Момент запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске РФ. ВИДЕО
В сети появились кадры запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.
Как сообщает ЦензорНЕТ, запуски произошли в ночь на 28 марта с последующим взрывом в производственной зоне завода.
"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Gary Grant
показать весь комментарий28.03.2026 16:07 Ответить Ссылка
+27 zakvova
показать весь комментарий28.03.2026 16:09 Ответить Ссылка
+26 kelt kant
показать весь комментарий28.03.2026 16:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль