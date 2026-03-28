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Ракетами "Фламінго" уражено завод "Промсинтез" у Самарській області, - Генштаб

Уражено Промсинтез

Воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ із застосуванням українських ракет FP-5 "Фламінго" завдали удару по заводу "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Перші подробиці

"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, бомб, ракет тощо.

Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік", - йдеться у повідомленні.

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Вибух у виробничій зоні

За даними Геншабу, підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

"Масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу російського агресора уточнюються", - додали у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8619) Самара (26) Удари по РФ (1093) ракета Фламінго (32)
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Топ коментарі
+18
ракета-фламінга зявляється тоді, коли Потужного ловлять на корупції або брехні
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28.03.2026 15:43 Відповісти
+12
маючи на росії населення в 100 мільйонів людей, де у кожного є смартфон, і немає жодного відео, я не говорю про влучання, навіть не має жодного відео польоту ракети Фламінго над територією росії!!!
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28.03.2026 15:30 Відповісти
+11
а , що існують?
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28.03.2026 15:19 Відповісти

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