Россия впервые за войну объявила "ракетную опасность" в 13 регионах из-за удара "Фламинго"
В России 27 февраля впервые с начала полномасштабной войны против Украины "ракетную опасность" объявляли одновременно как минимум в 13 регионах, большинство из которых не являются приграничными.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Moscow Times.
Где "ракетная опасность" объявлялась впервые
Так, о возможной ракетной атаке предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. По меньшей мере, в 8 из них ракетная опасность объявлялась впервые.
В некоторых регионах, например - в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация студентов в Казани и Ижевске, а также сотрудников аэропорта Курумоч в Самаре.
Россияне говорили о "сбивании" украинской ракеты
Российские пропагандисты со ссылкой на правительство Чувашии сообщали, что одна украинская ракета "Фламинго" была якобы сбита в небе над республикой, а другая –- "изменила курс и улетела за пределы региона".
По информации российского паблика Shot, в Чувашии были якобы сбиты две "Фламинго". В то же время мониторинговый российский телеграм-канал сообщал о трех сбитых ракетах - по одной цели перехватили в Удмуртии и Пермском крае, а "1 из ракет сбили над Азовским морем, у берега города Таганрог".
Впоследствии в МЧС России объявили об отмене режима "ракетной опасности" в девяти регионах Поволжского федерального округа.
Также в ряде регионов РФ объявили о беспилотной опасности - в Белгородской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Краснодарском крае.
Что известно о "Фламинго"?
"Фламинго" –- крылатая ракета "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.
Технические характеристики:
- Дальность: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна.
російський експерт Федоров ( насправді норм руський) - Путіну треба хреститися, це крутіше за томагавки , двигуни постачають чехи.
Вони - росіяни за национальністю і розмовляють російською мовою.
але, "примітивна балістика", навіть в Європі є всього декілька країн, здатних виробляти балістику.
крилаті ракети примітивніше.
у нас потужна наукова база.. була..і технічна документація.. якщо не встигли вивезти.
але виробничої бази нажаль.
Швидкість польоту ракети FP-9 - сягає до 2200 метрів в секунду;
Вага бойової частини FP-9 - становить 800 кілограм;
Висота польоту - до 70 кілометрів над рівнем землі.
Точність ураження цілі - 20 метрів при заявленій дальності майже у 900 кілометрів.