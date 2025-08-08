УКР
Новини Мінування Чорного моря
Шмигаль поговорив із главою Міноборони Болгарії Запряновим: Запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря

Шмигаль поговорив із главою Міноборони Болгарії Запряновим

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головними темами розмові були продовження оборонної підтримки України та безпека в Чорноморському регіоні.

"У нас спільна мета - безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - повідомив Шмигаль.

Крім того, він озвучив пріоритети України щодо зброї та сектори ОПК, де країна можемо розвивати партнерство з Болгарією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни бояться знищення своїх кораблів та літаків, тому припинили мінувати Чорне море, - ВМС

"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - додав український міністр оборони.

Також Шмигаль подякував Болгарії за засудження російської агресії та внесок у зміцнення обороноздатності України.

Болгарія (792) Чорне море (1686) розмінування (1019) Шмигаль Денис (4762)


08.08.2025 14:09 Відповісти
Пи*дюк, у тебя есть тральщики?
08.08.2025 14:10 Відповісти
А у цього шмигаля є конкретні виконані справи,чи тільки завжди "поговорив,обсудив, намітили" Як остогидло це читати Фронт птребує зброї,амуніції і т.нш,а не пусте базікання. Чи влада умисно розвалює обороноздатність України ?
08.08.2025 14:21 Відповісти
є
навалити зельоного словесного поносу в ефірі
08.08.2025 14:39 Відповісти
зельоні гниди працюють 15.06.2019

Оманська Гнида розміновує Азовське море

08.08.2025 14:42 Відповісти
головна мета Zельоних Гнид - це засирати ефір Зельоним Победобеcієм
08.08.2025 14:48 Відповісти
та шо ти? який актуальний кусок роботи здолав. Ще з "Нінкою Пісюренчихою чи Ганькою Слоїковою" не хоч поговорити?
КОРИСТЬ - НА СЬОГОДНІ ОДНАКОВА БУДЕ.
шМОРГАЛЬ не переломися від роботи. Бережи себе. Тобі ще по тюрмах тинятися.
08.08.2025 15:22 Відповісти
 
 