станки?
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02.03.2026 15:56 Відповісти
щодо доказів, читайте ще раз мій розлогий коментар вище, але маю сумніви що до вас щось дійде. Я ж не намагась вас тут переконати, бо це марно, а дискутую тільки для того, щоби користувачі форуму Цензора бачили загрози від тих поразницьких та шкідливих наративів, які ви тут розповсюджуєте.
І не збивайтесь на "дороги", "асфальт" та іншу маніпулятивну *****.
Чавунні станіни верстатів стоять майже всі на своїх місцях, і чекають на демонтаж у металобрухт. На їх місце через декілька місяців завезуть китайські верстати. Але це не точно.
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02.03.2026 17:16 Відповісти
Мені не потрібен ваш "розлогий коментар" просто доведіть що ви не пісдабол: "ви цитуєте інтерв'ю піврічної давнини, яке атовано вереснем. Після того частина потужностей виробництва була знищена ударами російських ракет," . Припиняйте брехати та дивіться телемарафон,там все як ви любите: жодних поразницьких та шкідливих для зеленої влади наративів.Ось ще один шкідливий для вас та ваших роботодавців наратив: "ми можемо збільшити фінансування армії ,але тоді ми не зможемо будувати дороги". Ті хто давно на форумі дуже добре знають на кого ви працюєте,колись зрозумієте що гроші ці - криваві.
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02.03.2026 21:29 Відповісти
ті, хто на форумі Цензора, вже багато років знають мою політичну позицію та мої погляди, ще задовго до масового божевілля виборців. Чого не можно сказати про вас і ваші намагання применшити і знівелювати роботу української армії. І обновіть врешті решт методичку, про будівництво доріг і "асфальт" - це вже позаминулорічна методічка.
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02.03.2026 21:49 Відповісти
Я не нівелюю роботу української армії,просто ви мабуть"забули"(небезкоштовно),що виробники ракет фламінго,котрих ви захищаєте, мають значно більше відношення до влади ніж до армії,тому вам не варто прикидатись захисником української армії,ви захищаєте владу.А щодо "методички про асфальт" то ви дуже добре розумієте що через цей асфальт(неготовність до війни) загинули десятки тисяч українців.Ви та ж сама скабєєва або мосейчук на мінімалках і звичайно ж із значно меншою зарплатнею,ніколи не чув, форумі Цензора, критики від вас в сторону зеленої влади,мабуть немає за що критикувати.
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03.03.2026 11:10 Відповісти
ваші закиди щодо мене не мають ніякої аргументацї. Щодо форуму Цензора, то ви тут епізодичний персонаж, який не читає коменти.
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03.03.2026 13:03 Відповісти
Тобто "не мають ніякої аргументації"? Якраз аргументами він і оперує. Єдине в чому ваш опонент помилився, то це в ттх бойових частин. А далі все, що він написав відповідає реальності. Він заперечив сам факт ракетного удару по цеху. А це дуже непевна позиція. З ймовірністю 90% я вважаю, що ракетний удар був. Навіть допускаю, що саме виробом, який назвали фламінго. Але решта аргументів вашого опонента абсолютно правдоподібні і реалістичні.
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28.03.2026 16:59 Відповісти
Відхаркується кров'ю до цього часу. Чи ви прихильник підходу зелених, що "Коли то було? Ну розвели піпл, але п'ять років вже пройшло. Пора і забути. От новий розвод лохів на бабки - Fair Point. Давайте будем про це сратися."
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28.03.2026 16:52 Відповісти
я вам вже конкретно вказав майданчики, де ви можете розводити свій срач про піпл та розводи на бабки. Тому, будь ласка, відїбіться від мене.
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28.03.2026 16:57 Відповісти
Яким боком безпілотні системи до ракетного озброєння? Хоча у нас сбу заміняє вмс України і частково БПС по кількості застосування БПЛ. Тому в цьому маразмі берегів не видно.
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28.03.2026 16:44 Відповісти
А тепер від вас пішла махрова маніпуляція. Ви хоча б розумієте, що романенко маніпулює? Вас не напружило, що на фоні розпилу мільярда долярів на фламінго і безперервних "атак" фламінгами вже скоро як рік " рашка вперше оголошувала про ракетну загрозу"? А може тому, що все відбулось справді так, як написав маніпулятор романенко? Буквально так як він написав? Крали, брехали, знову крали і брехали, а коли щось ракетне ( крилата, чи може балістична) ракета щось вразила подали це як виправдання попередньої брехні і крадійства?
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28.03.2026 16:39 Відповісти
я не дивлюсь романенко, тому не знаю, що ви мені тут хочете довести. Я мав дикусію з технічних характеристик КР та особливостей ураження бойовою частиною. Якщо вас цікавить срач про міндічів та цукєрманів, то пишить романенк у тєлєгу чи фісбук.
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28.03.2026 16:51 Відповісти
Прівєт мой свєт! Ви що забуваєте, що писали місяць тому? Перечитайте, трохи вище. Про раманєнку і його потужні психологічні доробки. Вами зкопійовано і вставлено в ваш допис.
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28.03.2026 17:04 Відповісти
Свердловська - це залік.
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27.02.2026 19:24 Відповісти
Фламінго полетів в теплі краї, на Балі чи наї Балі....
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27.02.2026 21:17 Відповісти
Як виявилося, в iгру " Ракетна небезпека" можно грати у двох!
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27.02.2026 22:28 Відповісти
це все дуже добре. То що вони вразили? куди влучили??
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28.02.2026 02:52 Відповісти
 
 