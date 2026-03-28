Момент запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске РФ. ВИДЕО

В сети появились кадры запусков ракет FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

Как сообщает ЦензорНЕТ, запуски произошли в ночь на 28 марта с последующим взрывом в производственной зоне завода.

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"Это предприятие специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, бомб, ракет и т.д. Производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год", - говорится в сообщении.

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