Шмыгаль поговорил с главой Минобороны Болгарии Запряновым: предложил присоединить Украину к инициативе по разминированию Черного моря
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром обороны Болгарии Атанасом Запряновым.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, главными темами разговора были продолжение оборонной поддержки Украины и безопасность в Черноморском регионе.
"У нас общая цель - безопасное судоходство. Поэтому предложил приобщить Украину к инициативе по разминированию Черного моря с участием Болгарии, Турции и Румынии", - сообщил Шмыгаль.
Кроме того, он озвучил приоритеты Украины по оружию и сектора ОПК, где страна можем развивать партнерство с Болгарией.
"Заинтересованы в развитии совместных производств, в частности в рамках европейского фонда SAFE. Наши партнеры понимают, что усиление поддержки Украины приблизит справедливый мир", - добавил украинский министр обороны.
Также Шмыгаль поблагодарил Болгарию за осуждение российской агрессии и вклад в укрепление обороноспособности Украины.
навалити зельоного словесного поносу в ефірі
Оманська Гнида розміновує Азовське море
КОРИСТЬ - НА СЬОГОДНІ ОДНАКОВА БУДЕ.
шМОРГАЛЬ не переломися від роботи. Бережи себе. Тобі ще по тюрмах тинятися.