Шмигаль поговорив із главою Міноборони Болгарії Запряновим: Запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря

Глава Міноборони України Денис Шмигаль провів розмову з міністром оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головними темами розмові були продовження оборонної підтримки України та безпека в Чорноморському регіоні.

"У нас спільна мета - безпечне судноплавство. Тому запропонував долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії", - повідомив Шмигаль.



Крім того, він озвучив пріоритети України щодо зброї та сектори ОПК, де країна можемо розвивати партнерство з Болгарією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни бояться знищення своїх кораблів та літаків, тому припинили мінувати Чорне море, - ВМС

"Зацікавлені у розвитку спільних виробництв, зокрема у межах європейського фонду SAFE. Наші партнери розуміють, що посилення підтримки України наблизить справедливий мир", - додав український міністр оборони.



Також Шмигаль подякував Болгарії за засудження російської агресії та внесок у зміцнення обороноздатності України.