Шмигаль поговорив із главою Міноборони Болгарії Запряновим: Запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря
Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головними темами розмові були продовження оборонної підтримки України та безпека в Чорноморському регіоні.
"У нас спільна мета - безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - повідомив Шмигаль.
Крім того, він озвучив пріоритети України щодо зброї та сектори ОПК, де країна можемо розвивати партнерство з Болгарією.
"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - додав український міністр оборони.
Також Шмигаль подякував Болгарії за засудження російської агресії та внесок у зміцнення обороноздатності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
навалити зельоного словесного поносу в ефірі
Оманська Гнида розміновує Азовське море
КОРИСТЬ - НА СЬОГОДНІ ОДНАКОВА БУДЕ.
шМОРГАЛЬ не переломися від роботи. Бережи себе. Тобі ще по тюрмах тинятися.