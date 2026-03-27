РФ відповідальна за міни в Чорному морі, - міноборони Румунії
Міністерство оборони Румунії заявило, що покладає відповідальність за появу мін у Чорному морі на Росію, відкинувши звинувачення Москви у непричетності до цієї проблеми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Digi24.
"Мінна небезпека в акваторії є прямим наслідком повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України", наголосили у міноборони Румунії.
Позиція РФ
Підставою для публічної дискусії став допис румунського Міноборони від 25 березня, у якому згадувалося про досвід країни з розмінування Чорного моря від російських мін.
У відповідь посольство РФ у Бухаресті заявило, що вибухонебезпечні предмети нібито мають "виключно українське походження" та не пов’язані з Росією. У диппредставництві послалися на позицію Москви, озвучену ще навесні 2022 року, про мінування Україною підходів до портів поблизу Одеси, через що міни згодом дрейфують морем.
Реакція Бухареста
Румунська сторона відкинула ці твердження, підкресливши, що відповідальність за ситуацію лежить саме на Російській Федерації.
У Міноборони Румунії також зазначили, що спроби перекласти провину є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на спотворення реальних причин загроз у Чорному морі.
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