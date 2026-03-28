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Момент запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске РФ. ВИДЕО

В сети появились кадры запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

Как сообщает ЦензорНЕТ, запуски произошли в ночь на 28 марта с последующим взрывом в производственной зоне завода.

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"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", - говорится в сообщении.

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атака (1714) ракета Фламинго (31) Самарская область (13)
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Топ комментарии
+34
Так і видно по всьому екрану -"Фламінго полетіли".
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28.03.2026 16:07 Ответить
+27
Це розраховано на самих щирих і відданих фанатів Лідора. Можна навіть сказати, на безнадійних💩
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28.03.2026 16:09 Ответить
+26
Це відео розмістив Денис Штілерман, який мав чи досі має російське громадянство, добрий знайомий Міндіча, зараз начебто головний конструктор Файрпойнту. Такій авторитетній та поважній людині просто не можна не повірити що Фламінго таки існують та ще й літають ... А хто сумнівається, то це кацапське іпсо ...
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28.03.2026 16:14 Ответить

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