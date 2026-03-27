РФ відповідальна за міни в Чорному морі, - міноборони Румунії

Міністерство оборони Румунії заявило, що покладає відповідальність за появу мін у Чорному морі на Росію, відкинувши звинувачення Москви у непричетності до цієї проблеми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Digi24.

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"Мінна небезпека в акваторії є прямим наслідком повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України", наголосили у міноборони Румунії.

Позиція РФ

Підставою для публічної дискусії став допис румунського Міноборони від 25 березня, у якому згадувалося про досвід країни з розмінування Чорного моря від російських мін.

У відповідь посольство РФ у Бухаресті заявило, що вибухонебезпечні предмети нібито мають "виключно українське походження" та не пов’язані з Росією. У диппредставництві послалися на позицію Москви, озвучену ще навесні 2022 року, про мінування Україною підходів до портів поблизу Одеси, через що міни згодом дрейфують морем.

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Реакція Бухареста

Румунська сторона відкинула ці твердження, підкресливши, що відповідальність за ситуацію лежить саме на Російській Федерації.

У Міноборони Румунії також зазначили, що спроби перекласти провину є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на спотворення реальних причин загроз у Чорному морі.

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