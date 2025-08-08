РУС
Шмыгаль поговорил с главой Минобороны Болгарии Запряновым: предложил присоединить Украину к инициативе по разминированию Черного моря

Шмыгаль поговорил с главой Минобороны Болгарии Запряновым

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главными темами разговора были продолжение оборонной поддержки Украины и безопасность в Черноморском регионе.

"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он озвучил приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, где страна можем развивать партнерство с Болгарией.

"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - добавил украинский министр обороны.

Также Шмыгаль поблагодарил Болгарию за осуждение российской агрессии и вклад в укрепление обороноспособности Украины.

