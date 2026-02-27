Россия впервые за войну объявила "ракетную опасность" в 13 регионах из-за удара "Фламинго"

Фото: Denys Shtilierman/X

В России 27 февраля впервые с начала полномасштабной войны против Украины "ракетную опасность" объявляли одновременно как минимум в 13 регионах, большинство из которых не являются приграничными.

The Moscow Times.

Где "ракетная опасность" объявлялась впервые

Так, о возможной ракетной атаке предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. По меньшей мере, в 8 из них ракетная опасность объявлялась впервые.

В некоторых регионах, например - в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация студентов в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре.

Россияне говорили о "сбивании" украинской ракеты

Российские пропагандисты со ссылкой на правительство Чувашии сообщали, что одна украинская ракета "Фламинго" была якобы сбита в небе над республикой, а другая –- "изменила курс и улетела за пределы региона".

По информации российского паблика Shot, в Чувашии были якобы сбиты две "Фламинго". В то же время мониторинговый российский телеграм-канал сообщал о трех сбитых ракетах - по одной цели перехватили в Удмуртии и Пермском крае, а "1 из ракет сбили над Азовским морем, у берега города Таганрог".

Впоследствии в МЧС России объявили об отмене режима "ракетной опасности" в девяти регионах Поволжского федерального округа.

Также в ряде регионов РФ объявили о беспилотной опасности - в Белгородской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.

Что известно о "Фламинго"?

"Фламинго" –- крылатая ракета "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

Дальность: 3000 км

Время в воздухе: более 4 часов

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Размах крыла: 6 метров

Максимальный взлетный вес: 6 тонн

Вес боевой части: 1 тонна.

