Ракетами "Фламінго" уражено завод "Промсинтез" у Самарській області, - Генштаб
Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 "Фламінго" завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Перші подробиці
"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо.
Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік", - йдеться у повідомленні.
Вибух у виробничій зоні
За даними Геншабу, підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.
"Масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", - додали у Генштабі.
Топ коментарі
+18 zakvova
показати весь коментар28.03.2026 15:43 Відповісти Посилання
+12 Ivan Iktor
показати весь коментар28.03.2026 15:30 Відповісти Посилання
+11 Ivan Iktor
показати весь коментар28.03.2026 15:19 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль