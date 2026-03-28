Ракеты "Фламинго" поразили завод "Промсинтез" в Самарской области, - Генштаб

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5"Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Первые подробности

"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т. д.

Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", — говорится в сообщении.

Взрыв в производственной зоне

По данным Генштаба, подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.

"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", - добавили в Генштабе.