Ракеты "Фламинго" поразили завод "Промсинтез" в Самарской области, - Генштаб
Военнослужащие ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ с применением украинских ракет FP-5"Фламинго" нанесли удар по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Первые подробности
"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т. д.
Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", — говорится в сообщении.
Взрыв в производственной зоне
По данным Генштаба, подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне.
"Масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса российского агрессора уточняются", - добавили в Генштабе.
нам брешуть!!
и какой результат? кроме слова "уражено"
"Це підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження ***********, бомб, ракет тощо"
результат ураження в данном случае был бы виден из космоса, а не в телеграмме
согласен, но я ориентируюсь на текст новости:
"Виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік"
так все давно подписаны, притула не даст соврать