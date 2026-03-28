РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8972 посетителя онлайн
Новости
2 678 29

Ракеты "Фламинго" поразили завод "Промсинтез" в Самарской области, - Генштаб

Пострадал "Промсинтез"

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5"Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т. д.

Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", — говорится в сообщении.

Взрыв в производственной зоне

По данным Генштаба, подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.

"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", - добавили в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (7785) Самара (20) Удары по РФ (836) ракета Фламінго (18)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ракета-фламінга зявляється тоді, коли Потужного ловлять на корупції або брехні
показать весь комментарий
28.03.2026 15:43 Ответить
+5
а , що існують?
показать весь комментарий
28.03.2026 15:19 Ответить
+4
Схоже на брехню про ракети. Бо по нпз в самарській області прилітають саме дрони. А от по заводу чомусь долетіли саме фламінги. Дивна вибірковість засобів ураження. А може тому, що завод суцільна бонба, навіть 50 кг бч дрона може викликати вибух співставний з бч в 1000 кг. А уламків ніяких. Якщо вибух величезний, то генштаб рапортує про застосування фламінги. Якщо так собі і купа відео про проліт дронів, то дрони. Вкиди про атаки фламінгами йдуть постійно. Щоб піпл повірив, що ракети є і кудись долітають. Хоча я ввадаю, зо якась кількість ракет виготовлена. Але щодо успішних вражень маю великі сумніви.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви що, не існує ніяких "фламінго", то все рептилоїди вигадали
показать весь комментарий
28.03.2026 15:18 Ответить
а , що існують?
показать весь комментарий
28.03.2026 15:19 Ответить
ви це написали під новиною про використання цих ракет
показать весь комментарий
28.03.2026 15:26 Ответить
макарони з вух зніміть
показать весь комментарий
28.03.2026 15:28 Ответить
маючи на росії населення в 100 мільйонів людей, де у кожного є смартфон, і немає жодного відео, я не говорю про влучання, навіть не має жодного відео польоту ракети Фламінго над територією росії!!!
показать весь комментарий
28.03.2026 15:30 Ответить
А як її вночі зафільмувати ?
показать весь комментарий
28.03.2026 15:41 Ответить
немає навіть відео електронів!!!!!
нам брешуть!!
показать весь комментарий
28.03.2026 15:43 Ответить
ну чому ж? Деякі місцеві спілберги встигають https://youtu.be/CDhyD1iDDMM?t=244 сфотографувати саму ракету у польоті, а деяким вдається зафільмувати тільки https://youtu.be/CDhyD1iDDMM?t=267 звук ТРД, або тільки https://youtu.be/CDhyD1iDDMM?t=323 інверсійний слід. Це як кому повезе. Ну і не всі кидають зняте у мережу, тільки нелякані.
показать весь комментарий
28.03.2026 16:25 Ответить
Свята ти людина, сліпо віриш новинам 😂
показать весь комментарий
28.03.2026 16:53 Ответить
Ну звісно існують. Адже прес-центр Генштабу написав.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:30 Ответить
Тобто ти стверджуєш, що Зеленський рептилоїд...? обоснуй.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:48 Ответить
лаврінєнка,ильяш,бігімот пєпа,сіра гаря-ваш вихід😁
показать весь комментарий
28.03.2026 15:25 Ответить
Як дронами- так дивіться на всіх каналах. А як ефемерними "фламінго"- так читайте та не пи₴діть.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:29 Ответить
А чому в коментарях сперечаються чим саме уразили?)Хіба неголовним є результа?Чи дроном,чи фламінгом це ніхто правди не скажи,бо лиш москалі там і знають))Але ,аби тих же москалів плутати та страшити,можна й вкинути,що Мерц таки дав тауруси,лиш їх помалювали та пообрізали крила,щоб схожі засоби доставки були схожі на...фламінги)))
показать весь комментарий
28.03.2026 15:32 Ответить
"Хіба неголовним є результа?"

и какой результат? кроме слова "уражено"
показать весь комментарий
28.03.2026 15:42 Ответить
Ну в телеграмі є результат ураження.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:44 Ответить
"Ну в телеграмі є результат ураження"

"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження ***********, бомб, ракет тощо"

результат ураження в данном случае был бы виден из космоса, а не в телеграмме
показать весь комментарий
28.03.2026 15:47 Ответить
не всі компоненти вибухівки мають здатність до вибуху, наприклад одним з компонентів часто є пластик або смола.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:55 Ответить
"не всі компоненти вибухівки мають здатність до вибуху"

согласен, но я ориентируюсь на текст новости:
"Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік"
показать весь комментарий
28.03.2026 16:13 Ответить
пожежу можно зафіксувати через супутник. Особливого якогось грандіозного вибуху на "Промсінтезі" чекати не можно, бо компоненти/прекурсори не вибухають - азотна кислота не горить і не вибухає, також не вибухає/не детонує толуол та дімєтіланілін, які використовуються на цьому заводі для виробництва ТНТ та тетрилу. На виробництві застосовуються жорсткі нормативи, які обмежують накопичення готової продукції, тому готові вироби весь час і постійно вивозяться з виробництва, щоб запобігати накопиченню. Тому грандіозного вибуху статистичних річних 30 тисяч тон очікувати не слід.
показать весь комментарий
28.03.2026 16:40 Ответить
Підпишись на супутник і кинь сюди)
показать весь комментарий
28.03.2026 16:12 Ответить
"Підпишись на супутник і кинь сюди)"

так все давно подписаны, притула не даст соврать
показать весь комментарий
28.03.2026 16:16 Ответить
Так з таким же успіхом генштаб може написати про удар зіркою смерті - всеодно ж ніхто правди не скаже.
показать весь комментарий
28.03.2026 16:55 Ответить
Атвєточка за відео Юзіка з яйцями в Іспанії.
показать весь комментарий
28.03.2026 16:13 Ответить
Там двигуни з Як40, які були зняті з виробництва у 1975 році.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:45 Ответить
Про те, що ракета дійсно є, можна буде стверджувати, коли ракета буде в серійному виробництві.
показать весь комментарий
28.03.2026 15:57 Ответить
А про те, що ракета в серійному виробництві, можна буде стверджувати, коли будуть серійні прильоти, а не один в кілька місяців.
показать весь комментарий
28.03.2026 16:56 Ответить
 
 